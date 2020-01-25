Келечи Ихеаначо

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Ихеаначо стал идеальным форвардом для кубковых турниров. Сколько играет – столько и забивает
#Келечи Ихеаначо
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Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
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