Молодой игрок «Ювентуса», возможно, закончит карьеру после смерти отца. Он пропал из клуба и впал в депрессию

19-летний голландец Мохамед Ихаттарен летом 2021-го перешел из «ПСВ» в «Ювентус» за 1,9 миллиона евро. Антонио Кассано назвал его феноменом, а «Юве» тут же отправил его в аренду в «Сампдорию».

Контракт Ихаттарена с «ПСВ» заканчивался в 2022-м, поэтому клуб продал его задешево. В «Сампдории» он за два месяца не сыграл ни минуты.

Football Italia писала, что в «Сампдорию» из «Юве» Ихаттарен прибыл с пятью килограммами лишнего веса.

За все это время Ихаттарен попал в заявку только на матч с «Интером». Единственный раз за два месяца.

Как ситуация развивалась дальше:

• По данным Calciomercato, Ихаттарен отпросился домой по семейным обстоятельствам. Он должен был приехать в Нидерлады 12 октября.

• С тех пор «Сампдория» вообще ничего о нем не слышала, попытки связаться результата не дают.

• Голландские медиа также не могут с ним связаться.

• В своем родном Утрехте его никто не видел.

Сейчас Calciomercato сообщает грустные новости: Ихаттарен думает о завершении карьеры. «Сампдория» и «Ювентус» пока еще не определились с официальной позицией.