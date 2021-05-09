Джанлуиджи Доннарумма
Серия А
Ювентус
Милан
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#Джанлуиджи Доннарумма #Ювентус #Серия А #Милан

Вратарские истории в главной игре Серии А. Щесны взял пенальти и ошибся, Доннарумма не послушал фанатов

вчера, 23:44

www.imago-images.de/Global Look Press

«Милан» и «Ювентус» играли в главном матче весенней части сезона Серии А. В этом матче определялся основной претендент в борьбе за второе место. Победитель догонял «Аталанту», а проигравший оставался на пятом месте. «Милан» выиграл во многом из-за гола Браима Диаса, который тот забил в первом тайме. Во второй половине уже просто добивал соперника.

Войцех Шченсны в моменте с первым голом сначала выбил мяч на ногу Диасу, а потом не сориентировался в воротах. Диас подработал мяч, продвинулся к центру штрафной – и крутанул мяч в дальнюю девятку. Во время одного из движений мяч попал в руку Диасу, но судьи на ВАР не посоветовали главному арбитру отмену гола.

Во втором тайме рукой в собственной штрафной играл уже Кьеллини. Символично, что в том моменте Диас тоже бил по воротам. Шесны потащил одиннадцатиметровый – в 20-й раз за карьеру и в третий раз за этот сезон. До этого он брал пенальти от Инсинье в Суперкубке Италии, а от Галабинова – в Серии А. Разгрому от «Милана» Щесны не помешал.

LaPresse/Global Look Press

Теперь «Милан» поднялся на второе место, а «Ювентус» временно выпал из борьбы за вице-лидерство. Вокруг «Милана» в это время разворачивается другая вратарская история. Джанлуиджи Доннарумма вышел в основе «Милана» на игру с «Ювентусом». «Ювентус» – это потенциально будущий клуб в карьере Доннаруммы.

Goal подробно объяснял ситуацию с Доннаруммой. Он встретился с фанатами «Милана» за несколько дней до игры с «Ювентусом». Те напомнили ему о непродленном контракте. Поставили вопрос так: если не продляешь до игры с «Ювентусом», то на нее не выходишь. Доннарумма ушел с этой встречи в слезах. Контракт не продлил, а на матч все равно вышел.

Спортивный директор «Ювентуса» Паратичи перед игрой отказался от комментариев по поводу возможного трансфера Доннаруммы: «Это очень хороший игрок, но сегодня мы сосредоточены на матче». Болельщики в этот момент продолжали нагнетать ситуацию. Фанаты шутили, что Доннарумма не пришел на игру – он в этот момент ошибался на выходах.

Аналитик ESPN Маттео Бонетти назвал причудливой игру вратарей в первом тайме матча:

Потом Доннарумма собрался. И даже спас в ключевой момент:

Таким был этот матч: 

Матч завершен
Ювентус
Турин
0:3
Матч завершен
Милан
Милан
Диас 45
Ребич 78
Томори 82
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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