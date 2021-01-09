ВАР отменил удаление игрока «Арсенала». Потом он забил победный гол в Кубке Англии

Смит-Роу – воспитанник «Арсенала», который уже сменил несколько клубов. Сначала уходил в аренду в «Лейпциг», где впервые сыграл во взрослом футболе. Дальше была новая аренда – в «Хаддерсфилд». Смит-Роу полноценно закрепился в составе «Арсенала» только в этом сезоне, но даже тут провел в АПЛ только три матча. И сделал в них два ассиста.

Месут Озил хвалил партнера в твиттере, а бывший глава академии «Арсенала» Стив Морроу объяснял его прогресс: «Мы уже видели все его качества в юности: очень прямолинейный, всегда смотрел вперед, обладал прекрасным касанием и владением. Он всегда был полон энергии и работоспособности, оживал в игре».

Обычно Смит-Роу выделяется даже без голов: