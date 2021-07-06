Вечная связка Кьеллини и Бонуччи. Больше 320 матчей вместе, уже 6 турниров сборных – и любовь, даже когда один из них на год сменил клуб
Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи – 70 лет на двоих. Постоянные партнеры по «Ювентусу» и сборной Италии. Кажется, что так было всегда.
Но у этого все-таки есть точка начала:
*⃣ Кьеллини дебютировал в «Юве» в 2005-м, Бонуччи – в 2010-м.
*⃣ Кьеллини дебютировал в сборной в 2004-м, Бонуччи – в 2010-м.
Хотя при этом:
▶️ Первый матч за «Юве» Бонуччи отыграл сразу же в паре с Кьеллини. Это была квалификация Лиги Европы против «Шэмрок Роверс». Еще с Дель Пьеро и Трезеге в составе – вот как давно это было.
▶️ Первый же матч за Италию Бонуччи отыграл в тройке центральных защитников вместе с Кьеллини и Каннаваро. Было это весной 2010-го против Камеруна. Бонуччи тогда еще представлял «Бари».
Сколько они уже наиграли вместе
Вот статистика по Transfermarkt:
⏰ 265 матчей вместе за «Ювентус». Примерно 365 часов игрового времени на поле.
⏰ 59 игр вместе за Италию. 80 часов.
В сборной вместе они:
✅ Были на ЧМ-2010: Кьеллини провел все три матча, Бонуччи просидел в запасе.
✅ Дошли до финала Евро-2012: Бонуччи сыграл все матчи, Кьеллини один пропустил, в финале заменился.
✅ Дошли до бронзы на Кубке конфедераций-2013: Кьеллини сыграл все пять матчей, Бонуччи – три.
✅ Были на ЧМ-2014: Кьеллини сыграл все три матча, Бонуччи – только один.
✅ Были на Евро-2016: Бонуччи провел все пять игр, Кьеллини – на одну меньше.
✅ Вместе на Евро-2020: Бонуччи сыграл все пять матчей (в одном заменился), Кьеллини – три (тоже в одном заменился).
Сколько в Италии один сыграл без другого и как однажды заменил
Кьеллини провел 110 матчей за Италию, Бонуччи – 107. Вместе проведено 59 игр. Для каждого из них – больше половины матчей за сборную были сыграны вместе. В период с 2004-го по 2010-й Кьеллини провел 27 игр, пока Бонуччи еще не было в сборной.
⚖️ Всего же у Кьеллини – 49 матчей, где не играл Бонуччи. Из них – 24 победы, 18 сухих игр.
⚖️ У Бонуччи без Кьеллини – 46 матчей. Из них – 22 победы, 17 сухих игр.
У каждого из них остаются по два матча, которые не входят ни в одну из этих категорий:
📍 Матч с Украиной в марте 2011-го (2:0). Кьеллини заменен на 17-й минуте, а Бонуччи вышел на 76-й.
📍 Матч с Ирландией на Евро-2012 (2:0). Бонуччи заменил Кьеллини по ходу игры.
Что они говорят друг о друге
Еще в том 2010-м Кьеллини отмечал, что их взаимопонимание улучшается быстро и что они уже делают друг друга лучше. «Играть с ним очень важно, – рассуждал Бонуччи через несколько лет. – Он один из лучших в мире и все упрощает».
📣 После странного ухода Бонуччи в «Милан» на один сезон Кьеллини говорил: «Он был больше, чем просто одноклубником. Мы остаемся друзьями и братьями. Это личные взаимоотношения». «Я бы понял, если бы он ушел в «Реал», но в тот «Милан»? Он был не в ладах с самим собой и не мог играть с ясной головой», – это уже из автобиографии Кьеллини.
📣 «Мы по-настоящему дружим. Любить людей нужно не только за их качества, но и за их недостатки», – еще одна цитата Кьеллини.
📢 «У нас дружеские и уважительные отношения на поле и за его пределами, так будет и до конца карьеры», – слова Бонуччи. «Кьеллини – это лучший пример. Отличный игрок, при этом отличный семьянин и отец», – еще одна похвала от Бонуччи.
📢 Свежая цитата от Бонуччи перед полуфиналом: «Последние два сезона по разным причинам мы мало играли вместе. Но мы знаем друг друга наизусть, и все это происходит естественно, даже не задумываясь. Все задачи мы делим, даже если это касается лидерства».
В июле 2018-го Кьеллини рассказывал, что проводил отпуск с семьей Бонуччи. Италия не попала на чемпионат мира, так что времени у итальянцев хватало. Теперь мысли не об этом – Италии остался один шаг до финала Евро.