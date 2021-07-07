Мората нервничает из-за промахов – иногда его даже тошнит от волнения. Был близок к депрессии, боится критики, советуется с психологом

Альваро Мората – автор единственного гола Испании в полуфинале Евро-2020. Испания и Италия сыграли со счетом 1:1, но испанцы вылетели из-за серии пенальти (2:4). Там Мората стал антигероем, потому что смазал решающий удар. В жизни Мораты подобные промахи – проблема. Он постоянно из-за них переживает, а фанаты добивают критикой.

Проблема Мораты – неуверенность. Из-за нее он так и не стал топ-форвардом

Альваро Мората всю карьеру проводит в топ-командах. «Реал», «Ювентус», «Челси», «Атлетико» – везде он играл и забивал, но так до конца и не закрепился. Хотя в «Реале» ему помогал даже Криштиану Роналду. Когда Мората сильно нервничал, то именно Роналду первым подходил к нему и успокаивал.

Уже в «Ювентусе» у Мораты была другая проблема – он останавливался и не мог преодолеть трудный ход матча. Аллегри открыто рассказывал, что ему не нравилось отношение Мораты к собственным ошибкам. Но тут же говорил о хорошем: «Он проявил себя, когда пошел на самостоятельную тренировку».