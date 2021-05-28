Скачки – вторая страсть Аллегри после футбола. В детстве он ночевал на ипподроме, а сейчас сравнивает игроков с лошадьми

Тут не будет сложного детективного расследования, Массимилиано Аллегри официально объявлен. Но интересны намеки «Ювентуса».

На первом фото – очертания штата Миннесота. Это отсылка к пресс-конференции 2018 года после матча «Ювентус» – «Рома» (предпоследний тур, «Юве» уже чемпион). Тогда журналист спросил Аллегри: «Если бы вам десять лет назад сказали, что вы выиграете половину чемпионских титулов в следующие десять лет как тренер, что бы вы ответили?».

Аллегри в ответ выдал крутую историю:

«Я приведу вам в пример моего дорогого друга, он умер полтора года назад и ставил на конный спорт. Лошадиные бега давным-давно моя страсть. Я хотел поставить на лошадь, которую звали Миннесота. И я сказал другу, что хочу поставить на Миннесоту. Он ответил: «Тебе легче пойти тренером в Серию А, чем выиграть с этой лошадью». Лошадь выиграла забег, а я стал тренером в Серии А».

Еще Аллегри сравнивал чемпионскую гонку со скачками. Журналист спросил его: «Чемпионская гонка будет между «Ювентусом» и «Ромой»?». Аллегри ответил: «Не знаю, будут ли это скачки двух лошадей. Ведь есть и другие команды».