Главная драма Суперлиги. Босс «Ювентуса» вел двойную игру против 200 клубов и предал президента УЕФА – друга и крестного своей дочери
Андреа Аньелли – президент «Ювентуса». Он главный заместитель и партнер президента «Реала» Флорентино Переса в проекте Суперлиги. И главная сенсация всей этой истории. Если Перес давно и открыто говорил о планах на Суперлигу, то Аньелли тайно выступал его шпионом. Он проник в ведущий совещательный орган евроклубов и даже влез в личную жизнь президента УЕФА. И скрывал намерения до последнего момента. Хотя давно готовил «Ювентус» к новой реальности.
Провалившись с Суперлигой, теперь Аньелли очень многое потерял. Почти все остальные босс-бунтари без проблем вернутся на прежние позиции. Но точно не Аньелли. Его бунт слишком особенный.
Аньелли рулил единственной группой топ-клубов, которую одобряет УЕФА. И отвергал оппозиционную Суперлигу
В сентябре 2017-го Аньелли стал главой Европейской ассоциации клубов (ECA) – и получил большое влияние на футбольные структуры.
ECA состоит из 247 (то есть состоял до событий Суперлиги) европейских клубов. Там они общаются, проталкивают выгодные им реформы, вырабатывают совместные решения по развитию еврофутбола и выражают позиции. Важно понимать, что для УЕФА собрания ECA – это единственный легитимный орган, который представляет интересы клубов. То есть фактически это некий легальный клубный профсоюз. УЕФА уверен: договариваясь с ECA, он контролирует власть в Европе. До этого УЕФА уживался с G-14 – группой из всего полутора десятков, которая была более оппозиционной и спорящей. Ключевым пунктом в программе G-14 были всякие компенсации для клубов за использование футболистов в сборных: выплаты, регламент сроков вызова, страховка от травм на сборных турнирах. Именно принятие тех реформ привело к превращению G-14 в более масштабную, но менее агрессивную ECA.
Ассоциация не поддерживала радикальные шаги против УЕФА. Например, в конце 2018-го Аньелли разнес идею создания Европейской суперлиги. Тот проект топ-клубы обсуждали без участия Аньелли: «Будущее еще не определено, но от лица «Юве» и ECA я могу отвергнуть идею Суперлиги».
Зачем Перес затеял Суперлигу, если «Реал» и так выиграл три ЛЧ за пять лет. Ему мало денег? Он в кризисе? Или просто идейный?
Еще Аньелли выступал против формата расширенного чемпионата мира среди клубов, который продвигала ФИФА. Отвергал любые нововведения, которые лоббировал кто-то другой. Зато продвигал идею третьего еврокубка. И в начале марта рассказал про формат новой Лиги чемпионов (36 клубов вместо 32, единая группа, льготы для топов), который в итоге окажется планом УЕФА.
Аньелли и президент УЕФА дружили. Но в тот самый день он выключил телефон
Аньелли и Александер Чеферин почти одновременно стали главными в больших футбольных организация и быстро подружились. Настолько, что однажды Чеферин стал крестным отцом дочери Аньелли. И, конечно, получал обвинения в лоббировании интересов. Самый популярный слух: за это Аньелли дарил «Феррари» и давал пользоваться частным самолетом. Чеферин все отрицал: в «Феррари» никогда даже не сидел, а на самолетах они с Аньелли ни разу не летали вместе.
Но идеологически один точно влиял на другого. В предвыборной программе Чеферин ставил на отстаивание интересов маленьких клубов и стран. Но со временем корректировал мнение, все больше идя на уступки топ-клубам.
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Дипломатия между УЕФА и ECA в немалой степени основывалась на личных отношениях их лидеров. Когда Аньелли говорил те самые слова про «Суперлиги не будет», Чеферин сидел на соседнем стуле. В ноябре 2017-го они заявили, что подписали намерение продлить Меморандум о взаимопонимании до 2024 года – то есть не запускать турниров, которые сломают текущие форматы.
Теперь все это нарушено.
Чеферин все понял только после взрыва инфополя в ночь на понедельник:
«Я многое встречал в жизни. Я работал юристом, занимался уголовными преступлениями. Видел разных людей. Но таких – никогда прежде.
Не хочу много говорить об Аньелли. Для меня, наверное, это самое большое разочарование из всех случаев. Я никогда не видел человека, который столько раз лгал. И так настойчиво! Невероятно. В субботу, когда появились слухи, он сказал: «Не переживай, ничего не происходит». Дальше: «Позвоню через час». И выключил телефон. На следующий день мы слышим это объявление».
Аньелли уже изменил ориентацию «Юве». И хочет изменить ее всему футболу
Он уже почти 11 лет руководит «Ювентусом» – за это время клуб глобально изменился: и по-спортивному, и как бизнес-проект, и как бренд.
Аньелли пришел в клуб в худшем периоде его новейшей истории: вокруг «Ювентус» разжигались скандалы и огромные проблемы с деньгами. Два сезона подряд «Ювентус» финишировал седьмым, состав средний, тренеры постоянно меняются.
Именно Аньелли привел Антонио Конте, который никогда не работал в Серии А. Именно Аньелли позвал Джузеппе Маротту, вместе с которым перевернул менеджмент клуба и совершил кучу гениальных сделок. Именно Аньелли настаивал на Аллегри в 2014-м – когда на репутации того висел провал в «Милане».
При Аньелли «Ювентус» взял девять чемпионств + четыре кубка + пять суперкубков Италии + два финала ЛЧ.
Вместе с этим Аньелли привел в клуб Роналду и устроил масштабный ребрендинг. «Ювентус» радикально изменил герб, продал название стадиона и впервые с 1903 года убрал полосы с формы. С середины десятых Аньелли двигал идею, что клуб должен быть более попсовым и ориентироваться на НБА и НХЛ:
«Нужно меняться до того, как вас вынудили это сделать. Мы хотим, чтобы «Ювентус» интересовал миллениалов, женщин и детей. Хотим понять, что думают о нас девочка в Шанхае и тинейджер в Мехико».
Еще одна важная цитата Аньелли: «Говорят, что я вернул «Юве» стиль. Но я не знаю, что такое стиль «Ювентуса». Об этом постоянно рассуждают люди со стороны, но не те, кто работает в клубе. Наверное, стиль «Ювентуса» – побеждать. Победа для меня – не только то, что происходит на поле, что видят болельщики. Настоящий успех – это трофеи и финансовая стабильность».
Собирать трофеи для него уже давно не самоцель. Поэтому ушел Маротта с фразой «Видимо, клуб слишком вырос» – его спортивные экономные трансферы уже не нужны. Философия Аньелли изменилась. Об этом подробнее читайте в тексте ниже.
«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд
То есть сначала Аньелли повел «Ювентус» по коммерческому пути – и у него получилось. Теперь он захотел переложить это на весь футбол:
«Нынешняя система создана не для современного болельщика. Почти две трети молодых людей следят только за матчами топовых команд. Думать о будущем – наш долг, футбол должен в следующие десятилетия остаться самым популярным видом спорта в мире.
Аудитория сейчас гораздо сильнее сегментирована, нежели прежде. Поколение Z менее чем через пять лет станет ключевым потребителем нашего продукта, и нам надо спросить себя: хотят ли они именно того, что предлагаем мы сейчас? Надо обеспечить их увлекательными турнирами».
Как Аньелли стал наследником величия самой могущественной семьи Италии
- Андреа – сын Умберто Аньелли.
- Умберто Аньелли – младший брат Джанни Аньелли.
- Джанни Аньелли – главный человек в истории FIAT и «Ювентуса» и один из важных людей для всей Италии в XX веке.
Джанни поднял туринский клан: вытеснил партнеров из автокомпании и первым в Европе ввел конвейерное производство. Во время войны занялся разработкой оружия. После Италия обнищала, а 3/4 экономики составляло сельское хозяйство. Джанни Аньелли превратил неторопливую страну в мощное промышленное государство с великолепным Севером и одним из самых больших ВВП в мире.
За несколько десятилетий Джанни подмял местную автомобильную индустрию (Ferrari, Maserati, Lancia, Alfa Romeo – все принадлежат клану), вложился в строительство, нефтепереработку, производство продуктов, медиа. В 80-х FIAT стал самой крупной автомобильной компанией мира.
У семьи Аньелли было такое влияние, что она владела четвертью итальянской экономики. Блокировала назначения министров, которые ей не нравились, и государственные решения, которые мешали бизнесу. Клан продвигал выгодные законы – например, запретил импорт японских авто в Италию. Ходила поговорка: что хорошо для Аньелли – хорошо для Италии.
Отношения Джанни с младшим братом Умберто были скорее как между сыном и отцом. Поэтому номинально Андреа приходится Джанни племянником, но на самом деле он ему как внук.
Андреа был последним членом семьи мужского пола с фамилией Аньелли, пока не родился его сын. Андреа учился в колледже в Оксфорде, а потом в университете «Боккони» в Милане.
После университета он работал в крупных европейских компаниях – занимался вопросами продаж и маркетингом. В конце 90-х помогал коммерческому отделу «Юве» в развитии бренда.
Он долго работал в сфере маркетинга, потом совмещал их с вопросами спонсорства и работе по внешним связям компаний. Потом создал собственную компанию и стал бизнесменом, но вместе с этим вошел в спорт: сначала стал гендиректором гольф-клуба. Потом вошел в структуры итальянского футбола и в 34 года стал президентом «Ювентуса».