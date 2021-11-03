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#Зенит #Лига чемпионов #Челси #Ювентус #Мальме

Разбираем расклады «Зенита» в группе – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу Европы

17 минут назад
Михаил Морозов

В группе Н Лиги чемпионов, где выступает «Зенит», каждая из команд сыграла по четыре матча. Так выглядит таблица:

Скриншот с сайта УЕФА

Критерии при равенстве очков

  • Сначала личные встречи.
  • Затем разница мячей.
  • Затем количество забитых голов.
  • Затем количество голов, забитых на выезде.
  • Дальше – количество побед.
  • Дисциплинарный показатель.
  • И последний критерий – клубный коэффициент УЕФА.

Оставшиеся два тура

🗓️ 23 ноября, 5-й тур: «Челси»«Ювентус», «Мальме» – «Зенит».

🗓️ 8 декабря, 6-й тур: «Зенит» – «Челси», «Ювентус» – «Мальме».

Как «Зениту» выйти в плей-офф ЛЧ

Шансы крайне малы, но они все еще остаются. «Зенит» может достать только «Челси». Для этого нужно:

➡️ Чтобы в пятом туре «Зенит» выиграл у «Мальме», а «Ювентус» – в гостях у «Челси».

➡️ Чтобы в шестом туре «Зенит» дома победил «Челси» с разницей в два мяча.

Если при этих условиях «Зенит» победит в один мяч, то сравняется с «Челси» по личным встречам (в Лондоне было 0:1). Дальше придется считать разницу мячей. У «Зенита» она хуже, так что этот вариант вряд ли сработает. Ну, или нужно забить очень много голов в Швеции.

Как «Зениту» выйти в плей-офф ЛЕ

➡️ Здесь все проще. Не проиграть в Швеции.

➡️ Если будет некрупное поражение от «Мальме», то надо в последнем туре набрать не меньше очков, чем наберет «Мальме» в игре с «Ювентусом».

0:4 в Санкт-Петербурге шведам отыграть будет невозможно. Но для любителей фантастических раскладов скажем, что нужно сделать в последнем туре, если «Мальме» вдруг перегонит «Зенит» по личным встречам: набрать больше очков, чем шведы.

В плей-офф ЛЧ последний раз российская команда выходила в сезоне-2015/16 – «Зенит» в 1/8 финала вылетел от «Бенфики», которую тренировал Руй Витория. После этого «Зенит» дважды играл на групповых этапах ЛЧ и оба раза занимал последние места.

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Все фото: РПЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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