Как тренер Энрике уходил из сборной Испании из-за смертельной болезни дочери – и как потом вернулся, поругавшись со сменщиком-помощником

«Это горькая радость. Я всегда хотел стать главным тренером, но не в такой ситуации», – его реакция. Он сказал, что с радостью уступит место Энрике, когда тот вернется.

Под руководством Морено Испания победила семь раз (пять – крупно) и сыграла две ничьи. На Евро она вышла за два тура до конца. И дальше разгорелся скандал, когда Морено ушел, а Энрике вернулся. «Мы – страна-прикол», – отреагировал на все это Икер Касильяс.

🔵 Marca писала, что Морено узнал о своей отставке в раздевалке во время последней игры квалификации к Евро против румын. Испанцы легко разгромили соперника 5:0, но никакого праздника для Морено не вышло – он сильно расстроился и уехал со стадиона, не появившись на пресс-конференции.

🔵 Информация As: Морено посчитал предательством действия Энрике и главы федерации Луиса Рубиалеса.

🔴 Комментарий Рубиалеса: Морено не собирался стоять на пути Энрике, к тому же Энрике сам может выбирать себе штаб, да и вообще их личные отношения – не повод для обсуждений.

🔵 Комментарий Морено был в таком духе: он – человек слова, его совесть чиста, задачу он выполнил, а возвращение Энрике было ожидаемым и означало его (Морено) уход.

🔴 Комментарий Энрике был более агрессивным. По его словам, Морено хотел поехать на Евро, а после турнира готов стать вторым тренером. Энрике заговорил о предательстве, назвал амбиции Морено чрезмерными и отказался брать его вторым тренером. «Мы доброжелательно завершили встречу», – добавил Энрике.

Был также слух, что Энрике недоволен некоторыми решениями Морено по составу. В частности, заменой Де Хеа на Кепу (Кепа сыграл шесть матчей, Де Хеа – три).

Правда на пресс-конференции Энрике неожиданно объявил Морено тренером по физподготовке. Заговорился: