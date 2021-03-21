Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔

Сейчас он набрал неплохую форму. А хет-трик в ворота «Шеффилда» случился в День матери в Великобритании. Это событие наложилось на личную историю. Ихеаначо всегда называл своим главным источником вдохновения маму. Но так получилось, что она умерла из-за болезни, когда ему было 14. Теперь Ихеаначо вспоминает ее после каждого гола. После трех «Шеффилду» он сказал:

«У меня есть два брата и сестра, они живут в Нигерии. Все, что я делаю, я посвящаю семье и памяти о маме. Это моя сила. Память о маме особенно мотивирует меня никогда не сдаваться перед трудностями.

После смерти мамы папа хотел, чтобы я получил хорошее образование, а не играл в футбол. Когда я начал ездить по всей стране вместе со своей школой, он позволил мне осуществить мечту.

Я всегда буду помнить, откуда я родом и какой вклад мои дорогие родители внесли в мое будущее».

Брендан Роджерс высоко ценит голевой перформанс своего нападающего:

«Мы все его поддерживаем, и он знает это. Келечи – отличный парень, всегда играющий с улыбкой на лице. Келечи невероятно продуктивен. Он нужен нам».