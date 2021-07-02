У Испании катастрофа с пенальти. Их промазали уже 6 разных игроков, хотя отдельно тренировали удары даже вратари

Драма была еще и в том, что именно Янн Зоммер отразил два пенальти от Рамоса в одной игре. Случилось это осенью 2020-го. Зоммер рассказывал, что готовился к пенальти: «Я всегда изучаю игроков, с которыми сталкиваюсь. Но изучать Рамоса очень сложно. Он сильно меняет свои удары. Бьет вправо, влево по центру, паненкой... У него очень большой диапазон, и это трудно для изучения».

Со всеми этими цифрами Испания подходила к серии пенальти против Швейцарии и Зоммера. И снова не забила дважды:

❌ Бускетс с первого же удара угодил в штангу.

❌ Удар Родри отразил Зоммер.

Испании этого хватило – у Швейцарии было сразу три промаха, поэтому она отправилась домой. Но статистика для испанцев остается угрожающей – теперь из последних десяти пенальти не забито семь. Хорошо для них, что Ольмо, Морено и Оярсабаль свои удары забили.

Diario AS писала, что перед игрой со Швейцарией основная пятерка пенальтистов выглядела так: Морено, Мората, Коке, Альба и Бускетс. Из этой пятерки били Морено и Бускетс, Коке и Мората были уже заменены, а Альба, видимо, просто не попал в пятерку.

Marca рассказывала перед матчем с Хорватией, что испанцы тренировали пенальти, причем делали это даже вратари – Симон и Де Хеа. Она вышла с заголовком: «Испания отрабатывает пенальти – даже Унаи!»

Ферран Торрес относился к этому спокойно: «Очевидно, что мы должны их тренировать, и мы будем это делать».