Эмерик Лапорт
Евро-2020
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ФИФА разрешила Лапорту сменить сборную перед Евро-2020. Он перейдет из Франции в Испанию
3 часа назад
Эмерик Лапорт 11 мая получил гражданство Испании, а 14 мая ФИФА официально разрешила ему выступать за эту сборную. Об этом пишет AFP со ссылкой на ФИФА.
Лапорт родился во Франции. Он играл за ее молодежные сборные, но никогда – за основную. По правилам ФИФА такому игроку разрешен переход в новую сборную, если
- Он минимум пять лет жил в стране этой сборной.
- У него есть предки в этой стране.
Подавая на испанское гражданство, Лапорт указал, что у через прабабушек и прадедушек у него есть корни в Стране Басков (регион Испании). Также он играл за местный «Атлетик» восемь лет и жил в Бильбао.
- Лапорту 26 лет. Он играет за «Манчестер Сити» с 2018 года. На момент трансфера он стал самым дорогим защитником мира – «Сити» купил его за 65 миллионов евро.
- С тех пор он регулярно выходил в составе «Сити» и провел за него 111 матчей (восемь голов, три ассиста).
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