Роналду спрятал лицо при штрафном, зато ухаживает за ним в жизни. Наносит маски, долго стоит у зеркала, рекламирует тренажер для лица
Криштиану Роналду замелькал в новостях сразу после развала Суперлиги по очень странному поводу. На матче «Ювентус» – «Парма» он стоял в стене при штрафном, но почему-то не прыгнул под мяч и даже закрыл лицо руками.
Роналду мяч пролетел именно над ним, и «Юве» пропустил гол.
На видео это тоже заметно:
И это не первый такой жест Роналду в этом сезоне. Недавно «Юве» вылетел из Лиги чемпионов, когда мяч после удара Оливейры из «Порту» прошел сквозь Роналду:
Эпизод с прикрытыми лицом после матча комментировал даже его тренер Андреа Пирло: «Такие вещи случаются. Мы оценим, как поступить в следующих матчах и стоит ли ставить его в стенку».
Весь мир давно расследует: делал ли Роналду пластические операции и пересадку волос (но своя клиника точно есть)
Как Роналду ухаживает за лицом – известно давно. В его инстаграме нередко встречаются снимки с косметическими масками на лице.
Эти фото вы тоже наверняка помните:
В косметических масках Роналду иногда появлялся даже на тренировках и выполнял в них упражнения.
Медиа часто и давно выясняются, делал ли Роналду пластические операции. Они часто сравнивают его фото в начале карьеры и после мировой славы: пропали щели между зубами, вообще никаких морщин, брови менее густые, гладкий лоб. Были даже версии о пересадке волос после того, как на кадрах одного периода мелькнули и потом пропали залысины. Тем более Роналду в 2019-м открыл собственную клинику по пересадке волос.
Крупный пластический хирург Алекс Каридис оценивал изменение облика Роналду. По его мнению, Роналду убрал морщины при помощи ботокса и уменьшил нос, хотя никогда не говорил об этом публично. Его сестра Катя Авейру опровергала: «Думаю, все это ерунда. Они видят косметическую маску и рассуждают про ботокс. Это не доказательство».
Сестра Роналду – певица и кулинар. В детстве она сидела с маленьким Криштиану дома и рьяно защищает сейчас
Еще Роналду снимался в рекламе странного японского тренажера для лица. По заявлению производителя, работает это так: по полминуты в день вы держите во рту пластину и трясете головой – это разминает мышцы лица.
Сам Роналду в рекламе этого не делал, но интернет помнит момент, как он испробовал этот тренажер на одном из шоу.
Молодой Роналду не давал другим игрокам пройти к зеркалу и говорил, что он красивее Месси
Игроки из АПЛ нулевых часто вспоминали истории о том, как молодой Роналду постоянно смотрел на себя в зеркало. Питер Крауч передавал слова Рио Фердинанда: «Игроки «МЮ» подначивали его, говоря, что Месси лучше. Он пожимал плечами, улыбался и говорил: «Да. Зато Месси так не выглядит».
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«Он не мог пройти мимо своего отражения без восхищения, – рассказывал Уэйн Руни. – Перед каждой разминкой была одна и та же процедура: форма, бутсы, затем он поворачивается и смотрит на себя в зеркало».
«С ним было классно, но до тех пор, пока тебе не понадобится зеркало, – шутил Райан Гиггз. – Сначала около него сидел Бекс, потом его сменил Роналду. Если тебе нужно зеркало – придется подождать».
Самая ядерная цитата – от Роя Кина (как это и положено). Из его второй части автобиографии: «Он был красив и знал это. В этом смысле он был тщеславным – перед зеркалом. Я думал тогда: «Вот молодец». А глядя на других парней перед зеркалом, я думал: «Да что за придурок».
Не думаю, что Роналду больше беспокоился о внешности, чем об игре. Я всегда чувствовал, что его любовь – футбол».