Роналду ночью вывозил свои машины из Турина. Три года назад их приезд был намеком на переход в «Ювентус»

Почему это так важно? Летом 2018-го машины прибывали в Турин примерно по такой же схеме, и это был как один признаков перехода Роналду в «Ювентус», что в итоге и произошло. Сейчас – обратное направление.

Итальянская пресса приводит слова соседа Роналду: «Прибыли два грузовика. Около 23:30 они погрузили часть автопарка Роналду. И это не были муниципальные грузовики. Забрали машины и увезли. Мы видели, как Роналду контролировал все операции. Вряд ли это будет переезд из Турина в Турин. Еще мы слышали разговоры с водителями, но они были на иностранном языке».

Вот ворох всех слухов и инсайдов за последний месяц:

💣 Роналду рассматривает возможность перехода в «МЮ» – это пишет La Gazzetta dello Sport. Представители «МЮ» общались с агентом Роналду Жорже Мендешем.

💣 Роналду рассчитывает завершить карьеру в «Спортинге», но не переходить прямо сейчас – информация от Sport Mediaset.

💣 Роналду купил пентхаус стоимостью свыше 7 миллионов евро в Лиссабоне – данные Cuatro. «В следующем сезоне он будет играть здесь, на «Жозе Алваладе». Я его уговорю, он вернется», – сказала мама Роналду, но это было в шутку.

💣 Также по информации La Gazzetta dello Sport, Роналду намерен точно уйти из «Ювентуса» и поручил Мендешу подыскать ему клуб. Мендеш и не подтвердил, и не опроверг: «На данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией».