У Испании катастрофа с пенальти. Их промазали уже 6 разных игроков, хотя отдельно тренировали удары даже вратари
Сборные Швейцарии и Испании играли в Санкт-Петербурге в четвертьфинале Евро-2020.
Денис Закария подправил мяч в свои ворота, но во втором тайме счет сравнял Джердан Шакири. Удаление Фройлера вынудило швейцарцев защищаться и основное время, и овертайм.
🔥 Швейцария выиграла по пенальти у Франции в 1/8 финала. У французов за последние пару лет были проблемы с пенальти.
🔥 Но Швейцария проиграла по пенальти Испании в 1/4 финала. У испанцев проблем с ними было еще больше.
Перед игрой со Швейцарией у испанцев было страшная статистика – пять незабитых пенальти подряд. Последний раз забивал только Серхио Рамос 6 сентября 2020-го в ворота Украины. А после этого:
❌ Рамос в Лиге наций против Швейцарии – вратарь вытащил.
❌ Рамос в Лиге наций против Швейцарии – вратарь вытащил.
❌ Руис в товарищеской игре против Литвы – вратарь вытащил.
❌ Морено на Евро-2020 против Польши – штанга.
Драма была еще и в том, что именно Янн Зоммер отразил два пенальти от Рамоса в одной игре. Случилось это осенью 2020-го. Зоммер рассказывал, что готовился к пенальти: «Я всегда изучаю игроков, с которыми сталкиваюсь. Но изучать Рамоса очень сложно. Он сильно меняет свои удары. Бьет вправо, влево по центру, паненкой... У него очень большой диапазон, и это трудно для изучения».
Со всеми этими цифрами Испания подходила к серии пенальти против Швейцарии и Зоммера. И снова не забила дважды:
❌ Бускетс с первого же удара угодил в штангу.
❌ Удар Родри отразил Зоммер.
Испании этого хватило – у Швейцарии было сразу три промаха, поэтому она отправилась домой. Но статистика для испанцев остается угрожающей – теперь из последних десяти пенальти не забито семь. Хорошо для них, что Ольмо, Морено и Оярсабаль свои удары забили.
Diario AS писала, что перед игрой со Швейцарией основная пятерка пенальтистов выглядела так: Морено, Мората, Коке, Альба и Бускетс. Из этой пятерки били Морено и Бускетс, Коке и Мората были уже заменены, а Альба, видимо, просто не попал в пятерку.
Marca рассказывала перед матчем с Хорватией, что испанцы тренировали пенальти, причем делали это даже вратари – Симон и Де Хеа. Она вышла с заголовком: «Испания отрабатывает пенальти – даже Унаи!»
Ферран Торрес относился к этому спокойно: «Очевидно, что мы должны их тренировать, и мы будем это делать».
На прошлом крупном турнире испанцы тоже забили два послематчевых пенальти, но это не помогло – Испания вылетела в 1/8 финала ЧМ. Сейчас тоже два незабитых пенальти, но проход в полуфинал. Три года назад в России (и от России) Испания вылетела. Сейчас – исправилась.