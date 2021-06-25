Защитник Испании Лапорт танцует тектоник (ДО СИХ ПОР). Так он празднует голы и посвящает их девушке-балерине 🕺🏼
Испания разгромила Словакию в третьем матче группового этапа Евро-2020. Эмерик Лапорт – автор одного из голов. После гола Лапорт исполнил танцевальные движения в стиле электро-дэнс. Впервые подобные вещи исполнялись еще на вечеринках Tecktonik Killer в начал 2000-х. Все началось с Бельгии, потом перекинулось на Францию. Первое время такой танец назывался тектоником. Мы с вами тоже запомнили эти движения под словом тектоник и видосам в интернете ранних нулевых.
Осторожно. Этот пост пропитан ностальгией по детству и юности.
Лапорт опубликовал празднование в инстаграме:
Потом ютуб-канал сборной Испании опубликовал разговор с Лапортом. Там он рассказал о значении этих движений: «Это моя личная марка. Часть танца тектоник, который я танцевал в детстве. Празднование гола посвятил своей девушке. Это то, что мне нравится». Он еще раз показал эти движения на скамейке в сборной. Запоминаем:
Тектоник разогнался в начале 2000-х во Франции. Он включает элементы хип-хопа, техно и других направлений. Сейчас танец официально называется Electro Dance, а название «Тектоник» больше употребляется именно в связи с брендами. Но сохранился и такой простой вариант. Фигуристка Косторная называет его так, когда устраивает танцевальные челленджи.
Лапорт тоже не впервые показывает подобное празднование гола. Он исполнял его еще в матчах Премьер-лиги за «Ман Сити». Тогда больше всех удивлялся Бенжамен Менди – партнер Лапорта по клубу. Менди увидел в твиттере видео, где Лапорт празднует гол подобным танцем. Фанаты лайкали, а Менди пришел в комментарии и посмеялся.
Он написал: «Что это, Лапорт?» Ответ Лапорта: «Я научу тебя, дорогой».
Лапорт не просто так посвятил гол и празднование девушке. Он встречается с Сарой Ботелло. Это танцовщица из Испании, которая исполняла балет и современные танцы в Бильбао. Еще она была чирлидером – поддерживала баскетбольную команду из Бильбао. Сам Лапорт начинал карьеру в «Атлетике». Там он играл с 2010-го по 2018-й. До этого жил и учился во Франции.
Сборная Испании набрала пять очков в трех матчах группового этапа Евро-2020. Единственная победа – тот самый матч со Словакией (5:0), где забивал Лапорт. Сам Лапорт выделяется в каждой игре чемпионата Европы. Первый матч – дебют за сборную Испании. Во второй игре Левандовски выиграл у него борьбу после подачи и забил.
Лапорт вообще мог не сыграть за сборную Испании. Он получил гражданство только 11 мая, а до этого вызывался в молодежные сборные Франции. ФИФА выдала Лапорту специальное разрешение, чтобы он попал в заявку Испании на Евро-2020. В игровом плане это важный защитник: Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.
Лапорт танцует по-разному. В раздевалке «Ман Сити» бывало и такое:
В плей-офф Евро-2020 Испания сыграет с Хорватией: