Такого Луиса Энрике вы не знали. Опоздал на матч сборной, застряв в лифте, и неделю бежал сверхмарафон в пустыне: сон на полу, туалет при всех

Фанат велопутешествий: ездил на базу «Барселоны» по 15 км и работал на ЛЧ с разбитым на трассе локтем

Например, перед работой в «Сельте» Энрике ездил на велосипеде по Доломитовым Альпам – поднимался по самым сложным горным тропам. В «Барселоне» он часто ездил на велосипеде от дома до базы по 15 км.

Однажды перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» Энрике рухнул с велосипеда и получил травму локтя. Так и управлял командой с повязкой на локте, но все равно победил 7:0.

Иногда Энрике даже шутит через велометафоры: «Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом». Так он ответил на вопрос – верит ли, что «Малага» выиграет у «Реала».