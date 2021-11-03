Разбираем расклады «Зенита» в группе – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу Европы
В группе Н Лиги чемпионов, где выступает «Зенит», каждая из команд сыграла по четыре матча. Так выглядит таблица:
Критерии при равенстве очков
- Сначала личные встречи.
- Затем разница мячей.
- Затем количество забитых голов.
- Затем количество голов, забитых на выезде.
- Дальше – количество побед.
- Дисциплинарный показатель.
- И последний критерий – клубный коэффициент УЕФА.
Оставшиеся два тура
🗓️ 23 ноября, 5-й тур: «Челси» – «Ювентус», «Мальме» – «Зенит».
🗓️ 8 декабря, 6-й тур: «Зенит» – «Челси», «Ювентус» – «Мальме».
Как «Зениту» выйти в плей-офф ЛЧ
Шансы крайне малы, но они все еще остаются. «Зенит» может достать только «Челси». Для этого нужно:
➡️ Чтобы в пятом туре «Зенит» выиграл у «Мальме», а «Ювентус» – в гостях у «Челси».
➡️ Чтобы в шестом туре «Зенит» дома победил «Челси» с разницей в два мяча.
Если при этих условиях «Зенит» победит в один мяч, то сравняется с «Челси» по личным встречам (в Лондоне было 0:1). Дальше придется считать разницу мячей. У «Зенита» она хуже, так что этот вариант вряд ли сработает. Ну, или нужно забить очень много голов в Швеции.
Как «Зениту» выйти в плей-офф ЛЕ
➡️ Здесь все проще. Не проиграть в Швеции.
➡️ Если будет некрупное поражение от «Мальме», то надо в последнем туре набрать не меньше очков, чем наберет «Мальме» в игре с «Ювентусом».
0:4 в Санкт-Петербурге шведам отыграть будет невозможно. Но для любителей фантастических раскладов скажем, что нужно сделать в последнем туре, если «Мальме» вдруг перегонит «Зенит» по личным встречам: набрать больше очков, чем шведы.
В плей-офф ЛЧ последний раз российская команда выходила в сезоне-2015/16 – «Зенит» в 1/8 финала вылетел от «Бенфики», которую тренировал Руй Витория. После этого «Зенит» дважды играл на групповых этапах ЛЧ и оба раза занимал последние места.