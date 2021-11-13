«Ювентус» показал чеканку Дибалы под ремикс на Скриптонита. Он вирусится в тиктоке уже два года

Предыдущая версия трека вирусилась еще в 2020-м. Тогда рэпер Podnebesniy залил этот трек под названием «Поцелуи на шее». Но изменил псевдоним на DIOR и переименовал трек в «Положение», когда первую версию стриминговые площадки снесли из-за авторских прав. Да, трек «Положение» есть у Скриптонита, и он похож по звучанию. Но это не полноценный ремикс, потому что у DIOR совсем другой текст.

Рэпер OG Buda выпустил трек «Дзагоев». Дзагоев там упоминается один раз и рифмуется с GG Allin

В 2021-м DIOR перевыпустил песню с рэперами Samo & ID. И она снова завирусилась. В комментариях под треком на ютубе пишут в основном на турецком и английском. И с «Положением» ооочень много тиктоков. Почти везде – фрагмент с этими строчками: