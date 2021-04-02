Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
Лукас Торрейра в прошлом сезоне (тогда он играл за «Арсенал»):
- 29 матчей в АПЛ.
- Гол и передача в Премьер-лиге.
- Статус одного из основных игроков «Арсенала».
Перед стартом этого сезона Микель Артета решил, что Торрейра на данном этапе клубу не нужен. «Арсенал» купил Томаса Парти и отправил Торрейру в аренду в «Атлетико».
С этого момента жизнь Торрейры резко изменилась.
В Испании у него стало меньше игровой практики. На это наложилась личная трагедия
За полгода в «Атлетико» он сыграл всего 411 минут в Примере. В Кубке Испании он дважды выходил в основе. В Лиге чемпионов он тусовался на скамейке.
В январе у Торрейры спросили, как он относится к резкому изменению игрового статуса после переезда в Испанию. Вопрос провокационный, но Торрейра ответил спокойно:
«Нормально. Тренер оставляет меня в запасе, потому что есть игроки посильнее. Я должен думать в интересах команды. Конечно, хочется играть побольше, но я все понимаю. Ситуация немного напрягает меня, но злости нет».
С того момента ничего не изменилось. Торрейра не улучшил свое положение в «Атлетико», а его жизнь усложнила смерть мамы Вивиан. Несколько историй о том, какую роль в жизни Торрейры играла мама:
• Именно она привела его в футбол, хотя в него на профессиональном уровне играл отец.
• Она настояла на его переезде в Европу. В 2013-м 16-летний Торрейра играл в академии «Монтевидео», когда ему пришло предложение от «Пескары». Торрейра говорил: «Я боялся уезжать из Уругвая, но мама напутствовала и помогала. Если бы не она, я бы, наверное, до сих пор играл в Уругвае».
• Еще слова Торрейры: «Я был лидером «Сампдории», и у меня был вариант перебраться в итальянский топ-клуб. Это был приоритетный вариант, потому что привык к Италии, я знал язык и менталитет местных жителей. Я много говорил с мамой, и она советовала перейти в «Арсенал». Почему? Она видела в нем мое развитие и не ошиблась – в очередной раз она была права».
• Торрейра называл ее самым важным человеком в жизни. В январе-2020 он показал татуировку, которую набил в честь мамы – ее портет. Тогда же на другой ноге появился герб Уругвая.
30 марта мама Торрейры умерла от коронавируса. Она попала в реанимацию в тяжелом состоянии, боролась с вирусом 11 дней, но не выжила. «Атлетико» отпустил Торрейру на похороны в Уругвай. Тот говорил:
«Атлетико» дал мне неделю, но я попросил остаться дома чуть подольше. Я должен собраться, вскоре я вернусь в «Атлетико». Жизнь продолжается».
Смерть мамы повлияла на мышление Торрейры. Теперь он отказывается от карьеры в Европе ради «Боки», за которую болел с детства
После смерти мамы он дал эмоциональное интервью ESPN:
«Я хочу сказать следующее. Не подумайте, что это спонтанное решение. Это мысль, которая появилась после смерти мамы. Я всегда говорил, что хочу играть за «Боку». Я хочу уехать туда сейчас. В ночь, когда умерла моя мать, одним из первых узнал об этом мой агент. Я не хочу больше играть в Европе, я хочу играть за «Боку».
Я хочу быть рядом со своим домом и семьей. У меня контракт с «Арсеналом», я арендован «Атлетико», но я хочу играть за «Боку». Надеюсь, клубы договорятся. Прошло два года с момента моего переезда в Англию, но я ничего не добился. «Арсенал» сделал мне больно, а в «Атлетико» я играю не так часто, как хочу.
Мне уже звонили из «Боки» и даже прислали майку с моей фамилией. Я знаком с игроками и тренерами. Я просто хочу играть за этот клуб. Я сделаю это для своего отца, я пообещал ему».
Торрейра – уругваец, но сильная любовь к аргентинской «Боке» легко объясняется. Торрейра родился и провел всю юность во Фрай-Бентосе – в городе, расположенном недалеко от границы с Аргентиной и всего в 7 часах езды до Буэнос-Айреса. В его окружении многие болели не только за уругвайские команды, но и за «Боку». Торрейра – тоже.
В детстве он вместе с отцом ездил в Буэнос-Айрес на матчи «Боки». Он хотел сделать первую тату с логотипом команды, но родители отговорили его. У него уже была возможность перейти в «Боку», но несколько лет назад клуб не договорился с «Сампдорией».
Сейчас Торрейра говорит:
«В день смерти мамы папа позвонил мне и сказал, что пора возвращаться домой, в Южную Америку. Я согласен с ним. Переход в «Боку» стал для меня мечтой».