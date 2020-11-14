Месут Озил
№67
Полузащитник
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Команда
Фенербахче
Возраст
32
Рост
182
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Проект отвратителен и бесчестен. Боритесь против!» Как игроки и тренеры реагируют на создание Суперлиги
#Суперлига
19 апреля, 15:22
Озил в Турции совсем плох – ни голов, ни передач (зато перед играми поет гимн!). Клуб готовит взыскание
#Месут Озил
02 марта, 19:07
Что такое буква Ö? А что такое буква Ø? И почему они не равны нашей О? Разбираемся через Озила и Эдегора
#Месут Озил
23 января, 16:10
«Арсенал» вернул маскота Гуннерзавра. Но уволил человека, который работал им 27 лет подряд
#Гуннерзавр
14 ноября 2020, 00:40
В Нигерии протесты из-за полицейского произвола. Спецотряд злоупотреблял властью, грабил и пытал. Это обсуждает весь мир
#политика
21 октября 2020, 18:00
Все вокруг обсуждают маскота «Арсенала». Он точно уволен? «Севилья» правда забрала его себе? Что говорит «Арсенал»?
#Арсенал
06 октября 2020, 22:08
Озил спасает детей из разных стран. Новая цель – оплата тысячи операций
#Месут Озил
26 декабря 2019, 00:44
Озил критикует Китай за притеснение уйгуров – ок, Китай удаляет Озила из поисковиков и запрещает «Арсенал»
#Месут Озил
17 декабря 2019, 12:38
«Кельн» отказался от академии в Китае. Из этого тоже получился скандал
#Кельн
20 декабря 2019, 12:24
Самый сложный год в карьере Эмери: нет денег на трансферы, лидеры подводят. Но он снова в финале ЛЕ
#Унаи Эмери
10 мая 2019, 12:26