«Ювентус» показал чеканку Дибалы под ремикс на Скриптонита. Он вирусится в тиктоке уже два года
«Ювентус» в инстаграме запостил видео, где Пауло Дибала чеканет мяч под трек рэперов DIOR и Samo & ID «Положение». У поста 875 тысяч лайков и под ним много русских комментариев.
Предыдущая версия трека вирусилась еще в 2020-м. Тогда рэпер Podnebesniy залил этот трек под названием «Поцелуи на шее». Но изменил псевдоним на DIOR и переименовал трек в «Положение», когда первую версию стриминговые площадки снесли из-за авторских прав. Да, трек «Положение» есть у Скриптонита, и он похож по звучанию. Но это не полноценный ремикс, потому что у DIOR совсем другой текст.
Рэпер OG Buda выпустил трек «Дзагоев». Дзагоев там упоминается один раз и рифмуется с GG Allin
В 2021-м DIOR перевыпустил песню с рэперами Samo & ID. И она снова завирусилась. В комментариях под треком на ютубе пишут в основном на турецком и английском. И с «Положением» ооочень много тиктоков. Почти везде – фрагмент с этими строчками:
«Так дайте пацанам посчитать потери
Суммы нули, погибают на сцене
Снова один прогуляюсь без тени
Заливаю lean, поцелуи на шее».
Кстати, итальянские клубы любят вставлять в свой тикток русские песни. «Милан» в этом году представил Пьетро Пеллегри песней: «Сегодня я напьюся, сегодня будет туса».