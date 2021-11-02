Мохамед Ихаттарен
Ювентус
ПСВ
Сампдория
Поделиться:
Комментарии:
0
#Мохамед Ихаттарен #Ювентус #ПСВ #Сампдория

Молодой игрок «Ювентуса», возможно, закончит карьеру после смерти отца. Он пропал из клуба и впал в депрессию

02 ноября, 21:05
Михаил Морозов

«Ювентус»

19-летний голландец Мохамед Ихаттарен летом 2021-го перешел из «ПСВ» в «Ювентус» за 1,9 миллиона евро. Антонио Кассано назвал его феноменом, а «Юве» тут же отправил его в аренду в «Сампдорию».

Контракт Ихаттарена с «ПСВ» заканчивался в 2022-м, поэтому клуб продал его задешево. В «Сампдории» он за два месяца не сыграл ни минуты.

  • Football Italia писала, что в «Сампдорию» из «Юве» Ихаттарен прибыл с пятью килограммами лишнего веса.
  • За все это время Ихаттарен попал в заявку только на матч с «Интером». Единственный раз за два месяца.

Как ситуация развивалась дальше:

• По данным Calciomercato, Ихаттарен отпросился домой по семейным обстоятельствам. Он должен был приехать в Нидерлады 12 октября.

• С тех пор «Сампдория» вообще ничего о нем не слышала, попытки связаться результата не дают.

• Голландские медиа также не могут с ним связаться.

• В своем родном Утрехте его никто не видел.

Сейчас Calciomercato сообщает грустные новости: Ихаттарен думает о завершении карьеры. «Сампдория» и «Ювентус» пока еще не определились с официальной позицией.

AFLO / Global Look Press

Причина – непрекращающаяся депрессия из-за смерти отца два года назад.

Его отец прибыл в Нидерланды из Марокко в 1980-х и очень серьезно повлиял на развитие сына с ранних лет. В том числе это касалось и дисциплины. Его смерть от рака в октябре 2019-го сильно ударила по парню. Пошли проблемы:

• Ихаттарен заметно утратил мотивацию.

• Плохо вел себя на тренировках.

• Он потерял место в составе и даже вынудил «ПСВ» выступить публично: клуб обратил внимание на то, что поддерживал его все это время, а он не справился с дисциплиной.

• Агент Ихаттарена Мино Райола раскритиковал тренера, что никак не добавило ему шансов получить больше времени на поле.

• Летом он снова был наказан «ПСВ» по дисциплинарным причинам. Он отсутствовал по болезни, а на самом деле был замечен с Райолой на тренировочной базе в Ницце.

В итоге Ихаттарен перешел в «Ювентус», но будущее очень туманно. Есть информация о том, что он хочет сменить Райолу на другого агента, но поможет ли это ему ментально?

Keystone Press Agency / Global Look Press

Гус Хиддинк недавно вспомнил пример из своей карьеры. На Евро-1996 он отправил домой из сборной Голландии Эдгара Давидса за плохое поведение, но на ЧМ-1998 взял его обратно – и все получилось хорошо: команда дошла до полуфинала, а в 1/8-й победный гол югославам засадил именно Давидс. Но в случае с Ихаттареном все кажется намного серьезнее.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Еще по теме
Мората нервничает из-за промахов – иногда его даже тошнит от волнения. Был близок к депрессии, боится критики, советуется с психологом
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Мохамед Ихаттарен
#Ювентус
#ПСВ
#Сампдория