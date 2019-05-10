Самый сложный год в карьере Эмери: нет денег на трансферы, лидеры подводят. Но он снова в финале ЛЕ
Вчера «Арсенал» вынес «Валенсию» (4:2) и вышел в финал Лиги Европы. Это персональное достижение для Унаи Эмери. Для него этот финал ЛЕ – четвертый в карьере. В трех предыдущих вместе с «Севильей» он побеждал. После выхода в четвертый он сказал: «Мои прошлые успехи в этом турнире дали опыт, которым можно воспользоваться. Очень сложно играть в финале, мы сегодня воспользовались нашей возможностью и очень этому рады».
Сейчас можно сказать: этот год – самый тяжелый в карьере тренера. Но, несмотря на все проблемы, он по-прежнему стремится к победе в «любимом» турнире.
Зимой не было трансферов, потому что владелец не дал денег
То, что зиму «Арсенал» проведет без покупок, было известно еще в конце ноября. Владелец команды Стэн Кронке параллельно командует еще несколькими спортивными проектами: «Колорадо Эвеланш», «Денвер Наггетс», «Колорадо Раш» и клубом из НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс». Последний клуб – приоритетный для Кронке и его компании. В 2018 году Кронке запустил строительство нового стадиона для «Рэмс» – на это он выделил 2,6 миллиарда долларов. Логично, что от мощного финансового вливания в одно русло страдают другие.
«Арсенал» – хороший пример. Кронке, несмотря на то что стал единоличным владельцем клуба, заранее предупредил Эмери: в зимнее трансферное окно он может рассчитывать только на арендные контракты, либо подписание игроков в качестве свободных агентов. Поэтому у «Арсенала» и было лишь одно подписание – Денис Суарес из «Барсы».
Кстати, у «Арсенала» было право выкупить Суареса после окончания аренды за 20 миллионов евро. Делать, конечно, он это не станет: за «Арсенал» Суарес отыграл всего 101 минуту, получил травму и завершил сезон в больничной палате. Экстренное приобретение, которое не принесло ничего хорошего.
У Эмери проблема с лидерами
Тенденция последних лет: за «Арсенал» постоянно отдуваются один-два игрока, в то время как остальные мало чем занимаются. Сезон-2011/12: команду тащил Робин ван Перси, спокойно стал лучшим бомбардиром АПЛ, а потом укатил в «МЮ». Сезон-2016/17: «Арсенал» тащит Алексис, становится лучшим бомбардиром клуба и через полгода убегает в «Юнайтед».
В этом сезоне у «Арсенала» два лидера: Обамеянг и Ляказетт. На двоих они уже нащелкали 33 гола в Премьер-лиге, забивают достаточно много в Лиге Европы и своим присутствием как бы отводят негативный фон от некоторых других звезд команды – Мустафи, Озила и Мхитаряна. Ко всем очень много вопросов.
Мустафи – человек, у которого больше брака, чем у любого другого защитника «Арсенала». По статистике, каждое третье его действие заканчивается неудачей (потерей, отбором или привозом). Для сравнения: в «Валенсии» этот показатель был равен 7,1. В первом сезоне в «Арсенале» – 4,74. Дальше – хуже.
Мхитарян. В целом он показывает неплохие цифры:
• Имеет один из лучших показателей в АПЛ по созданию голевых моментов: на каждый результативный эпизод требуется 116 минут.
• Стал вторым игроком «Арсенала» за последние 5 лет, который одновременно забил гол и сделал ассист в двух матчах Премьер-лиги подряд.
• Третий бомбардир «Арсенала» в АПЛ: 6 голов в 24 матчах.
Единственное, чем Мхитарян не устраивает Эмери: отсутствие универсальности. Эмери требует от всех своих полузащитников возвращаться в оборону при атаке соперников. Мхитарян это делать не любит. Более того, последняя его такая «подстраховка» в защите закончилась голом в ворота «Арсенала»: Мхитарян не удержал Дендокера, который отдал пас на Хонни – тот сделал ассист на Доэрти.
Озил – отдельная боль для Эмери. Во-первых, была информация об их конфликте (хоть и игрок, и тренер ее опровергают). Во-вторых, Озил – самый высокооплачиваемый футболист «Арсенала» – он зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю. В-третьих, Озил, как и Мхитарян, не отвечает требованиям Эмери относительно отработки в защите.
Еще одна персональная проблема Озила – его будет очень сложно продать летом. Если сумму трансфера потенциальные покупатели потянут, то поддержать ту же зарплату, что и в «Арсенале», они вряд ли смогут.
А еще много травм
Вечная проблема «Арсенала». На данный момент из-за повреждений не играют Бельерин, Холдинг, Суарес, Рэмзи и Уэлбек. Последние три игрока еще и уходят этим летом. Суарес – по ненадобности. Уэлбек – из-за огромного количества травм. Рэмзи – из-за отвратительного менеджмента клуба. Боссы почему-то не продлили контракт с ним, а зимой смотрели, как Рэмзи подписывает предварительное соглашение с «Ювентусом».
Эмери безумно нужна эта победа в ЛЕ
И сразу по двум причинам. Первая – чисто спортивная. В Лигу чемпионов «Арсенал» снова не попал. А победа в Лиге Европы даст возможность начать путь в ЛЧ прямо с группового этапа.
Вторая – финансовая. Успех в ЛЕ накинет в копилку клуба 30 миллионов евро, что достаточно большие деньги по уровню «Арсенала».
Летом Кронке даст Эмери на трансферы 45 миллионов евро. Плюс эта тридцатка – получается 75. Понятное дело, ждать топовых трансферов от «Арсенала» не стоит. Ясно, что Эмери расстанется со многими игроками, чтобы решить проблемы с игрой.
Самое интересное, что Эмери с оптимизмом смотрит на все это. Три победы в ЛЕ достигнуты во многом благодаря гармонии в отношениях с руководством «Севильи» (спортивным директором Мончи и другими боссами). Сейчас Эмери попал в ситуацию, которая требует от него максимальной стрессоустойчивости. Но он не ноет о проблемах, не ругается с руководством, а спокойно выполняет свою работу и даже добивается каких-то успехов.