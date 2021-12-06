Еще один гол прямым ударом с углового. Теперь – от игрока «Ювентуса»

Для Куадрадо этот гол оказался третьим в сезоне. До этого он забивал в матчах против «Фиорентины» (1:0) и «Удинезе» (2:2). Куадрадо не впервые так хорошо подает угловые. На чемпионате мира-2018 Колумбия сравняла счет в игре с Англией именно после подачи от Куадрадо. Ту игру колумбийцы все равно проиграли в серии пенальти. И вылетели из турнира.

Куадрадо играет за «Ювентус» с 2015 года. Сначала он дважды уезжал в аренду из «Челси», а в 2017-м окончательно перешел в «Ювентус» за 20 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает Куадрадо в 16 миллионов. Важно: в 2022 году у него завершается контракт с клубом. Было несколько новостей о том, что Куадрадо все-таки продлит контракт еще на год или два.

Теперь «Ювентус» занимает пятое место в таблице Серии А. Он имеет 27 очков за 16 матчей. Разница мячей – 22:16. Больше «Ювентуса» забили все команды из первой десятки чемпионата Италии. По этому показателю в Серии А лидирует «Интер» – 39 голов. «Ювентус» забивает на уровне «Сампдории», которая идет на 15-м месте в турнирной таблице.

Хуан Куадрадо праздновал гол перед фанатами: