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Серия А
Ювентус VS Милан
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Ювентус - Милан: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Ювентус
Турин
-:-
Ювентус - Милан: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Милан
Милан
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
9 мая 2021, 21:45 МСК
9.05.2021, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-
Прошлые матчи
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
Милан
1
Ювентус
3
07.07.2020
07 июля 2020
вт
22:45
Милан
4 : 2
Ювентус
07.07.2020
07 июля 2020
вт
22:45
Милан
4
Ювентус
2
12.06.2020
12 июня 2020
пт
22:00
Ювентус
0 : 0
Милан
12.06.2020
12 июня 2020
пт
22:00
Ювентус
0
Милан
0
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
22:45
Милан
1 : 1
Ювентус
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
22:45
Милан
1
Ювентус
1
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
Ювентус
1
Милан
0
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Милан
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:00
Ювентус
2
Милан
1
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
22:30
Милан
0 : 2
Ювентус
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
22:30
Милан
0
Ювентус
2
09.05.2018
09 мая 2018
ср
22:00
Ювентус
4 : 0
Милан
09.05.2018
09 мая 2018
ср
22:00
Ювентус
4
Милан
0
31.03.2018
31 марта 2018
сб
21:45
Ювентус
3 : 1
Милан
31.03.2018
31 марта 2018
сб
21:45
Ювентус
3
Милан
1
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Милан
0 : 2
Ювентус
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Милан
0
Ювентус
2
10.03.2017
10 марта 2017
пт
22:45
Ювентус
2 : 1
Милан
10.03.2017
10 марта 2017
пт
22:45
Ювентус
2
Милан
1
25.01.2017
25 янв. 2017
ср
22:45
Ювентус
2 : 1
Милан
25.01.2017
25 янв. 2017
ср
22:45
Ювентус
2
Милан
1
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:45
Милан
1 : 0
Ювентус
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:45
Милан
1
Ювентус
0
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:45
Ювентус
1
Милан
0
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:45
Милан
1 : 2
Ювентус
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:45
Милан
1
Ювентус
2
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:45
Ювентус
1
Милан
0
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
22:45
Ювентус
3 : 1
Милан
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
22:45
Ювентус
3
Милан
1
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
21:45
Милан
0 : 1
Ювентус
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
21:45
Милан
0
Ювентус
1
02.03.2014
02 марта 2014
вс
22:45
Милан
0 : 2
Ювентус
02.03.2014
02 марта 2014
вс
22:45
Милан
0
Ювентус
2
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
21:45
Ювентус
3 : 2
Милан
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
21:45
Ювентус
3
Милан
2
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