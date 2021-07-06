Такого Луиса Энрике вы не знали. Опоздал на матч сборной, застряв в лифте, и неделю бежал сверхмарафон в пустыне: сон на полу, туалет при всех
Фанат велопутешествий: ездил на базу «Барселоны» по 15 км и работал на ЛЧ с разбитым на трассе локтем
Например, перед работой в «Сельте» Энрике ездил на велосипеде по Доломитовым Альпам – поднимался по самым сложным горным тропам. В «Барселоне» он часто ездил на велосипеде от дома до базы по 15 км.
Однажды перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» Энрике рухнул с велосипеда и получил травму локтя. Так и управлял командой с повязкой на локте, но все равно победил 7:0.
Иногда Энрике даже шутит через велометафоры: «Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом». Так он ответил на вопрос – верит ли, что «Малага» выиграет у «Реала».
Еще – любитель марафонов. Однажды выдержал недельный забег в пустыне: спал на полу, голодал, мочился при всех
После окончания карьеры Энрике попытался сразу пробежать марафон, но к часу бега ноги разбухли с непривычки – все-таки в футболе между рывками есть остановки, а в марафоне нужно бежать в одном ритме. Понадобились долгие дополнительные тренировки. И в 2007 году Энрике наконец поучаствовал в марафоне во Флоренции, где менее чем за три часа пробежал 42 километра.
Через год – заявился на Сахарский марафон. Это шестидневная серия с общей дистанцией около 250 км. Кстати, среди женщин его выигрывали россиянки Наталья Седых, Ирина Петрова и Валентина Ляхова.
Энрике прошел это испытание и красочно описывал, как приходилось спать на полу, ходить в туалет перед всеми, не мыться, голодать, мерзнуть ночью и умирать от жары днем. Он носил обувь на размер больше, потому что ноги снова распухали. Но до финиша все-таки добрался.
И прошел триатлонную серию Ironman
Это соревнования по триатлону, которые проводятся из трех этапов без перерывов: заплыв, езда на велосипеде, бег.
Энрике поучаствовал в таком соревновании во Франкфурте – за десять часов и 19 минут проплыл почти четыре километра, преодолел 180 км на велосипеде и пробежал марафонскую дистанцию 42 км.
Триатлоном Энрике хотел заниматься даже когда был игроком, хотя даже и не помышлял о соревнованиях. Желание сбылось, но из-за своих коленей он все же перестал это делать. Велосипед менее опасен. А своего тренера по триатлону Энрике взял во вторую команду «Барселоны», когда сам ее тренировал.
Еще он увлекался серфингом, когда жил в Австралии после завершения карьеры игрока.
Наблюдал за тренировками со строительных лесов
Так было в «Сельте». Это позволяло ему лучше понимать, как проходят занятия. А с помощью мегафона он раздавал указания и просил снимать именно оттуда – хотел быть в курсе всех мелочей.
В «Барселоне» распорядился поставить кондиционер в зале для прессы
Причем указал, что кондиционирование должно быть при минимальной температуре.
Marca рассказывала, что на все просьбы увеличить температуру, рабочий, отвечавший за функционирование кондиционера, кивал на Луиса Энрике: вот кто сказал удерживать ее на одном уровне.
Энрике вообще максимально ограждал «Барсу» от журналистов. Например, запрещал им летать с командой на самолетах.
Опоздал на игру Испании против Косово, застряв в лифте
Автобус с командой уехал без тренеров, которые потом добирались на машине. Почти успели – без них сборные отыграли совсем чуть-чуть. Потом Энрике говорил, что его помощники, которые уже были с командой, все равно знали план и контролировали ситуацию.
Однажды Энрике после матча Лиги наций со Швейцарией пошутил над журналистом – тот спросить тренера дистанционно, когда ехал в автомобиле вместе с подругой. Энрике предложил девушке задать вопрос, но она отказалась. Все посмеялись и продолжили пресс-конференцию.
А в «Барселоне» Энрике поразился спящему журналисту на пресс-конференции:
Внимателен к питанию и работает над диетами
Когда Энрике пришел в сборную, то сразу изменил меню: блюда на пару вместо жареного, больше овощей и фруктов. Завтрак в девять утра – обязателен для всех.
Правильное питание – принципиальный вопрос для Энрике. В «Барселоне» он разрабатывал диету для голкипера Клаудио Браво (и тот похудел на 5 кг за межсезонье), в «Сельте» – для Нолито (сразу минус 10 кг). Нолито потом говорил, как это спасло ему карьеру. Журналисты инсайдили, что Луис Суарес тоже посидел на диете при Энрике в «Барселоне».
Лучший пример – сам Энрике. Ему 51 год, он не играет уже 17 лет, но на лишний вес никакого намека.
Он иногда появляется в твиттере, но не ведет инстаграм
Хотя в инстаграме есть его большая фан-страница, на которую подписаны 165 тысяч человек. Твиттер Луиса Энрике читают более восьмисот тысяч. Обновляется он нечасто, но на Евро Энрике, например, оценил красоту стадиона в Санкт-Петербурге.
Почти ничего не раскрывает о семье, кроме трагедии со смертью дочери
Из-за смерти девятилетней дочери Энрике уходил из сборной Испании. Подробнее мы говорили про это здесь.
Как тренер Энрике уходил из сборной Испании из-за смертельной болезни дочери – и как потом вернулся, поругавшись со сменщиком-помощником
В декабре 2022-го Энрике и его жена Елена отметят 25-летие со дня свадьбы. До брака они еще несколько лет встречались. У них очень мало совместных фотографий в открытом доступе. Елена – экономист по профессии, но работала стюардессой – так они с Энрике и познакомились.
Известно, что сын поигрывал в футбол, но все же выбрал карьеру в страховой компании. У дочери Сиры с детства большой интерес к конному спорту, в котором есть успехи – выигрывала молодежный чемпионат Испании, уже представляет страну на различных соревнованиях.
Сира рассказывала про отца: «У него есть характер, но он очень семейный человек. Ему нравится играть с семьей в карты. Мы все вместе ходим куда-нибудь на Рождество».