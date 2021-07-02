Испания
Евро-2020
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#Испания #Евро-2020

У Испании катастрофа с пенальти. Их промазали уже 6 разных игроков, хотя отдельно тренировали удары даже вратари

02 июля, 22:33
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».

УЕФА

Сборные Швейцарии и Испании играли в Санкт-Петербурге в четвертьфинале Евро-2020.

Денис Закария подправил мяч в свои ворота, но во втором тайме счет сравнял Джердан Шакири. Удаление Фройлера вынудило швейцарцев защищаться и основное время, и овертайм.

🔥 Швейцария выиграла по пенальти у Франции в 1/8 финала. У французов за последние пару лет были проблемы с пенальти.

🔥 Но Швейцария проиграла по пенальти Испании в 1/4 финала. У испанцев проблем с ними было еще больше.

Перед игрой со Швейцарией у испанцев было страшная статистика – пять незабитых пенальти подряд. Последний раз забивал только Серхио Рамос 6 сентября 2020-го в ворота Украины. А после этого:

Рамос в Лиге наций против Швейцарии – вратарь вытащил.

❌ Рамос в Лиге наций против Швейцарии – вратарь вытащил.

❌ Руис в товарищеской игре против Литвы – вратарь вытащил.

Морено на Евро-2020 против Польши – штанга.

Мората на Евро-2020 против Словакии – вратарь вытащил.

AFLO / Global Look Press

Драма была еще и в том, что именно Янн Зоммер отразил два пенальти от Рамоса в одной игре. Случилось это осенью 2020-го. Зоммер рассказывал, что готовился к пенальти: «Я всегда изучаю игроков, с которыми сталкиваюсь. Но изучать Рамоса очень сложно. Он сильно меняет свои удары. Бьет вправо, влево по центру, паненкой... У него очень большой диапазон, и это трудно для изучения».

Со всеми этими цифрами Испания подходила к серии пенальти против Швейцарии и Зоммера. И снова не забила дважды:

❌ Бускетс с первого же удара угодил в штангу.

❌ Удар Родри отразил Зоммер.

Испании этого хватило – у Швейцарии было сразу три промаха, поэтому она отправилась домой. Но статистика для испанцев остается угрожающей – теперь из последних десяти пенальти не забито семь. Хорошо для них, что Ольмо, Морено и Оярсабаль свои удары забили.

Diario AS писала, что перед игрой со Швейцарией основная пятерка пенальтистов выглядела так: Морено, Мората, Коке, Альба и Бускетс. Из этой пятерки били Морено и Бускетс, Коке и Мората были уже заменены, а Альба, видимо, просто не попал в пятерку.

Marca рассказывала перед матчем с Хорватией, что испанцы тренировали пенальти, причем делали это даже вратари – Симон и Де Хеа. Она вышла с заголовком: «Испания отрабатывает пенальти – даже Унаи!»

Ферран Торрес относился к этому спокойно: «Очевидно, что мы должны их тренировать, и мы будем это делать».

УЕФА

На прошлом крупном турнире испанцы тоже забили два послематчевых пенальти, но это не помогло – Испания вылетела в 1/8 финала ЧМ. Сейчас тоже два незабитых пенальти, но проход в полуфинал. Три года назад в России (и от России) Испания вылетела. Сейчас – исправилась.

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Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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