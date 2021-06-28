Опять дурацкий автогол на Евро: вратарь Испании запустил мяч после паса с центра поля. У него и в лиге рекорд по голевым ошибкам

Автогол УЕФА записал на Педри, который в этом матче стал самым молодым игроком в истории плей-офф Евро в возрасте 18 лет и 215 дней.

По итогам группового этапа именно Испания была последней командой чемпионата по количеству вратарских сейвов. Унаи Симон спас команду всего один раз. Он же и пропустил всего один гол, когда спасти ворота от удара Левандовски было невозможно.

Но автогол с Хорватией полностью на его совести. В интернете уже вовсю смеются. Предполагают, что Унаи Симон – это Лорис Кариус по-испански.