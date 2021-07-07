Мората нервничает из-за промахов – иногда его даже тошнит от волнения. Был близок к депрессии, боится критики, советуется с психологом
Альваро Мората – автор единственного гола Испании в полуфинале Евро-2020. Испания и Италия сыграли со счетом 1:1, но испанцы вылетели из-за серии пенальти (2:4). Там Мората стал антигероем, потому что смазал решающий удар. В жизни Мораты подобные промахи – проблема. Он постоянно из-за них переживает, а фанаты добивают критикой.
Проблема Мораты – неуверенность. Из-за нее он так и не стал топ-форвардом
Альваро Мората всю карьеру проводит в топ-командах. «Реал», «Ювентус», «Челси», «Атлетико» – везде он играл и забивал, но так до конца и не закрепился. Хотя в «Реале» ему помогал даже Криштиану Роналду. Когда Мората сильно нервничал, то именно Роналду первым подходил к нему и успокаивал.
Уже в «Ювентусе» у Мораты была другая проблема – он останавливался и не мог преодолеть трудный ход матча. Аллегри открыто рассказывал, что ему не нравилось отношение Мораты к собственным ошибкам. Но тут же говорил о хорошем: «Он проявил себя, когда пошел на самостоятельную тренировку».
Расставание с девушкой, семейные проблемы, травма паха – все это влияло на Морату в «Ювентусе». Буффон даже советовал ему поплакать дома, но только публично не показывать слабость. Там Мората еще держался, но уже в «Челси» сломался под давлением фанатов. Говорил, что они убивают его после двух товарищеских матчей.
Время игры за «Челси» было показательным в карьере Мораты. Маурицио Сарри называл его хлипким, а сам Мората признавался в психологических проблемах. Дошло до того, что он даже не ждал обратного паса на тренировках. Уходил в переживания и окончательно терял уверенность: «В «Челси» я перестал испытывать наслаждение от футбола и потерял веру в себя».
Мората вернулся на высокий уровень в «Атлетико», но проблемы были и там. Его стошнило перед серией пенальти против «Реала» в Суперкубке Испании. Сезон-2020/21 Мората провел в «Ювентусе». Там сыграл 32 матча в Серии А, забил 11 голов и сделал девять ассистов. В Италии проблемы были уже игровые – Мората постоянно попадал в офсайд.
В сборной Мората общается с психологом. И обсуждает с ним не только футбол
Весной 2021 года Альваро Мората рассказывал: «У меня никогда не было депрессии. Надеюсь, что никогда и не будет. Но я находился близко к ней. Депрессия – это болезнь. Она напоминает сломанную лодыжку. Ваш мозг – это то, что тоже нужно тренировать. Надо быть к этому готовыми. Посещение психолога в этом смысле очень помогает».
В сборной Испании Мората постоянно общается с психологом Хоакином Вальдесом. Они почти не разговаривают о футболе, но Вальдес помогает Морате с преодолением себя. Решал даже проблему с боязнью летать. Мнение Мораты: «У меня есть страхи и переживания, которые никак не связаны с футболом. Нормально, что он помогает».
На Евро-2020 Мората тоже говорил о депрессии. Фанаты критиковали Морату за неудачную игру против Швеции, где он не реализовал несколько моментов. Мората приводил в пример теннисистку Наоми Осаку – она отказалась от двух теннисных турниров из-за депрессии. Перед этим интервью Мората сразу всех успокоил словами, что с ним все нормально.
Дальше – его личный совет о поведении в трудной ситуации: «В спорте люди не осознают важность или серьезность случаев беспокойства и депрессии. Депрессия не получает заслуженного признания не только в футболе, но и во всех сферах жизни. У нее нет имени и формы, но она существует. Рекомендую обращаться к специалисту, если есть проблемы».
Луис Энрике не винит Морату в вылете Испании. Он поддерживал его весь чемпионат Европы – даже праздновал с ним один из голов. Поддержал и здесь – обнял его сразу после промаха. Слова Энрике: «Мы провели отличный чемпионат Европы. Аплодирую команде, потому что она проделала невероятную работу. Мората дал нам возможность помечтать».
Таким был этот матч: