Вратарские истории в главной игре Серии А. Щесны взял пенальти и ошибся, Доннарумма не послушал фанатов
«Милан» и «Ювентус» играли в главном матче весенней части сезона Серии А. В этом матче определялся основной претендент в борьбе за второе место. Победитель догонял «Аталанту», а проигравший оставался на пятом месте. «Милан» выиграл во многом из-за гола Браима Диаса, который тот забил в первом тайме. Во второй половине уже просто добивал соперника.
Войцех Шченсны в моменте с первым голом сначала выбил мяч на ногу Диасу, а потом не сориентировался в воротах. Диас подработал мяч, продвинулся к центру штрафной – и крутанул мяч в дальнюю девятку. Во время одного из движений мяч попал в руку Диасу, но судьи на ВАР не посоветовали главному арбитру отмену гола.
Во втором тайме рукой в собственной штрафной играл уже Кьеллини. Символично, что в том моменте Диас тоже бил по воротам. Шесны потащил одиннадцатиметровый – в 20-й раз за карьеру и в третий раз за этот сезон. До этого он брал пенальти от Инсинье в Суперкубке Италии, а от Галабинова – в Серии А. Разгрому от «Милана» Щесны не помешал.
Теперь «Милан» поднялся на второе место, а «Ювентус» временно выпал из борьбы за вице-лидерство. Вокруг «Милана» в это время разворачивается другая вратарская история. Джанлуиджи Доннарумма вышел в основе «Милана» на игру с «Ювентусом». «Ювентус» – это потенциально будущий клуб в карьере Доннаруммы.
Goal подробно объяснял ситуацию с Доннаруммой. Он встретился с фанатами «Милана» за несколько дней до игры с «Ювентусом». Те напомнили ему о непродленном контракте. Поставили вопрос так: если не продляешь до игры с «Ювентусом», то на нее не выходишь. Доннарумма ушел с этой встречи в слезах. Контракт не продлил, а на матч все равно вышел.
Спортивный директор «Ювентуса» Паратичи перед игрой отказался от комментариев по поводу возможного трансфера Доннаруммы: «Это очень хороший игрок, но сегодня мы сосредоточены на матче». Болельщики в этот момент продолжали нагнетать ситуацию. Фанаты шутили, что Доннарумма не пришел на игру – он в этот момент ошибался на выходах.
Аналитик ESPN Маттео Бонетти назвал причудливой игру вратарей в первом тайме матча:
Потом Доннарумма собрался. И даже спас в ключевой момент:
Таким был этот матч: