Почему в сборной Испании нет звезд? Чтобы их увидеть, нужно забыть гениев прошлого
Сборная Испании привычно легко отобралась на Евро, прошлой осенью поколотила 6:0 Германию, а на чемпионат снова привезла множество игроков из топ-клубов – от «Ман Сити» до «Ливерпуля», от «Барселоны» до «ПСЖ».
При этом имена суперкоманды десятилетней давности звучали гораздо громче, даже на прошлом Евро пять лет назад звезд хватало, ведь там были и Рамос, и Пике, и Иньеста, и даже Касильяс.
Сейчас взгляд цепляется не за фамилии, а за клубы, которые представляют игроки испанской сборной. Ну, за Бускетса и Альбу – по старой памяти. Которым уже по 32.
Так почему Испания – самая неяркая по именам из всех топ-сборных?
Игроки не раскручены, их заслуги – тоже
Треть из расширенной заявки – игроки, которые выигрывали в этом сезоне или еврокубок, или АПЛ, или Примеру. И в эту треть не входят самые известные игроки этого состава – Де Хеа, Альба, Бускетс, Тьяго или Мората.
Триумфаторами сезона стали Ферран Торрес и Гарсия – но они слишком молоды. Лапорт – но он только что попал в сборную из-за гражданства. Родри – но он настолько простой парень, что совершенно не любит выделяться. Пау Торрес – но только любители Примеры знают, что за этим защитником охотятся «Реал» и «Барселона». Коке или Маркос Льоренте – но они представляют самого скучного из грандов.
В «Вильярреале» главная звезда все равно Унаи Эмери, в «Ман Сити» – Де Брюйне, в «Атлетико» – Суарес. И все в таком духе. В сборной Испании есть известные игроки, которые уже скучают по трофеям. И есть не такие известные, которые эти трофеи берут. При этом по отдельности эти триумфаторы – не звезды. И такой микс в сборной уже создает неоднозначное впечатление.
В «Барсе» и «Реале» почти нет ярких испанцев
Сейчас в составе Испании есть три игрока «Барселоны», из которых двое – ветераны. Игроков «Реала» нет вообще. Но даже если бы были здоровы и готовы все, насколько заявка стала бы ярче? Пике мы не берем, он не вернется.
Рамос? Стала бы поярче. Фати? Возможно. Иско, Асенсио или Васкес? Едва ли. Мингеса или Роберто? Нет. Начо, Карвахаль или Одриосола? Тоже нет.
Мы просто привыкли к крутым испанцам в двух главных клубах Испании. А таковых в «Барсе» и «Реале» становится все меньше. И определяющую роль в этих клубах играют не они.
Испанцы пока еще молоды
Испания – пятая команда Евро по молодости состава. Моложе – Украина, Уэльс, Англия и Турция.
Есть еще один любопытный показатель – опыт большого турнира. Эта Испания – седьмая по общему количеству матчей у игроков на чемпионатах Европы. Выше испанцев, например, Италия, которую почти заново собрал Роберто Манчини. Что удивительно, выше даже Уэльс – с одним единственным европейским турниром в своей истории до этого Евро.
В позапрошлом году Испания выиграла молодежный чемпионат Европы U-21. Из того состава на Евро-2020 в главной команде поехали Симон, Руис, Ойарсабаль и Ольмо. Троице Ферран Торрес-Гарсия-Педри вообще нет и 60 лет на троих. А игроков 30+ в заявке всего пятеро.
Прошлое поколение было слишком уникальным
А мы до сих пор его вспоминаем. Кажется удивительным, но с другой стороны – вполне понятным, что те же Мата, Касорла или Негредо вообще не получали времени на Евро-2012, потому что нужно было быть только гением, чтобы пробиться в основу той роскошной команды.
В турнирах до 2008-го ситуация все равно больше была близка к той, которая складывается сейчас.
Например, на Евро-2004 хоть и играли Пуйоль, Рауль и Морьентес, но хорошо ли вы знаете, кто такие Габри, Мартин, Хуанито и Арансубия? Да, Габри – игрок «Барсы» и даже брал ЛЧ. Да, Хуанито через четыре года стал чемпионом Европы. Но звездами ли они были? Точно нет.
И сюда же – о молодости игроков c того Евро: Хави (еще далеко не настолько гениальному тогда) было всего 24, Касильясу – 23, Хоакину и Хаби Алонсо – 22, Фернандо Торресу – вообще 20. Не было ни Пике, ни Рамоса.
И из группы Испания тогда не вышла – выпустила вперед Португалию и Грецию. Зато на следующем Евро стала командой, которую не остановил никто.
Испания на Евро-2020 и правда не самая яркая, не самая опытная и пока что не самая зажигательная. Но потенциально сильная и интересная, как абсолютно любая сборная Испании, даже которая не выходит из группы на Евро-2004, проигрывает Норвегии на Евро-2000 или вылетает на групповом этапе ЧМ-1998.
Чтобы следить за Испанией-2021, нужно просто позабыть о роскоши команды из 2008-2012. Та сборная была гениальной, но осталась в истории и хороша теперь только в нарезках. И все-таки слишком уж надолго она зависла в нашей памяти.