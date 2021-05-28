Скачки – вторая страсть Аллегри после футбола. В детстве он ночевал на ипподроме, а сейчас сравнивает игроков с лошадьми
«Ювентус» утром попрощался с Андреа Пирло, а позже опубликовал два загадочных твита.
Первый.
Второй.
Тут не будет сложного детективного расследования, Массимилиано Аллегри официально объявлен. Но интересны намеки «Ювентуса».
На первом фото – очертания штата Миннесота. Это отсылка к пресс-конференции 2018 года после матча «Ювентус» – «Рома» (предпоследний тур, «Юве» уже чемпион). Тогда журналист спросил Аллегри: «Если бы вам десять лет назад сказали, что вы выиграете половину чемпионских титулов в следующие десять лет как тренер, что бы вы ответили?».
Аллегри в ответ выдал крутую историю:
«Я приведу вам в пример моего дорогого друга, он умер полтора года назад и ставил на конный спорт. Лошадиные бега давным-давно моя страсть. Я хотел поставить на лошадь, которую звали Миннесота. И я сказал другу, что хочу поставить на Миннесоту. Он ответил: «Тебе легче пойти тренером в Серию А, чем выиграть с этой лошадью». Лошадь выиграла забег, а я стал тренером в Серии А».
Еще Аллегри сравнивал чемпионскую гонку со скачками. Журналист спросил его: «Чемпионская гонка будет между «Ювентусом» и «Ромой»?». Аллегри ответил: «Не знаю, будут ли это скачки двух лошадей. Ведь есть и другие команды».
🐎 Аллегри в детстве выбирал между футболом и скачками. Дед впервые взял Аллегри на ипподром, когда ему было пять лет. И он влюбился в спорт, даже ночевал на ипподроме.
🐎 В юности Аллегри увлекся ставками и накопил на свою лошадь, но родители помешали развиться хобби и заставили усерднее учиться.
🐎 Однажды Аллегри сравнил лошадей с футболистами: «Федерико Тесио, один из величайших тренеров лошадей, всегда говорил, что вам нужно пойти и увидеть лошадей утром и посмотреть, как они двигают ногами. То же самое и с игроками».
🐎 У Аллегри нет соцсетей и даже компьютера (ограничивается клубным планшетом), поэтому трудно сказать, увлекается ли он скачками сейчас (в интернете нет фото Аллегри с лошадьми).
🐎 Аллегри просто о-о-о-чень любит вспоминать скачки в обсуждении футбола. Как-то он сказал, что в скачках нужно просто выставить морду вперед, а в футболе набрать 84 очка.
Зато фанаты встречали слухи о возвращении Аллегри таким коллажем: «Лошади вернулись».
Нет, мы не забыли про вторую отсылку твиттера «Ювентуса».
Там такая история. В декабре 2015-го «Ювентус» играл в гостях с «Карпи», вел 3:1, но на 92-й минуте Леонардо Бонуччи забил в свои ворота, а потом чуть не пропустил еще один. Аллегри психанул, снял свой пиджак и выбросил на землю. Его и показал «Ювентус» в твиттере.