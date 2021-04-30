Рэпер OG Buda выпустил трек «Дзагоев». Дзагоев там упоминается один раз и рифмуется с GG Allin

Рэпер OG Buda (346 тысяч слушателей за месяц в Spotify) выпустил в один день сразу два альбома – «Sexy Drill» и «FreeRio».

Нас интересует трек «Дзагоев» с альбома «FreeRio». Давайте там отыщем отсылки к футболу!

Первый куплет, погнали.