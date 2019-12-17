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Месут Озил
№10
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 окт. 1988 (31) год
Рост
182
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Озил критикует Китай за притеснение уйгуров – ок, Китай удаляет Озила из поисковиков и запрещает «Арсенал»
#Месут Озил
17 декабря 2019, 12:38
Озил спасает детей из разных стран. Новая цель – оплата тысячи операций
#Месут Озил
26 декабря 2019, 00:44
«Кельн» отказался от академии в Китае. Из этого тоже получился скандал
#Кельн
20 декабря 2019, 12:24
Самый сложный год в карьере Эмери: нет денег на трансферы, лидеры подводят. Но он снова в финале ЛЕ
#Унаи Эмери
10 мая 2019, 12:26