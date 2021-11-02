Молодой игрок «Ювентуса», возможно, закончит карьеру после смерти отца. Он пропал из клуба и впал в депрессию
19-летний голландец Мохамед Ихаттарен летом 2021-го перешел из «ПСВ» в «Ювентус» за 1,9 миллиона евро. Антонио Кассано назвал его феноменом, а «Юве» тут же отправил его в аренду в «Сампдорию».
Контракт Ихаттарена с «ПСВ» заканчивался в 2022-м, поэтому клуб продал его задешево. В «Сампдории» он за два месяца не сыграл ни минуты.
- Football Italia писала, что в «Сампдорию» из «Юве» Ихаттарен прибыл с пятью килограммами лишнего веса.
- За все это время Ихаттарен попал в заявку только на матч с «Интером». Единственный раз за два месяца.
Как ситуация развивалась дальше:
• По данным Calciomercato, Ихаттарен отпросился домой по семейным обстоятельствам. Он должен был приехать в Нидерлады 12 октября.
• С тех пор «Сампдория» вообще ничего о нем не слышала, попытки связаться результата не дают.
• Голландские медиа также не могут с ним связаться.
• В своем родном Утрехте его никто не видел.
Сейчас Calciomercato сообщает грустные новости: Ихаттарен думает о завершении карьеры. «Сампдория» и «Ювентус» пока еще не определились с официальной позицией.
Причина – непрекращающаяся депрессия из-за смерти отца два года назад.
Его отец прибыл в Нидерланды из Марокко в 1980-х и очень серьезно повлиял на развитие сына с ранних лет. В том числе это касалось и дисциплины. Его смерть от рака в октябре 2019-го сильно ударила по парню. Пошли проблемы:
• Ихаттарен заметно утратил мотивацию.
• Плохо вел себя на тренировках.
• Он потерял место в составе и даже вынудил «ПСВ» выступить публично: клуб обратил внимание на то, что поддерживал его все это время, а он не справился с дисциплиной.
• Агент Ихаттарена Мино Райола раскритиковал тренера, что никак не добавило ему шансов получить больше времени на поле.
• Летом он снова был наказан «ПСВ» по дисциплинарным причинам. Он отсутствовал по болезни, а на самом деле был замечен с Райолой на тренировочной базе в Ницце.
В итоге Ихаттарен перешел в «Ювентус», но будущее очень туманно. Есть информация о том, что он хочет сменить Райолу на другого агента, но поможет ли это ему ментально?
Гус Хиддинк недавно вспомнил пример из своей карьеры. На Евро-1996 он отправил домой из сборной Голландии Эдгара Давидса за плохое поведение, но на ЧМ-1998 взял его обратно – и все получилось хорошо: команда дошла до полуфинала, а в 1/8-й победный гол югославам засадил именно Давидс. Но в случае с Ихаттареном все кажется намного серьезнее.