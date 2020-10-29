Самый невезучий человек в мире – Мората. Забил три гола «Барсе» – и все три отменены из-за офсайдов

На этот гол «Юве» ответил хет-триком Альваро Мораты. Вот только все мячи судья отменил – Мората был в офсайде:

❌ Во время подачи Куадрадо Мората находился в полуметровом офсайде.

❌ Во втором эпизоде Мората рано выбежал тоже после паса Куадрадо.

❌ Третий отмененный гол Мораты: судья воспользовался ВАР, чтобы выявить офсайд в этом моменте.

Мората стал первым футболистом, чей хет-трик отменили в матче Лиги чемпионов.