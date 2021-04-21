Главная драма Суперлиги. Босс «Ювентуса» вел двойную игру против 200 клубов и предал президента УЕФА – друга и крестного своей дочери

Андреа Аньелли – президент «Ювентуса». Он главный заместитель и партнер президента «Реала» Флорентино Переса в проекте Суперлиги. И главная сенсация всей этой истории. Если Перес давно и открыто говорил о планах на Суперлигу, то Аньелли тайно выступал его шпионом. Он проник в ведущий совещательный орган евроклубов и даже влез в личную жизнь президента УЕФА. И скрывал намерения до последнего момента. Хотя давно готовил «Ювентус» к новой реальности.

Провалившись с Суперлигой, теперь Аньелли очень многое потерял. Почти все остальные босс-бунтари без проблем вернутся на прежние позиции. Но точно не Аньелли. Его бунт слишком особенный.

Аньелли рулил единственной группой топ-клубов, которую одобряет УЕФА. И отвергал оппозиционную Суперлигу

В сентябре 2017-го Аньелли стал главой Европейской ассоциации клубов (ECA) – и получил большое влияние на футбольные структуры.

ECA состоит из 247 (то есть состоял до событий Суперлиги) европейских клубов. Там они общаются, проталкивают выгодные им реформы, вырабатывают совместные решения по развитию еврофутбола и выражают позиции. Важно понимать, что для УЕФА собрания ECA – это единственный легитимный орган, который представляет интересы клубов. То есть фактически это некий легальный клубный профсоюз. УЕФА уверен: договариваясь с ECA, он контролирует власть в Европе. До этого УЕФА уживался с G-14 – группой из всего полутора десятков, которая была более оппозиционной и спорящей. Ключевым пунктом в программе G-14 были всякие компенсации для клубов за использование футболистов в сборных: выплаты, регламент сроков вызова, страховка от травм на сборных турнирах. Именно принятие тех реформ привело к превращению G-14 в более масштабную, но менее агрессивную ECA.

Ассоциация не поддерживала радикальные шаги против УЕФА. Например, в конце 2018-го Аньелли разнес идею создания Европейской суперлиги. Тот проект топ-клубы обсуждали без участия Аньелли: «Будущее еще не определено, но от лица «Юве» и ECA я могу отвергнуть идею Суперлиги».

Зачем Перес затеял Суперлигу, если «Реал» и так выиграл три ЛЧ за пять лет. Ему мало денег? Он в кризисе? Или просто идейный?

Еще Аньелли выступал против формата расширенного чемпионата мира среди клубов, который продвигала ФИФА. Отвергал любые нововведения, которые лоббировал кто-то другой. Зато продвигал идею третьего еврокубка. И в начале марта рассказал про формат новой Лиги чемпионов (36 клубов вместо 32, единая группа, льготы для топов), который в итоге окажется планом УЕФА.