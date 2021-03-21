Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
«Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии – 3:1. Главным героем этой встречи стал Келечи Ихеаначо. Сначала он воспользовался странной ошибкой в обороне «МЮ».
Во втором тайме Ихеаначо поучаствовал в розыгрыше штрафного Марка Олбрайтона.
В марте у Ихеаначо было четыре матча. Его результативность в них:
✅ Матч с «Бернли» (1:1) в АПЛ – гол.
✅ Игра против «Брайтона» (2:1) в Премьер-лиге – гол.
✅ Встреча с «Шеффилдом» (5:0) в АПЛ – хет-трик.
✅ Кубковая игра против «Манчестер Юнайтед» (3:1) – дубль.
Ихеаначо сейчас 24 года. В «Лестер» он перешел из «Манчестер Сити» в 2017 году за 27,7 млн евро. Свою лучшую результативность за сезон в АПЛ он демонстрировал еще в «Ман Сити» (8 голов в сезоне-2015/16), но сейчас очень близок к ней (на данный момент забил в Премьер-лиге 6 мячей).
Ихеаначо еще в самом начале сезона честно заметил, что этот год будет для него определяющим: раззабивается – останется в «Лестере», нет – будет смотреть варианты, где станет полезнее.
Сейчас он набрал неплохую форму. А хет-трик в ворота «Шеффилда» случился в День матери в Великобритании. Это событие наложилось на личную историю. Ихеаначо всегда называл своим главным источником вдохновения маму. Но так получилось, что она умерла из-за болезни, когда ему было 14. Теперь Ихеаначо вспоминает ее после каждого гола. После трех «Шеффилду» он сказал:
«У меня есть два брата и сестра, они живут в Нигерии. Все, что я делаю, я посвящаю семье и памяти о маме. Это моя сила. Память о маме особенно мотивирует меня никогда не сдаваться перед трудностями.
После смерти мамы папа хотел, чтобы я получил хорошее образование, а не играл в футбол. Когда я начал ездить по всей стране вместе со своей школой, он позволил мне осуществить мечту.
Я всегда буду помнить, откуда я родом и какой вклад мои дорогие родители внесли в мое будущее».
Брендан Роджерс высоко ценит голевой перформанс своего нападающего:
«Мы все его поддерживаем, и он знает это. Келечи – отличный парень, всегда играющий с улыбкой на лице. Келечи невероятно продуктивен. Он нужен нам».