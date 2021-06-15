Почему в сборной Испании нет звезд? Чтобы их увидеть, нужно забыть гениев прошлого

Сборная Испании привычно легко отобралась на Евро, прошлой осенью поколотила 6:0 Германию, а на чемпионат снова привезла множество игроков из топ-клубов – от «Ман Сити» до «Ливерпуля», от «Барселоны» до «ПСЖ».

При этом имена суперкоманды десятилетней давности звучали гораздо громче, даже на прошлом Евро пять лет назад звезд хватало, ведь там были и Рамос, и Пике, и Иньеста, и даже Касильяс.

Сейчас взгляд цепляется не за фамилии, а за клубы, которые представляют игроки испанской сборной. Ну, за Бускетса и Альбу – по старой памяти. Которым уже по 32.

Так почему Испания – самая неяркая по именам из всех топ-сборных?