Куда уйдет Месси. Разбираем все варианты

Лионель Месси покидает «Барселону». Его контракт с клубом истек 30 июня, новый он не подписал. 5 августа «Барселона» сообщила, что соглашение с Месси подписано не будет из-за финансовых препятствий.

Месси 34 года. Каким будет его следующий клуб, и почему именно с ним возможен вариант перехода.

«Манчестер Сити»: тут деньги и Гвардиола

Сразу две причины:

• «Ман Сити» – богатый клуб, он может позволить себе зарплату игрока. El Mundo писал, что в «Барсе» Месси зарабатывал около 75 миллионов евро за сезон с учетом вычета налогов. Правда, самый высокооплачиваемый игрок клуба Кевин Де Брюйне получает чуть больше 20 миллионов евро в год. Но и 75 миллионов Месси вряд ли запросит даже у самого богатого клуба.

• «Ман Сити» возглавляет Хосеп Гвардиола – тренер, с которым Месси всегда было комфортно, с которым в «Барселоне» он выиграл все, что мог.