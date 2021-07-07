Энрике четыре матча подряд угадывал с заменами. Мората спас для Испании полуфинал, но смазал решающий пенальти
Испания и Италия играли в полуфинале Евро-2020. Луис Энрике выбрал неожиданный стартовый состав, куда включил Микеля Оярсабаля. Мы подробно разобрали эту задумку Энрике в отдельном материале. Она полноценно не сработала – к середине второго тайма Испания проигрывала полуфинал Евро со счетом 0:1. Дальше начались замены от Энрике.
Сработала первая из них. На 62-й минуте Альваро Мората поменял Феррана Торреса. Через 18 минут именно Мората сравнял счет. Для него это был первый матч Евро-2020, где он вступал в игру со скамейки. До этого – пять игр в основе и два гола на турнире. Гол Мораты отправил Испанию и Италию в дополнительное время.
Энрике четыре матча подряд принимает идеальные решения по заменам. Мы показали их в этом твите:
В матче со Словакией достижения Торреса почти ничего не значили – Испания и без них заработала бы победу. Против Хорватии в 1/8 финала именно вышедшие на замену игроки не позволили сопернику спасти матч. Все пенальти в ворота Швейцарии забили игроки скамейки. Бускетс играл с первых минут, но начал серию ударом в штангу. Родри вышел на замену, но пенальти смазал.
Энрике еще во время работы в «Барселоне» не боялся постоянных экспериментов с заменами. Объяснял это банальностями, но один раз возник скандал. Энрике поменял Месси в середине второго тайма разгромной игры с «Атлетиком». Потом ругался с журналистами: «Я не буду это комментировать. Вам всегда нужна история, но я не хочу давать ее вам».
Луис Энрике стал единственным из всех тренеров чемпионата Европы, взявшим на турнир 24 игрока. Он объяснял сокращенную заявку тем, что реально на турнире сыграют всего 18-19 игроков. Перед стартом плей-офф Энрике говорил, что каждый из его 24 игроков может выйти на поле. Выделял физическую готовность и объяснял психологические сложности.
Альваро Мората – первый испанец, который забил три гола на двух чемпионатах Европы подряд. Среди всех игроков Европы только Криштиану Роналду делал подобное. Еще Мората обошел Фернандо Торреса и с шестью голами единолично стал лучшим бомбардиром Испании на чемпионатах Европы. Все эти рекорды он сделал одним появлением со скамейки.
Альваро Мората оставался главным героем матча до старта серии пенальти. Там Испания и Италия изначально не реализовали по одному удару. Потом не забил Мората – Доннарумма отгадал направление удара и среагировал. Вышедшие на замену Тьяго и Морено свои удары реализовали, но Испания проиграла. Потенциала у решений Энрике для финала не хватило.
Таким был этот матч: