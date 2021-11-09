В «Арсенале» есть русский вратарь с чудесным именем – Алексей Рохас Федорущенко. Он может играть за Россию и еще две сборные
Новость от 9 ноября: вратарь Алексей Рохас Федорущенко скоро начинает тренировки с основой «Арсенала». Первым ее рассказал шеф-редактор «СЭ» Александр Бобров. «Арсенал» в соцсетях пока никак не показывал вызов вратаря, но инсайду Боброва можно доверять. Летом он делал с ним большое интервью и даже показывал его в раздевалке «Арсенала».
Что надо знать об этом вратаре:
Алексей Рохас Федорущенко – вратарь из системы «Арсенала». Он подписал контракт в 2019-м году. Фото с подписанием было первым в его инстаграме. Единственная информация в его профиле на сайте Transfermarkt: родился в семье отца из Колумбии (отсюда первая часть фамилии – Рохас) и матери из России (от этого вторая – Федорущенко).
Он родился в английском Базилдоне, поэтому в будущем может выступать сразу за три сборные. По происхождению – за Россию и Колумбию, по месту рождения – за Англию. Пока Рохас Федорущенко проходил сборы с юношеской сборной Англии и играл товарищеские матчи за юношескую Колумбию. Селекционеры РФС о нем тоже знают, но не приглашали.
Рохас Федорущенко часто бывает в России. Знает язык, учит русским словам партнеров по клубу. Его бабушка и дедушка живут в Челябинске – туда Рохас Федорущенко раньше приезжал часто. El lev Yashin colombiano – так иностранные фанаты называют его в комментариях под фотографией из России. Три месяца назад Рохас Федорущенко ездил в Москву.
Еще в 2020-м Рохас Федорущенко рассказывал, что зашел в английский футбол через академию «Челси». Занимался там три года, но так и не дошел до роли первого вратаря в юношеских командах. Его главное впечатление о том времени – общение с Чехом: «Он давал мне советы по улучшению технических аспектов игры». От Чеха у него осталась футболка с автографом.
Об отъезде в «Арсенал» он договаривался еще в «Челси». Клуб решил все вопросы за месяц. В 16 лет Рохас Федорущенко уже вызывался в молодежную команду лондонского «Арсенала». Впервые это произошло с ним в сентябре 2021 года. Тогда он поднялся из команды U16 в U18, где был запасным вратарем на игре «Арсенала» и «Бирмингема».
Рохас Федорущенко участвует в «Арсенале» и в активностях вокруг футбола. Он вспоминал в интервью «Комсомольской правде»: «С Лено я делал интервью для спонсоров «Арсенала». Мы с ним разговаривали про экологию и окружающую среду. Сейчас в Англии на этом акцентировано большое внимание». Еще он говорил об этом с игроком «Арсенала» Букайо Сакой.
В «Арсенале» U16 Рохас Федорущенко соревнуется с Брайаном Оконкво – оба уже поднимались в молодежку. Сам Рохас Федорущенко выделял у себя несколько сильных сторон. Основные: общение с партнерами и игра ногами. Он говорил: «Это важно в современном футболе. Вы не можете в одиночестве стоять в воротах. Должны помогать команде, когда получаете мяч».
Сайты Колумбии объясняли вызовы вратаря в сборную через его любовь к стране, которую привил отец. Но дело не только в этом. Рохас Федорущенко часто называет любимого вратаря – Давида Оспину. С ним есть два пересечения – через карьеру в «Арсенале» и Колумбии. С 2019 года Оспина играет в «Наполи», но Рохас Федорущенко застал его еще в «Арсенале».
Об отце Рохас Федорущенко говорил так: «Он готовит колумбийскую еду. Мне это очень нравится. Он болеет за «Санта-Фе», поэтому я тоже слежу за этой командой. И я фанат «Санта-Фе». Встреча с Оспиной подогрела его желание быть вратарем – тот посоветовал не останавливаться и продолжать идти к мечте. В 2020-м он часто упоминал желание играть за Колумбию.
И параллельно показывал фото из сборной Англии: