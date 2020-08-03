В чем секрет Варди – вот объяснение, которое поймет даже твой батя
Пап, помнишь, четыре года назад я тебе рассказывал про волшебный «Лестер» и его нападающего – Варди? Того, который был любителем, работал официантом, прошел чуть ли не все низшие лиги, а в 29 вдруг взял АПЛ и наколотил кучу голов.
Так вот. Он и сейчас фигачит! «Лестер» больше ничего не выигрывал, а Варди стал еще лучше и в этом сезоне забил больше всех в Англии. Ага, ему сейчас 33 года. Он, короче, теперь самый старый лучший бомбардир в истории лиги.
А еще у него 103 гола в АПЛ. Больше, чем у Торреса, Роналду, Суареса. И столько же, сколько у Дрогба (им даже минут на гол почти одинаково нужно).
Да, самое удивительное, что он, оборванец, пятый сезон стабильно забивает 10+ голов. А в 33 года выдает вот такое. Сейчас объясню, как это у него так выходит.
На поле он безумец, который хочет разрывать в каждом матче. И это не пустой шаблон
Угу, это один из его секретов – в каждой игре выкладываться как последний раз. Шмейхель лет пять назад говорил, что не видел игрока, который бы работал больше, чем Варди.
Его бывший одноклубник Кевин Филлипс: «Одно из главных преимуществ Варди над другими – вечный голод и желание играть. Он всегда хочет выходить на поле и оставаться там как можно дольше. У него бесконечный заряд энергии и мальчишеского озорства».
Еще один партнер Дэвид Ньюджент: «Когда он пересекает белую линию, он становится другим. Животным. Вы видите его мерзость, игру корпусом, вечный бег. Вы видите, что он вызывает хаос. И обычно, если ему дают мяч, он кладет его в сетку».
Варди сам рассказывает о своем безумии на поле: «Это противоположно тому, какой я в жизни. Дома я спокойный семейный парень. Но когда я делаю один шаг через эту белую линию поля – я просто кто-то другой. И в раздевалке. Там я – громкое, дерзкое дерьмо».
Немного поменялся: стал меньше, но эффективнее бегать
До 29 лет Варди брал скоростью, постоянной активностью и уходами на фланги. Был гениальным в быстрых контратаках. И не таким эффективным в позиционных, когда решают не только скорость и взрыв.
В последние полтора года эффективность Варди чуть снизилась. Он расходовал много энергии на флангах и в оттяжках. И перестал быть сверхгрозным в штрафной.
Соперники к нему приспособились. У «Лестера» не было четкой структуры в нападении, и он метался. И постарел немного, да.
Но потом в «Лестер» пришел новый тренер – Брендан Роджерс. Взборил Варди и поменял.
Роджерс сразу назвал его умным и гибким игроком. Тогда это звучало сомнительно, потому что Варди казался однотипным нападающим. Но он подтвердил слова Роджерса и действительно поменялся:
• Стал грамотнее и умереннее прессинговать. Варди до Роджерса мог в одиночку идти на защитников. При Роджерсе – начинает организованный прессинг. «Из-за объема работы Варди один давит на защитников так, как будто его двое», – говорил Роджерс.
• Если соперник на половине «Лестера», Варди экономит силы и ждет, когда партнеры отберут мяч, чтобы казнить главным приемом – рывком за спину в быстрой контратаке. До Роджерса он помогал команде обороняться и уставал.
• Перестал оттягиваться на фланги и в глубину, когда «Лестер» атакует позиционно. Теперь он всегда находится на линии с защитниками.
Результаты: Варди стал полезнее в работе без мяча и при этом оставляет больше сил на атаки. Научился грамотно двигаться не в контратаках – теперь больше забивает в позиционных. И лучше реализует – зимой наказывал в 37% случаях (был лучшим в мире завершителем на тот момент).
Варди сам признает, что Роджерс его улучшил : «Теперь я взрываюсь в нужный момент, а не всегда. Раньше бегал все время и напрасно сжигал энергию. Тренер очень помог в этом плане».
А Роджерс в ответ раздает ему много комплиментов:
«Джейми умен и хорошо чувствует возможность для обострения. Теперь ему не нужно волноваться о прессинге всей защиты соперника в одиночку. Он может экономить энергию. Это помогает ему чаще оказываться в острых позициях. Его лучшая игра – в одно касание, рядом с защитниками, прямо в атаке.
Он всегда сосредоточен: никогда не выключается, каждую секунду думает об игре и хорошо ее читает. У него также очень сильный характер, он любит работать. Ему за тридцать, но он так же быстр, как и всегда. У него все еще есть вкус к игре».
Успокоился вне поля, стал профессиональнее и еще быстрее
Диета Варди перед матчами до 30 лет: вечером – энергетик и портвейн, перед игрой – три кружки эспрессо и энергетик. А еще снюс (никотиновые мешочки) и скитлс, растворенный в водке. И много-много фаст-фуда.
После 30 Варди убрал из рациона все, кроме кофе и энергетиков перед играми. Прошлым летом процент жира в организме Варди был на уровне 7.5% (как у Роналду) – низкий даже для профессионального футболиста. Средний процент у игроков – около 11-13.
Роджерс хвалит и за это:
«Его взрывная скорость феноменальна. Летом у нас были традиционные тесты, которые клуб делает уже 4-5 лет для сопоставления цифр. Выяснилось, что на самом деле Варди стал еще быстрее. Я еще никогда не работал с настолько быстрым игроком на дистанции 10 метров».
Нюджент рассказывал, что Варди уже давно успокоился: «Раньше он уходил последним с ночных вечеринок, а теперь – одним из первых. Сейчас он семьянин».
Садоводство, уроки с детьми и тихая домашняя жизнь – теперь Варди и вправду другой. Больше никаких вечеринок и драк в пабах.
Ты не уснул, пап? Блин. Давай заново и коротко.
Четыре года назад Варди был психом: питался черт пойми как, носился по всему полю и много забивал на кураже.
Сейчас – успокоился: более-менее наладил диету, стал умнее и рациональнее на поле. И в 33 года забил 23 за сезон – больше всех в АПЛ.
Да, согласен – красавчик!
Нет, не уснул...
Варди чем-то на Кусареса похож: спокойный вне поляны, псих на поле. Но Луиска пахал на команду везде, прессил защей и играл везде. Варди у Роджерса - эдакая ограниченная копия Суареса.
Напишите, пожалуйста, понятный гид по xG и другим трендовым показателям продвинутой статистики.
Или уже было?)
У меня было подозрение/воспоминание, что тест про продвинутую статистику был, но не знаю, как его найти.
Это к тому, что, возможно, не помешало бы оснастить ресурс поиском.
Уже было, да. Кину тебе две ссылки
Разве он работал официантом?
Всегда был уверен, что он работал официантом. Прям ясное знание в голове было. Перепроверил. Он много кем работал, но про официанта нигде не говорится. Но главная его работа была суровее - на заводе