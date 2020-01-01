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Маурицио Сарри
М. Сарри
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Мы не знаем, что за человек – президент УЕФА. Вот истории о нем: солдат, интроверт, кум владельца «Ювентуса»
#Александер Чеферин
20 мая, 19:22
Роналду поддержал фирму-партнера и отказался от доходов с продаж нижнего белья
#Криштиану Роналду
27 апреля, 18:45
Роналду проводит самоизоляцию на Мадейре: живет в рыбацкой деревне и каждый день ездит тренироваться на стадион
#Криштиану Роналду
15 апреля, 14:10
Итальянский официант обслужил столик владельца «Лестера». Так он попал в команду
#Лестер
08 апреля, 15:06
Оказывается, тот самый гол Роналду через себя Буффону помог ему перейти в «Ювентус»
#Криштиану Роналду
03 апреля, 17:30
Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками
#Футбол
25 марта, 16:39
Криштиану тоже борется с коронавирусом. Он уехал из Италии и теперь переделает свои отели под больницы
#Криштиану Роналду
15 марта, 11:19
Из-за коронавируса Бернардески изолировался от семьи и жертвует деньги больницам
#Федерико Бернардески
13 марта, 00:48
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