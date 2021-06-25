Эмерик Лапорт
АПЛ
Евро-2020
Манчестер Сити
Испания
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#Эмерик Лапорт #Евро-2020 #Испания #АПЛ #Манчестер Сити

Защитник Испании Лапорт танцует тектоник (ДО СИХ ПОР). Так он празднует голы и посвящает их девушке-балерине 🕺🏼

18 минут назад

Испания разгромила Словакию в третьем матче группового этапа Евро-2020. Эмерик Лапорт – автор одного из голов. После гола Лапорт исполнил танцевальные движения в стиле электро-дэнс. Впервые подобные вещи исполнялись еще на вечеринках Tecktonik Killer в начал 2000-х. Все началось с Бельгии, потом перекинулось на Францию. Первое время такой танец назывался тектоником. Мы с вами тоже запомнили эти движения под словом тектоник и видосам в интернете ранних нулевых.

Осторожно. Этот пост пропитан ностальгией по детству и юности.

Лапорт опубликовал празднование в инстаграме:

Потом ютуб-канал сборной Испании опубликовал разговор с Лапортом. Там он рассказал о значении этих движений: «Это моя личная марка. Часть танца тектоник, который я танцевал в детстве. Празднование гола посвятил своей девушке. Это то, что мне нравится». Он еще раз показал эти движения на скамейке в сборной. Запоминаем:

Тектоник разогнался в начале 2000-х во Франции. Он включает элементы хип-хопа, техно и других направлений. Сейчас танец официально называется Electro Dance, а название «Тектоник» больше употребляется именно в связи с брендами. Но сохранился и такой простой вариант. Фигуристка Косторная называет его так, когда устраивает танцевальные челленджи.

Лапорт тоже не впервые показывает подобное празднование гола. Он исполнял его еще в матчах Премьер-лиги за «Ман Сити». Тогда больше всех удивлялся Бенжамен Менди – партнер Лапорта по клубу. Менди увидел в твиттере видео, где Лапорт празднует гол подобным танцем. Фанаты лайкали, а Менди пришел в комментарии и посмеялся.

Он написал: «Что это, Лапорт?» Ответ Лапорта: «Я научу тебя, дорогой».

Лапорт не просто так посвятил гол и празднование девушке. Он встречается с Сарой Ботелло. Это танцовщица из Испании, которая исполняла балет и современные танцы в Бильбао. Еще она была чирлидером – поддерживала баскетбольную команду из Бильбао. Сам Лапорт начинал карьеру в «Атлетике». Там он играл с 2010-го по 2018-й. До этого жил и учился во Франции.

Сборная Испании набрала пять очков в трех матчах группового этапа Евро-2020. Единственная победа – тот самый матч со Словакией (5:0), где забивал Лапорт. Сам Лапорт выделяется в каждой игре чемпионата Европы. Первый матч – дебют за сборную Испании. Во второй игре Левандовски выиграл у него борьбу после подачи и забил.

Лапорт вообще мог не сыграть за сборную Испании. Он получил гражданство только 11 мая, а до этого вызывался в молодежные сборные Франции. ФИФА выдала Лапорту специальное разрешение, чтобы он попал в заявку Испании на Евро-2020. В игровом плане это важный защитник: Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Лапорт танцует по-разному. В раздевалке «Ман Сити» бывало и такое:

В плей-офф Евро-2020 Испания сыграет с Хорватией:

Хорватия
-:-
Испания
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Каким мы знаем Эмерика Лапорта
Лапорт купил на благотворительном аукционе одежду погибшего боксера и сразу вернул ее отцу
Лапорт ел во время игры «Ман Сити». Теперь это новый мем
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