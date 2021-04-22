Роналду спрятал лицо при штрафном, зато ухаживает за ним в жизни. Наносит маски, долго стоит у зеркала, рекламирует тренажер для лица

В косметических масках Роналду иногда появлялся даже на тренировках и выполнял в них упражнения.

Медиа часто и давно выясняются, делал ли Роналду пластические операции. Они часто сравнивают его фото в начале карьеры и после мировой славы: пропали щели между зубами, вообще никаких морщин, брови менее густые, гладкий лоб. Были даже версии о пересадке волос после того, как на кадрах одного периода мелькнули и потом пропали залысины. Тем более Роналду в 2019-м открыл собственную клинику по пересадке волос.

Крупный пластический хирург Алекс Каридис оценивал изменение облика Роналду. По его мнению, Роналду убрал морщины при помощи ботокса и уменьшил нос, хотя никогда не говорил об этом публично. Его сестра Катя Авейру опровергала: «Думаю, все это ерунда. Они видят косметическую маску и рассуждают про ботокс. Это не доказательство».

Сестра Роналду – певица и кулинар. В детстве она сидела с маленьким Криштиану дома и рьяно защищает сейчас

Еще Роналду снимался в рекламе странного японского тренажера для лица. По заявлению производителя, работает это так: по полминуты в день вы держите во рту пластину и трясете головой – это разминает мышцы лица.

Сам Роналду в рекламе этого не делал, но интернет помнит момент, как он испробовал этот тренажер на одном из шоу.