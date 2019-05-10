Самый сложный год в карьере Эмери: нет денег на трансферы, лидеры подводят. Но он снова в финале ЛЕ

Вчера «Арсенал» вынес «Валенсию» (4:2) и вышел в финал Лиги Европы. Это персональное достижение для Унаи Эмери. Для него этот финал ЛЕ – четвертый в карьере. В трех предыдущих вместе с «Севильей» он побеждал. После выхода в четвертый он сказал: «Мои прошлые успехи в этом турнире дали опыт, которым можно воспользоваться. Очень сложно играть в финале, мы сегодня воспользовались нашей возможностью и очень этому рады».

Сейчас можно сказать: этот год – самый тяжелый в карьере тренера. Но, несмотря на все проблемы, он по-прежнему стремится к победе в «любимом» турнире.