«Арсенал» уволил маскота из-за экономии. Он проработал 27 лет и ради матча даже пропустил свадьбу брата
Гуннерзавр – едва ли не самый известный маскот во всей АПЛ благодаря своему внешнему виду и многим веселым фотоснимкам. Это толстый динозавр в форме «Арсенала», который постоянно мелькает на домашних матчах.
Все его подписчики в твиттере не уместились бы даже на «Эмирэйтс» – их больше 60 тысяч. В инстаграме – и на двух «Эмирэйтс» – там 131 тысяча.
Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что после 27 лет работы Гуннерзавр уволен. Забавно, но эта тема понемногу стала вытеснять сумасшедшие поражения «Ливерпуля» и «МЮ» в английских СМИ. Там вспоминают лучшие фото маскота и размер зарплаты Месута Озила, от которого клуб уже давно не может избавиться.
Маскотом с самого начала работал Джерри Куай, который болеет за «Арсенал» почти 60 лет.
• Впервые Гуннерзавр появился в августе 1993-го на матче «Арсенала» против «Ман Сити» – с того момента и до увольнения Куай надевал его форму и развлекал болельщиков.
• «Арсенал» с того времени выигрывал трофеи под руководством разных тренеров и с помощью разных игроков. Получается, Гуннерзавр – один из немногих, при ком они все были завоеваны.
• Куай даже не присутствовал на свадьбе брата. Причина? Домашняя игра «Арсенала», и надо было работать.
• Вообще, личность Куая, по большей части, была засекречена – публикации о нем очень редки. Но осенью 2012-го он дал интервьюSBnation. Рассказывал о дружбе с маскотами из Колорадо и Торонто, хороших отношениях с другими маскотами в АПЛ и о том, как случайно сбил хвостом Ивана Газидиса (бывший исполнительный директор клуба).
• В том же интервью шутил над игроками, войдя в образ динозавра: «В Пере Мертезакере есть что-то очень милое. Кажется, если его ненадолго оставить одного, он начнет есть листья с ближайшего дерева. Или Андрей Аршавин – он напоминает мне одну из тех пушистых игрушек, над которыми мы хихикали в меловом периоде. Но если бы мы знали, что небольшое млекопитающее – это путь вперед…»
• Еще одна цитата – о Хуане Рикельме, который в полуфинале Лиги чемпионов промахнулся с пенальти, играя за «Вильярреал», и в финал вышел «Арсенал». «Мы встретились с ним после того случая и действительно сошлись. Бедняга. Он знает, каково быть одним из последних выживших представителей благородного вида, некогда доминировавшего на планете».
• Во время пандемии костюм Гуннерзавра был у Куая дома. Оттуда были и кадры – как маскот проводит время на карантине.
В августе «Арсенал» объявил об увольнении 55 сотрудников из-за затянувшейся коронавирусной пандемии. Этим были недовольны футболисты, поскольку они согласились на уменьшение зарплат ради того, чтобы людей не увольняли. Куай не попадал в число 55, но все равно стал частью процесса сокращения.
«Арсенал» серьезно пострадал – у него были большие доходы от стадиона, но теперь нет зрителей, а главный спонсор – авиакомпания «Эмирэйтс» – почти остался без полетов во время пандемии. Все это на фоне гигантской зарплаты Месута Озила в размере 350 тысяч фунтов в неделю, переподписания Обамеянга с условием в более 350 тысяч фунтов и оклада новичка Виллиана (под 220 тысяч).
По информации The Athletic, клуб рассчитывает вернуть маскота в будущем. Вероятно, так и будет, когда на стадион вернутся зрители. Пока до этого далеко: АПЛ – одна из тех лиг, где допуск фанатов не разрешен, а у коронавируса – новая волна.