Альваро Мората
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Самый невезучий человек в мире – Мората. Забил три гола «Барсе» – и все три отменены из-за офсайдов
час назад
«Барса» в матче с «Ювентусом» вышла вперед на 14-й минуте. В ворота Щесного после удара Усмана Дембеле залетел мяч по такой красивой траектории.
На этот гол «Юве» ответил хет-триком Альваро Мораты. Вот только все мячи судья отменил – Мората был в офсайде:
❌ Во время подачи Куадрадо Мората находился в полуметровом офсайде.
❌ Во втором эпизоде Мората рано выбежал тоже после паса Куадрадо.
❌ Третий отмененный гол Мораты: судья воспользовался ВАР, чтобы выявить офсайд в этом моменте.
Мората стал первым футболистом, чей хет-трик отменили в матче Лиги чемпионов.
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