Защитник Испании Лапорт танцует тектоник (ДО СИХ ПОР). Так он празднует голы и посвящает их девушке-балерине 🕺🏼

Лапорт не просто так посвятил гол и празднование девушке. Он встречается с Сарой Ботелло. Это танцовщица из Испании, которая исполняла балет и современные танцы в Бильбао. Еще она была чирлидером – поддерживала баскетбольную команду из Бильбао. Сам Лапорт начинал карьеру в «Атлетике». Там он играл с 2010-го по 2018-й. До этого жил и учился во Франции.

Сборная Испании набрала пять очков в трех матчах группового этапа Евро-2020. Единственная победа – тот самый матч со Словакией (5:0), где забивал Лапорт. Сам Лапорт выделяется в каждой игре чемпионата Европы. Первый матч – дебют за сборную Испании. Во второй игре Левандовски выиграл у него борьбу после подачи и забил.

Лапорт вообще мог не сыграть за сборную Испании. Он получил гражданство только 11 мая, а до этого вызывался в молодежные сборные Франции. ФИФА выдала Лапорту специальное разрешение, чтобы он попал в заявку Испании на Евро-2020. В игровом плане это важный защитник: Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Лапорт танцует по-разному. В раздевалке «Ман Сити» бывало и такое: