Месси уже месяц сидит без клуба и просто отдыхает. Что будет дальше? Похоже, «Барса» наскребает деньги и договаривается о снижении зарплаты

Но это правда – Месси нигде нет. Хотя чемпионат Испании начинается через 11 дней.

Что вообще происходит?

Как Месси целый год тянул с решением. Не помог даже новый президент

В июне Месси уехал на Кубок Америки, который выиграл с Аргентиной. Цель – наконец-то выиграть трофей со сборной – затмила все другие. Поэтому до и во время турнира он не занимался никакой активностью по переговорам.

Весь сезон в «Барселоне» до этого превратился в растянутую мелодраму. Вы помните, как скандально и шумно летом-2020 Месси готовился уйти: это был последний период, когда другой клуб мог бы заплатить за него деньги. Но он остался – в том числе раскритиковав президента клуба. За этот год президент сменился: «Барселоной» снова рулит Жоан Лапорта, который был главным в лучшие годы рассвета и молодости Месси. Но свой человек в руководстве не закрыл решение по уходу. Месси так и не продлил контракт, а сам сезон прошел очень тяжело и вязко: команда провалилась везде кроме Кубка Испании.

Почему «Барса» не может просто дать ему кучу денег на новый контракт

С финансами все сложно:

У «Барселоны» больше миллиарда евро накопленных долгов, и огромный контракт Месси туда просто не впишется.

«Барса» затрачивает на зарплаты 110% от своего дохода, тогда как финансовый фейр-плей разрешает лишь 70%.

В потолок зарплат «Барса» не вписывается, о чем уже говорил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Он назвал два условия возвращения Месси: сокращение зарплат или продажа игроков.

Недавно мы выпускали большое исследование о системе долгов топ-клубов и конкретно – об особенностях долговых дел «Барселоны». Почитайте этот текст по ссылке ниже:

Как большие клубы живут в долг много лет и почему им за это ничего не бывает