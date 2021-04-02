Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»

30 марта мама Торрейры умерла от коронавируса. Она попала в реанимацию в тяжелом состоянии, боролась с вирусом 11 дней, но не выжила. «Атлетико» отпустил Торрейру на похороны в Уругвай. Тот говорил:

«Атлетико» дал мне неделю, но я попросил остаться дома чуть подольше. Я должен собраться, вскоре я вернусь в «Атлетико». Жизнь продолжается».

Смерть мамы повлияла на мышление Торрейры. Теперь он отказывается от карьеры в Европе ради «Боки», за которую болел с детства

После смерти мамы он дал эмоциональное интервью ESPN:

«Я хочу сказать следующее. Не подумайте, что это спонтанное решение. Это мысль, которая появилась после смерти мамы. Я всегда говорил, что хочу играть за «Боку». Я хочу уехать туда сейчас. В ночь, когда умерла моя мать, одним из первых узнал об этом мой агент. Я не хочу больше играть в Европе, я хочу играть за «Боку».

Я хочу быть рядом со своим домом и семьей. У меня контракт с «Арсеналом», я арендован «Атлетико», но я хочу играть за «Боку». Надеюсь, клубы договорятся. Прошло два года с момента моего переезда в Англию, но я ничего не добился. «Арсенал» сделал мне больно, а в «Атлетико» я играю не так часто, как хочу.

Мне уже звонили из «Боки» и даже прислали майку с моей фамилией. Я знаком с игроками и тренерами. Я просто хочу играть за этот клуб. Я сделаю это для своего отца, я пообещал ему».