Разбираем расклады «Зенита» в группе – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу Европы

Критерии при равенстве очков

Сначала личные встречи.

Затем разница мячей.

Затем количество забитых голов.

Затем количество голов, забитых на выезде.

Дальше – количество побед.

Дисциплинарный показатель.

И последний критерий – клубный коэффициент УЕФА.

Оставшиеся два тура

🗓️ 23 ноября, 5-й тур: «Челси» – «Ювентус», «Мальме» – «Зенит».

🗓️ 8 декабря, 6-й тур: «Зенит» – «Челси», «Ювентус» – «Мальме».

Как «Зениту» выйти в плей-офф ЛЧ

Шансы крайне малы, но они все еще остаются. «Зенит» может достать только «Челси». Для этого нужно:

➡️ Чтобы в пятом туре «Зенит» выиграл у «Мальме», а «Ювентус» – в гостях у «Челси».

➡️ Чтобы в шестом туре «Зенит» дома победил «Челси» с разницей в два мяча.

Если при этих условиях «Зенит» победит в один мяч, то сравняется с «Челси» по личным встречам (в Лондоне было 0:1). Дальше придется считать разницу мячей. У «Зенита» она хуже, так что этот вариант вряд ли сработает. Ну, или нужно забить очень много голов в Швеции.