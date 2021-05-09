Ювентус - Милан: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Ювентус
Турин
-:-

Ювентус - Милан: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Милан
Милан
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
9 мая 2021, 21:45 МСК
9.05.2021, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-

Прошлые матчи

06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
Милан
1
Ювентус
3
07.07.2020 07 июля 2020 вт 22:45
Милан
4 : 2
Ювентус
07.07.2020 07 июля 2020 вт 22:45
Милан
4
Ювентус
2
12.06.2020 12 июня 2020 пт 22:00
Ювентус
0 : 0
Милан
12.06.2020 12 июня 2020 пт 22:00
Ювентус
0
Милан
0
13.02.2020 13 февр. 2020 чт 22:45
Милан
1 : 1
Ювентус
13.02.2020 13 февр. 2020 чт 22:45
Милан
1
Ювентус
1
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 22:45
Ювентус
1
Милан
0
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Милан
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:00
Ювентус
2
Милан
1
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 22:30
Милан
0 : 2
Ювентус
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 22:30
Милан
0
Ювентус
2
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:00
Ювентус
4 : 0
Милан
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:00
Ювентус
4
Милан
0
31.03.2018 31 марта 2018 сб 21:45
Ювентус
3 : 1
Милан
31.03.2018 31 марта 2018 сб 21:45
Ювентус
3
Милан
1
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:00
Милан
0 : 2
Ювентус
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:00
Милан
0
Ювентус
2
10.03.2017 10 марта 2017 пт 22:45
Ювентус
2 : 1
Милан
10.03.2017 10 марта 2017 пт 22:45
Ювентус
2
Милан
1
25.01.2017 25 янв. 2017 ср 22:45
Ювентус
2 : 1
Милан
25.01.2017 25 янв. 2017 ср 22:45
Ювентус
2
Милан
1
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:45
Милан
1 : 0
Ювентус
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:45
Милан
1
Ювентус
0
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:45
Ювентус
1
Милан
0
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:45
Милан
1 : 2
Ювентус
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:45
Милан
1
Ювентус
2
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:45
Ювентус
1
Милан
0
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 22:45
Ювентус
3 : 1
Милан
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 22:45
Ювентус
3
Милан
1
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 21:45
Милан
0 : 1
Ювентус
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 21:45
Милан
0
Ювентус
1
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:45
Милан
0 : 2
Ювентус
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:45
Милан
0
Ювентус
2
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 21:45
Ювентус
3 : 2
Милан
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 21:45
Ювентус
3
Милан
2

Новости

Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга
1
#Харри Магуайр
11 марта, 22:12
1
Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
#Сержиу Оливейра
10 марта, 02:19
Кьеза мазал по пустым воротам, но дотащил «Ювентус» до овертайма. А без него – вылет
#Федерико Кьеза
10 марта, 01:40
Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел
#Златан Ибрагимович
05 марта, 14:15
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
# Новости матча
Ибрагимович – самый возрастной игрок, забивавший в Серии А
21 марта, 20:53
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
«МЮ» минимально победил «Милан» в гостях и вышел в 1/4 ЛЕ
19 марта, 00:53
Прогноз на матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги Европы
18 марта, 10:30
Где смотреть матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги Европы
18 марта, 10:14
Роналду сыграл 600-й матч в высших дивизионах
14 марта, 22:09
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом», забил 18-летний Диалло
11 марта, 22:47