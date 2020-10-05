«Арсенал» уволил маскота из-за экономии. Он проработал 27 лет и ради матча даже пропустил свадьбу брата

Гуннерзавр – едва ли не самый известный маскот во всей АПЛ благодаря своему внешнему виду и многим веселым фотоснимкам. Это толстый динозавр в форме «Арсенала», который постоянно мелькает на домашних матчах.

Все его подписчики в твиттере не уместились бы даже на «Эмирэйтс» – их больше 60 тысяч. В инстаграме – и на двух «Эмирэйтс» – там 131 тысяча.

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что после 27 лет работы Гуннерзавр уволен. Забавно, но эта тема понемногу стала вытеснять сумасшедшие поражения «Ливерпуля» и «МЮ» в английских СМИ. Там вспоминают лучшие фото маскота и размер зарплаты Месута Озила, от которого клуб уже давно не может избавиться.