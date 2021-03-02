Озил в Турции совсем плох – ни голов, ни передач (зато перед играми поет гимн!). Клуб готовит взыскание

Первый месяц Озила в «Фенере» выглядит так:

Сначала 13 минут в победном матче с «Хатайспором», потом полчаса в важной игре с «Галатасараем» (поражение).

Затем вылет из Кубка. Там – 75 минут, включая овертайм.

Следующие три игры – с первых минут, одну из них «Фенер» проиграл.

С Озилом у «Фенера» три победы и три поражения, притом вылет из Кубка. У самого Озила – 0+0 по «гол плюс пас».

Из цифр в пяти матчах чемпионата – пять ударов, столько же ключевых передач, по удачным и неудачным обводкам – 3-5.

«Фенербахче» в чемпионате идет третьим, отставая на три очка от лидера. Озил приходил в клуб, когда тот занимал первое место.

В этом же месяце здорово за «Галатасарай» заиграл арендованный у «Замалека» Мостафа Мохамед – забил шесть голов (в том числе и победный «Фенеру»). Бывший игрок и тренер «Фенербахче» Рыдван Дилмен загрустил: «У «Фенера» такого футболиста не было лет 20. Четвертую часть денег, заплаченных Озилу, можно было потратить на Мохамеда».

Озил может получить выговор от руководства – в последней игре он явно был недоволен заменой на 66-й минуте, а «Фенер» проиграл. Как пишут турецкие медиа, клуб призовет игрока задуматься над своим поведением. Хотя на фотографиях на конфликт не слишком похоже.

Еще Озил поет турецкий гимн (он звучит перед играми лиги). Немецкие медиа удивились: в сборной Германии он никогда не пел гимн, а объяснял это тем, что молится во время него. «Раньше его не знали, как великого певца», – иронизировалBild.

В целом, часть турецких медиа призывает не делать выводы слишком рано. Зато не выдержала испанская Marca: «Трансфер казался мечтой для обеих сторон, но все пошло не так».