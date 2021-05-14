ФИФА разрешила Лапорту сменить сборную перед Евро-2020. Он перейдет из Франции в Испанию

Эмерик Лапорт 11 мая получил гражданство Испании, а 14 мая ФИФА официально разрешила ему выступать за эту сборную. Об этом пишет AFP со ссылкой на ФИФА.

Лапорт родился во Франции. Он играл за ее молодежные сборные, но никогда – за основную. По правилам ФИФА такому игроку разрешен переход в новую сборную, если

Он минимум пять лет жил в стране этой сборной.

У него есть предки в этой стране.

Подавая на испанское гражданство, Лапорт указал, что у через прабабушек и прадедушек у него есть корни в Стране Басков (регион Испании). Также он играл за местный «Атлетик» восемь лет и жил в Бильбао.