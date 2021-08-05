Куда уйдет Месси. Разбираем все варианты
Лионель Месси покидает «Барселону». Его контракт с клубом истек 30 июня, новый он не подписал. 5 августа «Барселона» сообщила, что соглашение с Месси подписано не будет из-за финансовых препятствий.
Месси 34 года. Каким будет его следующий клуб, и почему именно с ним возможен вариант перехода.
«Манчестер Сити»: тут деньги и Гвардиола
Сразу две причины:
• «Ман Сити» – богатый клуб, он может позволить себе зарплату игрока. El Mundo писал, что в «Барсе» Месси зарабатывал около 75 миллионов евро за сезон с учетом вычета налогов. Правда, самый высокооплачиваемый игрок клуба Кевин Де Брюйне получает чуть больше 20 миллионов евро в год. Но и 75 миллионов Месси вряд ли запросит даже у самого богатого клуба.
• «Ман Сити» возглавляет Хосеп Гвардиола – тренер, с которым Месси всегда было комфортно, с которым в «Барселоне» он выиграл все, что мог.
«ПСЖ»: тут деньги, друзья и амбиции
Тут примерно те же две причины. Плюс еще одна:
• Финансовые возможности «ПСЖ» также всем известны. Например, клуб платит порядка 36 миллионов евро в год Неймару, чуть больше 20 млн – Мбаппе.
• В «ПСЖ» играет Неймар – бывший партнер по «Барсе», с которым у Месси отличные отношения. Там играет и Ди Мария – многолетний партнер по сборной Аргентины, с которым прекрасное взаимопонимание. «Всегда говорил, что для него всегда найдётся место в моей команде», – это слова Серхио Рамоса, который недавно перешел в «ПСЖ».
• Третья причина – амбиции клуба, чего Месси перестало хватать в «Барсе». У «ПСЖ» и так солидный состав, да еще летом перешли Хакими, Вейналдум, Рамос и Доннарумма. Слабых мест уже практически не осталось. Однозначно впереди борьба за долгожданный трофей Лиги чемпионов.
«Ювентус»: тут большие возможности для бизнеса
Переход в «Юве» к Роналду был бы едва ли не самым громким вообще в этом веке – две главные звезды футбола в одной команде. Да и вообще со времен Гуллита, ван Бастена и Райкарда в «Милане» 1980-х, вероятно, самым мощным. С точки зрения бизнеса и медийности – грандиозный ход. Прежде всего, для клуба. С самим Месси сложнее – к повышенному вниманию он точно не стремится.
В марте спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи оценил такую сделку, как маловероятную. Но через два месяца ушел. Будет ли вариант более вероятным теперь? Кстати, Роналду получает в «Юве» около 30 миллионов евро.
«Интер»: тут направлял отец
Об этом еще год назад говорилось куда громче. Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти рассказывал, что отец Месси купил дом в Милане, причем недалеко от штаб-квартиры «Интера».
Сейчас вариант выглядит менее логичным – даже после чемпионства ходили слухи, что в «Интере» плохое финансовое положение, игрокам задерживается зарплата за два месяца. Одной из причин ухода Антонио Конте называлось возможное сокращение финансов и продажа лидеров.
«Челси»: тут мечтающий владелец
Считается, что Роман Абрамович уже давно мечтает привести Месси в «Челси» и еще пять лет назад даже встречался с его отцом. Об обсуждении трансфера между ними английская пресса писала этим летом.
При этом самый высокооплачиваемый игрок «Челси» Кай Хавертц получает чуть меньше 20 миллионов евро в год.
Клуб МЛС: тут новый проект и важная миссия
Это был бы великолепный ход для раскрутки лиги. Американцы уже давно собрали у себя лучших хоккеистов и баскетболистов, с футболом сложнее. Часто приезжали доигрывать известные игроки, но звезд калибра Месси у них никогда не было.
«Интер Майами» назывался в качестве варианта уже этим летом. Свежий проект с известным владельцем, тем более – у Дэвида Бекхэма отличные отношения с Месси.
«Ньюэллс Олд Бойз»: тут родной дом
Тоже история, которая длится долго и наверняка когда-нибудь случится. Месси не раз говорил, что хотел бы закончить карьеру в родном клубе. К этому его призывал даже президент Аргентины.
Немаловажно и то, что Месси этим летом наконец-то добился того, чего ждал – выиграл трофей со сборной Аргентины. На клубном уровне он выиграл абсолютно все. На этой волне сделать красивый жест с родным клубом – сильный ход.