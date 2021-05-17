Криштиану Роналду
Серия А
Ювентус
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#Криштиану Роналду #Серия А #Ювентус

Роналду ночью вывозил свои машины из Турина. Три года назад их приезд был намеком на переход в «Ювентус»

2 часа назад

Инстаграм Роналду

Слухи о будущем Криштиану Роналду – одна из главных тем в Италии. Они усилились после того, как в соцсети попало видео. На нем видно, как в большую грузовую машину упаковываются автомобили.

  • Утверждается, что это транспортная компания из Лиссабона Roclo Cargo перевозит семь автомобилей Роналду из Турина.
  • Компания очень известная в своей сфере.
  • Загрузка машин проводилась ночью.

Почему это так важно? Летом 2018-го машины прибывали в Турин примерно по такой же схеме, и это был как один признаков перехода Роналду в «Ювентус», что в итоге и произошло. Сейчас – обратное направление.

Итальянская пресса приводит слова соседа Роналду: «Прибыли два грузовика. Около 23:30 они погрузили часть автопарка Роналду. И это не были муниципальные грузовики. Забрали машины и увезли. Мы видели, как Роналду контролировал все операции. Вряд ли это будет переезд из Турина в Турин. Еще мы слышали разговоры с водителями, но они были на иностранном языке».

Вот ворох всех слухов и инсайдов за последний месяц:

💣 Роналду рассматривает возможность перехода в «МЮ» – это пишет La Gazzetta dello Sport. Представители «МЮ» общались с агентом Роналду Жорже Мендешем.

💣 Роналду рассчитывает завершить карьеру в «Спортинге», но не переходить прямо сейчас – информация от Sport Mediaset.

💣 Роналду купил пентхаус стоимостью свыше 7 миллионов евро в Лиссабоне – данные Cuatro. «В следующем сезоне он будет играть здесь, на «Жозе Алваладе». Я его уговорю, он вернется», – сказала мама Роналду, но это было в шутку.

💣 Также по информации La Gazzetta dello Sport, Роналду намерен точно уйти из «Ювентуса» и поручил Мендешу подыскать ему клуб. Мендеш и не подтвердил, и не опроверг: «На данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией».

Keystone Press Agency / Global Look Press

Мало что понятно в целом, но видео с перемещением автомобилей – как намек. И будущее Роналду в «Ювентусе» уж точно не очевидное. Вот что было в сезоне-2020/21 под руководством Андреа Пирло:

Роналду не остался без трофея, возможно, их будет даже два, но все это – гораздо ниже ожиданий от сезона. «Ювентус» провалился в Серии А и бесславно закончил борьбу в ЛЧ в первом же раунде плей-офф.

Что могло бы оставить Роналду в «Ювентусе»?

  • Новый контракт, но вряд ли клуб на это решится. Действующий заканчивается в 2022-м, когда Роналду будет 37 лет.
  • Новый тренер и амбиции клуба, но сейчас об этом говорить нет смысла, потому что «Юве» может полностью обновить руководство. Определенности нет.
  • Именно поэтому нет смысла говорить и о возможных трансферах, хотя укрепление состава могло бы подтвердить амбиции.
  • Цель – победить в ЛЧ, но об этом не заявлялось, а главное, туда «Юве» может даже не отобраться.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Совпадение: второй раз подряд перед крупным международным турниром Роналду может сменить клуб. После финала ЛЧ-2017/18 он заявил об уходе из «Реала», а ближе к концу ЧМ-2018 стал игроком «Ювентуса».

Теперь грозит возможный уход «Юве», когда до Евро-2020 осталось несколько недель. Похоже, будущее Роналду – одна из главных трансферных интриг предстоящего лета, в котором его сборной предстоит защищать титул чемпиона Европы. Успеет ли Роналду решить все проблемы до турнира?

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