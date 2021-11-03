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#Зенит #Лига чемпионов #Ювентус #Пауло Дибала

Шумный гол «Ювентуса» «Зениту»: Дибала перебил неудачный пенальти из-за вбежавших до удара зенитовцев

03 ноября, 00:33
Михаил Морозов

www.imago-images.de / Global Look Press

«Зенит» встречался с «Ювентусом» на выезде в четвертом туре Лиги чемпионов.

⚽️ Дибала открыл счет на 11-й минуте.

⚽️ Бонуччи вскоре тоже забил, только в свои ворота – 1:1.

В первом тайме все так и закончилось, а после перерыва возникла интересная ситуация:

💥 Кьеза упал в штрафной площади «Зенита» в противоборстве с Клаудиньо. Судья Алехандро Эрнандес поставил пенальти.

💥 Дибала исполнил неудачно – пробил в правый угол, но мяч полетел мимо ворот.

💥 Эрнандес приказал перебить пенальти – два игрока «Зенита» забежали в штрафную до удара.

💥 Снова бил Дибала и снова в правый угол. На этот раз попал.

Формально все так и есть. По правилам футбола, игроки до удара с пенальти должны располагаться вне штрафной площади.

Есть и такой пункт: «Если игрок обороняющейся команды (включая вратаря) совершит нарушение и 11-метровый удар будет выполнен мимо/отбит вратарем, то удар повторяется».

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

И момент на видео:

До конца матча оставалось еще полчаса. После этого «Зенит» провел несколько опасных атак, но не забил. А затем пропустил от Кьезы и Мораты – 1:4.

Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 11
Дибала 58
Кьеза 73
Мората 82
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бонуччи 26
Азмун 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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