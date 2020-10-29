Альваро Мората
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#Альваро Мората #Лига чемпионов #Барселона #Ювентус #Усман Дембеле #Серия А #Верона #Кротоне

Самый невезучий человек в мире – Мората. Забил три гола «Барсе» – и все три отменены из-за офсайдов

час назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Барса» в матче с «Ювентусом» вышла вперед на 14-й минуте. В ворота Щесного после удара Усмана Дембеле залетел мяч по такой красивой траектории.

На этот гол «Юве» ответил хет-триком Альваро Мораты. Вот только все мячи судья отменил – Мората был в офсайде:

❌ Во время подачи Куадрадо Мората находился в полуметровом офсайде.

❌ Во втором эпизоде Мората рано выбежал тоже после паса Куадрадо.

❌ Третий отмененный гол Мораты: судья воспользовался ВАР, чтобы выявить офсайд в этом моменте.

Мората стал первым футболистом, чей хет-трик отменили в матче Лиги чемпионов.

За последние четыре матча пять из восьми голов отменили из-за офсайдов. Три – в игре с «Барсой», по одному – в матчах с «Кротоне» и «Вероной».

Матч завершен
Ювентус
Турин
0:2
Матч завершен
Барселона
Барселона
Дембеле 14
Месси 90
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#Верона
#Кротоне