Вечная связка Кьеллини и Бонуччи. Больше 320 матчей вместе, уже 6 турниров сборных – и любовь, даже когда один из них на год сменил клуб

Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи – 70 лет на двоих. Постоянные партнеры по «Ювентусу» и сборной Италии. Кажется, что так было всегда.

Но у этого все-таки есть точка начала:

*⃣ Кьеллини дебютировал в «Юве» в 2005-м, Бонуччи – в 2010-м.

*⃣ Кьеллини дебютировал в сборной в 2004-м, Бонуччи – в 2010-м.

Хотя при этом:

▶️ Первый матч за «Юве» Бонуччи отыграл сразу же в паре с Кьеллини. Это была квалификация Лиги Европы против «Шэмрок Роверс». Еще с Дель Пьеро и Трезеге в составе – вот как давно это было.

▶️ Первый же матч за Италию Бонуччи отыграл в тройке центральных защитников вместе с Кьеллини и Каннаваро. Было это весной 2010-го против Камеруна. Бонуччи тогда еще представлял «Бари».