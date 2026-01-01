Альваро Одриосола

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У Одриосолы – пять трофеев за сезон. Он провел десять матчей за «Реал» и «Баварию»
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Тренер провел в коме больше недели – и игрок «Реала» посвятил ему свой первый за три года гол
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