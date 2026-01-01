Томас Парти

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«Арсенал» выплатил 50 млн «Атлетико» за Парти и отдал в аренду Торрейру
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Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
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