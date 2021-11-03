Шумный гол «Ювентуса» «Зениту»: Дибала перебил неудачный пенальти из-за вбежавших до удара зенитовцев

«Зенит» встречался с «Ювентусом» на выезде в четвертом туре Лиги чемпионов.

⚽️ Дибала открыл счет на 11-й минуте.

⚽️ Бонуччи вскоре тоже забил, только в свои ворота – 1:1.

В первом тайме все так и закончилось, а после перерыва возникла интересная ситуация:

💥 Кьеза упал в штрафной площади «Зенита» в противоборстве с Клаудиньо. Судья Алехандро Эрнандес поставил пенальти.

💥 Дибала исполнил неудачно – пробил в правый угол, но мяч полетел мимо ворот.

💥 Эрнандес приказал перебить пенальти – два игрока «Зенита» забежали в штрафную до удара.

💥 Снова бил Дибала и снова в правый угол. На этот раз попал.

Формально все так и есть. По правилам футбола, игроки до удара с пенальти должны располагаться вне штрафной площади.

Есть и такой пункт: «Если игрок обороняющейся команды (включая вратаря) совершит нарушение и 11-метровый удар будет выполнен мимо/отбит вратарем, то удар повторяется».