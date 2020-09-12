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#Виллиан #Футбол #АПЛ #Арсенал #Челси #Фулхэм

Как же классно Виллиан дебютировал за «Арсенал»: отдал три голевые (у Озила столько же за прошлый сезон)

12 сентября, 16:28

твиттер «Арсенала»

Этим летом Виллиан перешел из «Челси» в «Арсенал». С первым клубом у него закончился контракт, так что «Арсенал» не заплатил за него ничего. С ним Виллиан подписал трехлетний контракт, по которому (так говорит Daily Mail) зарабатывает 120 тысяч фунтов в неделю.

Стартовый матч сезона-2020/21 АПЛ. «Арсенал» играл с «Фулхэмом» на выезде. Артета сразу же поставил в основу Виллиана. 

«Арсенал» выиграл – 3:0. Все три мяча – с участием Виллиана:

  1. Виллиан ассистировал на Ляказетта во время толкотни рядом с воротами «Фулхэма».
  2. На подачу Виллиана с углового откликнулся другой дебютант «Арсенала» – бразильский защитник Габриэл Магальяэс.
  3. Виллиан сделал голевую передачу на Обамеянга.

Статистика по игре Виллиана в матче с «Фулхэмом»:

  • Три ассиста за 57 минут.
  • Он сделал столько же голевых, сколько сделал Месут Озил в прошлом сезоне.
  • Только три игрока «Арсенала» в прошлом сезоне АПЛ сделали больше голевых передач, чем Виллиан в первом матче этого: Пепе – 6, Сака – 5, Ляказетт – 4.

А вот реакция:

«Габриэл и Виллиан в матче с «Фулхэмом».

Так смотрелся Виллиан в этом матче:

Еще одно сравнение с Озилом (не в пользу Озила):

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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