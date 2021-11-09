В «Арсенале» есть русский вратарь с чудесным именем – Алексей Рохас Федорущенко. Он может играть за Россию и еще две сборные

Новость от 9 ноября: вратарь Алексей Рохас Федорущенко скоро начинает тренировки с основой «Арсенала». Первым ее рассказал шеф-редактор «СЭ» Александр Бобров. «Арсенал» в соцсетях пока никак не показывал вызов вратаря, но инсайду Боброва можно доверять. Летом он делал с ним большое интервью и даже показывал его в раздевалке «Арсенала».

Что надо знать об этом вратаре:

Алексей Рохас Федорущенко – вратарь из системы «Арсенала». Он подписал контракт в 2019-м году. Фото с подписанием было первым в его инстаграме. Единственная информация в его профиле на сайте Transfermarkt: родился в семье отца из Колумбии (отсюда первая часть фамилии – Рохас) и матери из России (от этого вторая – Федорущенко).

Он родился в английском Базилдоне, поэтому в будущем может выступать сразу за три сборные. По происхождению – за Россию и Колумбию, по месту рождения – за Англию. Пока Рохас Федорущенко проходил сборы с юношеской сборной Англии и играл товарищеские матчи за юношескую Колумбию. Селекционеры РФС о нем тоже знают, но не приглашали.

Рохас Федорущенко часто бывает в России. Знает язык, учит русским словам партнеров по клубу. Его бабушка и дедушка живут в Челябинске – туда Рохас Федорущенко раньше приезжал часто. El lev Yashin colombiano – так иностранные фанаты называют его в комментариях под фотографией из России. Три месяца назад Рохас Федорущенко ездил в Москву.