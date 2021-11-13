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#музыка #Футбол #Ювентус

«Ювентус» показал чеканку Дибалы под ремикс на Скриптонита. Он вирусится в тиктоке уже два года

13 ноября, 22:34

«Ювентус» в инстаграме запостил видео, где Пауло Дибала чеканет мяч под трек рэперов DIOR и Samo & ID «Положение». У поста 875 тысяч лайков и под ним много русских комментариев. 

Предыдущая версия трека вирусилась еще в 2020-м. Тогда рэпер Podnebesniy залил этот трек под названием «Поцелуи на шее». Но изменил псевдоним на DIOR и переименовал трек в «Положение», когда первую версию стриминговые площадки снесли из-за авторских прав. Да, трек «Положение» есть у Скриптонита, и он похож по звучанию. Но это не полноценный ремикс, потому что у DIOR совсем другой текст.

Рэпер OG Buda выпустил трек «Дзагоев». Дзагоев там упоминается один раз и рифмуется с GG Allin

В 2021-м DIOR перевыпустил песню с рэперами Samo & ID. И она снова завирусилась. В комментариях под треком на ютубе пишут в основном на турецком и английском. И с «Положением» ооочень много тиктоков. Почти везде – фрагмент с этими строчками:

«Так дайте пацанам посчитать потери
Суммы нули, погибают на сцене
Снова один прогуляюсь без тени
Заливаю lean, поцелуи на шее».

@aqib_editzz
@xenimee
@ffavmoviess
@neshex
@.vvleader

Кстати, итальянские клубы любят вставлять в свой тикток русские песни. «Милан» в этом году представил Пьетро Пеллегри песней: «Сегодня я напьюся, сегодня будет туса».

@acmilan
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