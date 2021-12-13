Фенербахче

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Футбол
Жеребьевка Лиги конференций: «Марсель» и «Карабах», «Фенербахче» и «Славия» сыграют в 1/16 финала
#Лига конференций УЕФА
Футбол
Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Фенербахче» и «Антверпена» в Лиге Европы
#Сергей Иванов
Футбол
«Фенербахче» запустил сбор средств на зарплату Озила
#Месут Озил
Футбол
Озил перешел из «Арсенала» в «Фенербахче»
#Месут Озил
Футбол
Нойштедтер впервые за три месяца попал в основу «Фенербахче», и команда сразу же начудила
#Роман Нойштедтер
Футбол
«Бешикташ» упустил победу над «Фенербахче», ведя 3:0. Все перевернулось за 13 минут
#Фенербахче
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Турецкое сумасшествие: «Бешикташ» выиграл чемпионат только по разнице мячей – опередил «Галатасарай» лишь на один гол
#Чемпионат Турции
Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
#Йоахим Лев
Озил в Турции совсем плох – ни голов, ни передач (зато перед играми поет гимн!). Клуб готовит взыскание
#Месут Озил
Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?
#Виктор Мозес
Турецкий диктор обманул весь стадион, назвав неправильный счет, и повлиял на чемпионскую гонку. Дальше – суд
#Фенербахче
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