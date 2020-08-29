Месяц из жизни «Арсенала»: два трофея, победы над Клоппом и Лэмпардом и один трансфер
Так прошел последний месяц в жизни «Арсенала» и Микеля Артеты (отсчет начинается с 29 июля):
1 августа: «Арсенал» обыгрывает «Челси» в финале Кубка Англии – 2:1. Победа над Лэмпардом.
14 августа: на правах свободного агента подписан Виллиан.
29 августа: «Арсенал обыграл «Ливерпуль» Юргена Клоппа в матче за Суперкубок Англии.
Так это было:
Особенный день для Эшли Мэйтленда-Наилса: с утра праздновал день рождения, вечером взял Суперкубок Англии и стал лучшим игроком матча. К ночи получил первый вызов в сборную Англии.
Артета за месяц выиграл в клубе два трофея: Кубок и Суперкубок Англии. Как игроку ему понадобилось три года, чтобы выиграть с «Арсеналом» столько же наград.
«Я так счастлив! Я знал, что нам предстоит серьезное испытание. Спасибо парням за выступление. Мужество команды – самое радостное, что было в матче. То, как агрессивно мы играли без мяча, как мы разбивали давление «Ливерпуля». Я знал, что во втором тайме будет тяжело.
Это придает уверенности. Меня радует, что мы не уступаем такому сопернику в финале».