Озил в Турции совсем плох – ни голов, ни передач (зато перед играми поет гимн!). Клуб готовит взыскание
Месут Озил просидел 11 месяцев без официальных матчей. 7 марта 2020-го он отдал голевую передачу в игре «Арсенала» и «Вест Хэма», а потом весь футбол ушел на коронавирусную паузу. Следующая официальная игра для него состоялась только в феврале 2021-го.
За эти 11 месяцев:
- Стал отцом дочери.
- Получил травму и просидел на скамейке в двух играх АПЛ.
- Пообещал возмещать зарплату уволенному из «Арсенала» Гуннерзавру.
- Не попал в заявку «Арсенала» в АПЛ в новом сезоне.
- Шумно перешел в «Фенербахче» в конце января.
Озил рассказал, что в детстве болел за «Фенербахче», поэтому собирался переходить только туда: «Это как «Реал» в Испании – главный клуб страны». «Не просто болельщик «Фенербахче», он фанатик», – сказал о нем его агент Эркут Сегют. Потом Озил намекнул на переход сообщением «💛💙⏳». И перешел 24 января. А «Фенер» запустил для фанатов сбор средств на завершение перехода Озила – смс для них стоило всего два евро.
Озил дебютировал в «Фенербахче» в феврале, за месяц сыграл шесть матчей. Статистика WhoScored неумолима: из всех игроков «Фенербахче», проведших не менее пяти игр, он – предпоследний по рейтингу. WhoScored составляет балл по итогам статистики в каждой игре.
Первый месяц Озила в «Фенере» выглядит так:
- Сначала 13 минут в победном матче с «Хатайспором», потом полчаса в важной игре с «Галатасараем» (поражение).
- Затем вылет из Кубка. Там – 75 минут, включая овертайм.
- Следующие три игры – с первых минут, одну из них «Фенер» проиграл.
- С Озилом у «Фенера» три победы и три поражения, притом вылет из Кубка. У самого Озила – 0+0 по «гол плюс пас».
- Из цифр в пяти матчах чемпионата – пять ударов, столько же ключевых передач, по удачным и неудачным обводкам – 3-5.
- «Фенербахче» в чемпионате идет третьим, отставая на три очка от лидера. Озил приходил в клуб, когда тот занимал первое место.
В этом же месяце здорово за «Галатасарай» заиграл арендованный у «Замалека» Мостафа Мохамед – забил шесть голов (в том числе и победный «Фенеру»). Бывший игрок и тренер «Фенербахче» Рыдван Дилмен загрустил: «У «Фенера» такого футболиста не было лет 20. Четвертую часть денег, заплаченных Озилу, можно было потратить на Мохамеда».
Озил может получить выговор от руководства – в последней игре он явно был недоволен заменой на 66-й минуте, а «Фенер» проиграл. Как пишут турецкие медиа, клуб призовет игрока задуматься над своим поведением. Хотя на фотографиях на конфликт не слишком похоже.
Еще Озил поет турецкий гимн (он звучит перед играми лиги). Немецкие медиа удивились: в сборной Германии он никогда не пел гимн, а объяснял это тем, что молится во время него. «Раньше его не знали, как великого певца», – иронизировалBild.
В целом, часть турецких медиа призывает не делать выводы слишком рано. Зато не выдержала испанская Marca: «Трансфер казался мечтой для обеих сторон, но все пошло не так».
В марте у «Фенера» два матча с середняками, затем аутсайдер «Генчлербирлиги» и далее – «Бешикташ». Оценивать переход Озила и правда слишком рано, хотя начало ярким не вышло. Если на финише его опыт окажется решающим, про тусклый старт никто не вспомнит. «Фенер» продолжает борьбу за чемпионство.