Эмил Смит-Роу
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#Эмил Смит-Роу #Футбол #Арсенал #Кубок Англии

ВАР отменил удаление игрока «Арсенала». Потом он забил победный гол в Кубке Англии

вчера, 23:22
Александр Плеханов

Твиттер «Арсенала»

«Арсенал» тяжело играл с «Ньюкаслом» в Кубке Англии. При счете 0:0 в конце основного времени неудачно сфолил Эмил Смит-Роу. 20-летний полузащитник так сильно задел ногу соперника, что судья сразу показал красную карточку. ВАР просматривал момент, Смит-Роу едва сдерживал слезы и просто ходил по полю.

Дальше судья сам посмотрел повтор и немного изменил решение. Смит-Роу остался на поле с желтой карточкой. Команды перешли в дополнительное время в полных составах, где Смит-Роу забил на 109-й минуте. Уже потом Обамеянг добил «Ньюкасл», когда тот окончательно раскрылся. 

Но решающим оказался именно гол Смит-Роу:

Смит-Роу – воспитанник «Арсенала», который уже сменил несколько клубов. Сначала уходил в аренду в «Лейпциг», где впервые сыграл во взрослом футболе. Дальше была новая аренда – в «Хаддерсфилд». Смит-Роу полноценно закрепился в составе «Арсенала» только в этом сезоне, но даже тут провел в АПЛ только три матча. И сделал в них два ассиста.

Месут Озил хвалил партнера в твиттере, а бывший глава академии «Арсенала» Стив Морроу объяснял его прогресс: «Мы уже видели все его качества в юности: очень прямолинейный, всегда смотрел вперед, обладал прекрасным касанием и владением. Он всегда был полон энергии и работоспособности, оживал в игре».

Обычно Смит-Роу выделяется даже без голов:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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