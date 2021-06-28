Как тренер Энрике уходил из сборной Испании из-за смертельной болезни дочери – и как потом вернулся, поругавшись со сменщиком-помощником
После провального для Испании ЧМ-2018 исполнявший обязанности главного тренера Фернандо Йерро ушел в отставку, его пост занял Луис Энрике.
Сначала Испания победила в Лиге наций Англию, затем разбила 6:0 только что игравшую в финале ЧМ Хорватию. Группу не выиграла, зато начала с победы в квалификации к Евро-2020. После чего Луис Энрике ушел, это было летом 2019-го.
«Ухожу по причинам, из-за которых я не мог в нормальном режиме исполнять свои обязанности с марта и по сегодняшний день», – объяснил Энрике в июне. Через два месяца из-за остеосаркомы умерла его девятилетняя дочь.
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь. Из-за ее болезни он ушел из сборной
Сборную Испании возглавил ассистент Энрике – Роберт Морено. Вместе они работали в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной. В штабе Энрике Морено занимался анализом соперников с использованием современных технологий. Тактика – сильная сторона Морено: он выпускал книги о ней и участвовал в разработке тренерских компьютерных программ.
«Это горькая радость. Я всегда хотел стать главным тренером, но не в такой ситуации», – его реакция. Он сказал, что с радостью уступит место Энрике, когда тот вернется.
Под руководством Морено Испания победила семь раз (пять – крупно) и сыграла две ничьи. На Евро она вышла за два тура до конца. И дальше разгорелся скандал, когда Морено ушел, а Энрике вернулся. «Мы – страна-прикол», – отреагировал на все это Икер Касильяс.
🔵 Marca писала, что Морено узнал о своей отставке в раздевалке во время последней игры квалификации к Евро против румын. Испанцы легко разгромили соперника 5:0, но никакого праздника для Морено не вышло – он сильно расстроился и уехал со стадиона, не появившись на пресс-конференции.
🔵 Информация As: Морено посчитал предательством действия Энрике и главы федерации Луиса Рубиалеса.
🔴 Комментарий Рубиалеса: Морено не собирался стоять на пути Энрике, к тому же Энрике сам может выбирать себе штаб, да и вообще их личные отношения – не повод для обсуждений.
🔵 Комментарий Морено был в таком духе: он – человек слова, его совесть чиста, задачу он выполнил, а возвращение Энрике было ожидаемым и означало его (Морено) уход.
🔴 Комментарий Энрике был более агрессивным. По его словам, Морено хотел поехать на Евро, а после турнира готов стать вторым тренером. Энрике заговорил о предательстве, назвал амбиции Морено чрезмерными и отказался брать его вторым тренером. «Мы доброжелательно завершили встречу», – добавил Энрике.
Был также слух, что Энрике недоволен некоторыми решениями Морено по составу. В частности, заменой Де Хеа на Кепу (Кепа сыграл шесть матчей, Де Хеа – три).
Правда на пресс-конференции Энрике неожиданно объявил Морено тренером по физподготовке. Заговорился:
🔵 Морено ответил, что Энрике по необъяснимым причинам отказался с ним работать. Сказал, что не заслуживает таких слов в свой адрес. «Я до сих пор не знаю, почему он не хочет, чтобы я работал с ним. И не знаю, расскажет ли он мне об этом когда-нибудь», – удивлялся Морено.
🔴 Раздраженный ответ Энрике: «Я рассказал вам свою версию событий, и на этом все. Я здесь не для того, чтобы играть в настольный теннис, хотя я хорош в этом».
🔵 Морено не стал конфликтовать публично: «Я проработал вместе с Луисом Энрике девять прекрасных лет и не испытываю ничего кроме благодарности».
Горький осадок после этой истории остался у всех. Морено вывел сборную на Евро, но не поехал. Луис Энрике рассорился с другом и помощником, с которым работал очень долго. Болельщики пережили скандал перед крупным турниром во второй раз: ранее за сутки до начала ЧМ-2018 был уволен Хулен Лопетеги.
Что было дальше:
🔴 Луис Энрике выиграл с Испанией группу Лиги наций (в том числе расшиб 6:0 Германию), его команда поборется за победу в турнире. В квалификации к ЧМ-2022 Испания стартовала с семи очков в трех матчах (не победила Грецию). На Евро-2020 – не без труда вышла из группы, но набила пять голов Словакии.
🔵 Роберт Морено полгода тренировал «Монако» с Александром Головиным. Команда финишировала девятой и не попала в еврокубки, а Морено был уволен. После года без работы он возглавил «Гранаду», с которой вступит в сезон-2021/22.
Из материала The Athletic о Луисе Энрике можно выстроить еще одну версию его нового назначения на пост тренера сборной Испании. «Тренер должен быть человеком с характером, у которого есть власть в раздевалке, который пользуется стопроцентным уважением со стороны игроков», – говорил Рубиалес. Как было раньше?
❎ При Висенте дель Боске атмосфера в команде была слишком расслабленной, а отдельные игроки имели больше влияния.
❎ При Лопетеги ситуация в целом не сильно поменялась.
❎ При Фернандо Йерро игроки не очень усердно тренировались и опаздывали на командные обеды.
Энрике виделся Рубиалесу настоящим лидером, который наладит дисциплину. Виделся ли таким же более молодой Морено – вопрос. В связи с этим, выдвигалась и соответствующая версия об отказе от Серхио Рамоса на Евро – Энрике не нужны авторитеты.
Но смысла такая версия не имеет: Рамос оставался капитаном и лидером сборной, а на чемпионат действительно не попал из-за травмы – Луис Энрике не рискнул доверяться игроку (пусть и такому!), чьи проблемы со здоровьем продолжаются почти полгода.
Фактически лидер в сборной теперь – сам Энрике, что привычно для него и вполне логично в целом, учитывая не очень звездный состав команды. Очень интересно, насколько здесь сработает ставка Рубиалеса.