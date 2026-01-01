Лукас Торрейра

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«Арсенал» выплатил 50 млн «Атлетико» за Парти и отдал в аренду Торрейру
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Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
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