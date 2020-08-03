В чем секрет Варди – вот объяснение, которое поймет даже твой батя

Пап, помнишь, четыре года назад я тебе рассказывал про волшебный «Лестер» и его нападающего – Варди? Того, который был любителем, работал официантом, прошел чуть ли не все низшие лиги, а в 29 вдруг взял АПЛ и наколотил кучу голов.

Так вот. Он и сейчас фигачит! «Лестер» больше ничего не выигрывал, а Варди стал еще лучше и в этом сезоне забил больше всех в Англии. Ага, ему сейчас 33 года. Он, короче, теперь самый старый лучший бомбардир в истории лиги.

А еще у него 103 гола в АПЛ. Больше, чем у Торреса, Роналду, Суареса. И столько же, сколько у Дрогба (им даже минут на гол почти одинаково нужно).

Да, самое удивительное, что он, оборванец, пятый сезон стабильно забивает 10+ голов. А в 33 года выдает вот такое. Сейчас объясню, как это у него так выходит.

На поле он безумец, который хочет разрывать в каждом матче. И это не пустой шаблон

Угу, это один из его секретов – в каждой игре выкладываться как последний раз. Шмейхель лет пять назад говорил, что не видел игрока, который бы работал больше, чем Варди.