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Как же классно Виллиан дебютировал за «Арсенал»: отдал три голевые (у Озила столько же за прошлый сезон)
12 сентября, 16:28
Этим летом Виллиан перешел из «Челси» в «Арсенал». С первым клубом у него закончился контракт, так что «Арсенал» не заплатил за него ничего. С ним Виллиан подписал трехлетний контракт, по которому (так говорит Daily Mail) зарабатывает 120 тысяч фунтов в неделю.
Стартовый матч сезона-2020/21 АПЛ. «Арсенал» играл с «Фулхэмом» на выезде. Артета сразу же поставил в основу Виллиана.
«Арсенал» выиграл – 3:0. Все три мяча – с участием Виллиана:
- Виллиан ассистировал на Ляказетта во время толкотни рядом с воротами «Фулхэма».
- На подачу Виллиана с углового откликнулся другой дебютант «Арсенала» – бразильский защитник Габриэл Магальяэс.
- Виллиан сделал голевую передачу на Обамеянга.
Статистика по игре Виллиана в матче с «Фулхэмом»:
- Три ассиста за 57 минут.
- Он сделал столько же голевых, сколько сделал Месут Озил в прошлом сезоне.
- Только три игрока «Арсенала» в прошлом сезоне АПЛ сделали больше голевых передач, чем Виллиан в первом матче этого: Пепе – 6, Сака – 5, Ляказетт – 4.
А вот реакция:
«Габриэл и Виллиан в матче с «Фулхэмом».
Так смотрелся Виллиан в этом матче:
Еще одно сравнение с Озилом (не в пользу Озила):
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