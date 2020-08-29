Месяц из жизни «Арсенала»: два трофея, победы над Клоппом и Лэмпардом и один трансфер

Артета за месяц выиграл в клубе два трофея: Кубок и Суперкубок Англии. Как игроку ему понадобилось три года, чтобы выиграть с «Арсеналом» столько же наград.

«Я так счастлив! Я знал, что нам предстоит серьезное испытание. Спасибо парням за выступление. Мужество команды – самое радостное, что было в матче. То, как агрессивно мы играли без мяча, как мы разбивали давление «Ливерпуля». Я знал, что во втором тайме будет тяжело.

Это придает уверенности. Меня радует, что мы не уступаем такому сопернику в финале».