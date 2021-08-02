Месси уже месяц сидит без клуба и просто отдыхает. Что будет дальше? Похоже, «Барса» наскребает деньги и договаривается о снижении зарплаты
30 июня – последний день Лионеля Месси по контракту с «Барселоной». С 1 июля – абсолютно любой клуб в мире может забрать его себе без выкупа.
Целый месяц Месси остается свободным агентом и никому не принадлежит. Это очень непривычно. Мы такого никогда не видели. Дико выглядит даже строчка в википедии о карьере в «Барселоне», где у вечной надписи «2004–» теперь зловеще появилась конечная точка «2004–2021».
Но это правда – Месси нигде нет. Хотя чемпионат Испании начинается через 11 дней.
Что вообще происходит?
Как Месси целый год тянул с решением. Не помог даже новый президент
В июне Месси уехал на Кубок Америки, который выиграл с Аргентиной. Цель – наконец-то выиграть трофей со сборной – затмила все другие. Поэтому до и во время турнира он не занимался никакой активностью по переговорам.
Весь сезон в «Барселоне» до этого превратился в растянутую мелодраму. Вы помните, как скандально и шумно летом-2020 Месси готовился уйти: это был последний период, когда другой клуб мог бы заплатить за него деньги. Но он остался – в том числе раскритиковав президента клуба. За этот год президент сменился: «Барселоной» снова рулит Жоан Лапорта, который был главным в лучшие годы рассвета и молодости Месси. Но свой человек в руководстве не закрыл решение по уходу. Месси так и не продлил контракт, а сам сезон прошел очень тяжело и вязко: команда провалилась везде кроме Кубка Испании.
Почему «Барса» не может просто дать ему кучу денег на новый контракт
С финансами все сложно:
- У «Барселоны» больше миллиарда евро накопленных долгов, и огромный контракт Месси туда просто не впишется.
- «Барса» затрачивает на зарплаты 110% от своего дохода, тогда как финансовый фейр-плей разрешает лишь 70%.
В потолок зарплат «Барса» не вписывается, о чем уже говорил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Он назвал два условия возвращения Месси: сокращение зарплат или продажа игроков.
Недавно мы выпускали большое исследование о системе долгов топ-клубов и конкретно – об особенностях долговых дел «Барселоны». Почитайте этот текст по ссылке ниже:
Как большие клубы живут в долг много лет и почему им за это ничего не бывает
Что придумывала «Барса»: почему-то до сих пор не продала ни одной звезды, зато втянула в команду супердруга Месси
Например, такой вариант – распределить выплаты на несколько лет. Тебас – категорически против. Не прошло.
Ко 2 августа «Барселона» продала игроков всего на 28,5 миллионов: ушли малозначимые Фирпо, Тодибо и Аленья. Еще три молодых игрока ушли бесплатно, а в аренду отбыл Тринкау. Зато бесплатно пришли Депай, Агуэро и Гарсия, но зарплата у каждого из них, конечно, будет не рядовой. Но как минимум у Агуэро есть теневой дополнительный бонус. Это один из близких друзей Месси и человек, с которым он всегда хотел поиграть в одном клубе (а не только в сборной). Мы рассказывали об их дружбе фактурную историю. Почитайте ее по ссылке ниже:
Месси + Агуэро = любовь. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
В вопросе крупных продаж и сокращения зарплатной ведомости «Барселона», прежде всего, смотрит на Умтити, Пьянича и Коутиньо. Каждый из них не нужен. Но, например, Умтити уходить не хочет, а Пьянич до сих пор не определился со своим отношением.
Что вообще шепчут инсайдеры (и можно ли кому-то из них верить?): Месси останется на урезанном вдвоем контракте
10 июля одно из двух главных медиа Испании AS рассказало, что Ла Лига разрешила «Барселоне» зарегистрировать Месси и скоро об этом будет объявлено официально. Но самое популярное спортивное медиа планеты ESPN этот инсайд опровергает. Так и вышло – в следующие три недели не было никакой регистрации.
Туда же идет информация от регионального каталонского издания L’Esportiu de Catalunya: Месси получит 20 миллионов за первый сезон по новому контракту на пять лет. Снова ноль объявлений.
Середина июля: версия главного инсайдерского медиа индустрии The Athletic: Месси продлится, но с половинным уменьшением контракта. В начале августа то же самое написал Diario Sport, который мы считаем ненадежным источником и не рекомендуем.
Чем Месси занимался весь месяц кроме Кубка Америки
Отпуск с семьей:
И во-о-о-от с такой семьей:
Рекламка:
И вот такая встреча на Ибице:
«Барселона» пока гоняет товарняки без Месси, но 15 августа (осталось меньше двух недель) уже примет «Реал Сосьедад» в первом туре чемпионата Испании. В августе «Барса» проведет три матча до перерыва на сборные.