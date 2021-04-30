Рэпер OG Buda выпустил трек «Дзагоев». Дзагоев там упоминается один раз и рифмуется с GG Allin
Рэпер OG Buda (346 тысяч слушателей за месяц в Spotify) выпустил в один день сразу два альбома – «Sexy Drill» и «FreeRio».
Нас интересует трек «Дзагоев» с альбома «FreeRio». Давайте там отыщем отсылки к футболу!
Первый куплет, погнали.
***, я как птица хожу с пером
Речь не про алгебру, но я стал их примером (Squad)
Со мной WormGanger и на нем Fuego (Squad)
Вы как мусора в рэпе, мои пацаны — террор (Gang)
Я сиппую этот лин, baby, это не ликер (Leean)
*** он на нас так палит, ***, походу *** (Дырявый)
Хочешь с MAYOT'ом фит? Ты еще щегол (Еще не дорос)
Шлюха дает бесплатно, это фри ролл (Я ей понравился)
Мешаю C.P. Company и Vlone (Swag)
Сказал суке спускайся, да, я Lil Jon (Get low)
Здесь пока нет футбола. WormGanger и Lil Jon– это рэперы. C.P. Companyи Vlone – это бренды одежды. Но почему трек называется «Дзагоев». Слушаем дальше и пытаемся понять.
Летаю высоко, да, я как пилот
Когда ты в таком статусе
С тобой должен быть стрелок (P-p-pow)
Я раскачал их прям как белок (Спорт)
У моих пацанов больше ореха, чем у белок (Кокаин)
Еду в центр, это город дорог (Спасибо Центру за это)
Сука, не ***, я дам *** как Mellstroy (Катай заяву, сука)
Пишу этот трек и курю косой (Gas)
Не докурил первый, взрываю второй (Top smoker)
На мне много таблеток, будто больной.
Во-первых, мы не рекомендуем вам употреблять упомянутые вещества. Во-вторых, тут все еще нет Дзагоева. Идем дальше.
У меня есть магия, как колдун (Магия)
Отправил малого на стрелку, самому ехать в падлу (Лень)
Знаю плохую суку, сделала с мои лицом тату (Катюха)
Я *** и *** – фантом, эй, салют GONE.Fludd'у (Skrrt)
Хочу взять сотку, чтобы взвесить, plug ищет тару (Барыга)
Это музыка моей любви – София Ротару (У-у)
Раскрошил 5.3, закрутил в сигару (Смокер)
Ненавижу ваш *** рэп, я как Kizaru (Boy)
Мусора интересуется – ниче не знаю (Хз)
Мои пацаны чалят, я сделал передачку (Подгон)
Сказал суке что люблю, это ниче не значит (Вру ей)
Иначе б она не дала, а я хотел *** (Ха-ха)
Парень, ты только ***, не пожму твою лапу (Нет)
***, если это образ, я принципиален (Иди ***)
На мне это говницо, я словно GG Allin
На мне прямо щас десятка, я Дзагоев Алан
Ура-а-а-а-а!
Прямо в самом конце трека Алан Дзагоев все-таки упоминается. И рифмуется с «GG Allin».
Это панк-рок-музыкант, который плохо сводил свои песни, никому не нравился, получал много негатива от критиков, но умудрялся быть культовым. Однажды перед концертом он выпил слабительного и опорожнился на сцене. И это стало фишкой. Он ел свои экскременты и бросался ими в зрителей. GG Allin гастролировал по всей Америке, дрался и часто попадал к полиции, которая искала повод отменить его концерт.
GG Allin хотел умереть на сцене, постоянно угрожал самоубийством, но умер дома в 36 лет от передоза наркотиков. В завещании он попросил брата не мыть его труп и положить в гроб бутылку виски.