Вратарские истории в главной игре Серии А. Щесны взял пенальти и ошибся, Доннарумма не послушал фанатов

«Милан» и «Ювентус» играли в главном матче весенней части сезона Серии А. В этом матче определялся основной претендент в борьбе за второе место. Победитель догонял «Аталанту», а проигравший оставался на пятом месте. «Милан» выиграл во многом из-за гола Браима Диаса, который тот забил в первом тайме. Во второй половине уже просто добивал соперника.

Войцех Шченсны в моменте с первым голом сначала выбил мяч на ногу Диасу, а потом не сориентировался в воротах. Диас подработал мяч, продвинулся к центру штрафной – и крутанул мяч в дальнюю девятку. Во время одного из движений мяч попал в руку Диасу, но судьи на ВАР не посоветовали главному арбитру отмену гола.

Во втором тайме рукой в собственной штрафной играл уже Кьеллини. Символично, что в том моменте Диас тоже бил по воротам. Шесны потащил одиннадцатиметровый – в 20-й раз за карьеру и в третий раз за этот сезон. До этого он брал пенальти от Инсинье в Суперкубке Италии, а от Галабинова – в Серии А. Разгрому от «Милана» Щесны не помешал.