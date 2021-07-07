Энрике четыре матча подряд угадывал с заменами. Мората спас для Испании полуфинал, но смазал решающий пенальти

Испания и Италия играли в полуфинале Евро-2020. Луис Энрике выбрал неожиданный стартовый состав, куда включил Микеля Оярсабаля. Мы подробно разобрали эту задумку Энрике в отдельном материале. Она полноценно не сработала – к середине второго тайма Испания проигрывала полуфинал Евро со счетом 0:1. Дальше начались замены от Энрике.

Сработала первая из них. На 62-й минуте Альваро Мората поменял Феррана Торреса. Через 18 минут именно Мората сравнял счет. Для него это был первый матч Евро-2020, где он вступал в игру со скамейки. До этого – пять игр в основе и два гола на турнире. Гол Мораты отправил Испанию и Италию в дополнительное время.

Энрике четыре матча подряд принимает идеальные решения по заменам. Мы показали их в этом твите: