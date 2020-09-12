Как же классно Виллиан дебютировал за «Арсенал»: отдал три голевые (у Озила столько же за прошлый сезон)

Этим летом Виллиан перешел из «Челси» в «Арсенал». С первым клубом у него закончился контракт, так что «Арсенал» не заплатил за него ничего. С ним Виллиан подписал трехлетний контракт, по которому (так говорит Daily Mail) зарабатывает 120 тысяч фунтов в неделю.

Стартовый матч сезона-2020/21 АПЛ. «Арсенал» играл с «Фулхэмом» на выезде. Артета сразу же поставил в основу Виллиана.

«Арсенал» выиграл – 3:0. Все три мяча – с участием Виллиана: