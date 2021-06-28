Опять дурацкий автогол на Евро: вратарь Испании запустил мяч после паса с центра поля. У него и в лиге рекорд по голевым ошибкам
Хорватия играет в 1/8 финала против Испании в Копенгагене. На 20-й минуте хорваты повели в счете, ни разу не ударив в створ ворот. Помог испанский голкипер Унаи Симон.
Испанцы разыгрывали мяч недалеко от центра поля. Последовал пас назад от Педри, и Симон не выбил мяч, а только лишь успел коснуться – и тот заполз в ворота.
Автогол УЕФА записал на Педри, который в этом матче стал самым молодым игроком в истории плей-офф Евро в возрасте 18 лет и 215 дней.
По итогам группового этапа именно Испания была последней командой чемпионата по количеству вратарских сейвов. Унаи Симон спас команду всего один раз. Он же и пропустил всего один гол, когда спасти ворота от удара Левандовски было невозможно.
Но автогол с Хорватией полностью на его совести. В интернете уже вовсю смеются. Предполагают, что Унаи Симон – это Лорис Кариус по-испански.
Какой там по счету автогол? Девятый – как за все предыдущие Евро вместе взятые. Пора брать!
Испанские фанаты за спиной Симона, как пишет сайт УЕФА, минут десять сидели без единого звука, пытаясь переварить этот момент. Но испанцы сравняли счет к концу первого тайма, а потом и Симон вовремя ликвидировал выход один на один Ребича.
У Симона хватало ляпов и в «Атлетике» за последнее время. Например, привозил пенальти или ошибался на выходе. В сезоне-2020/21 у него шесть ошибок, которые привели к голу – больше чем у любого другого игрока топ-пяти лиг.
Странный автогол был и в девятом туре сезона-2019/20. Симон после подачи выпустил мяч из рук, тот отлетел в защитника и упал в ворота. Так «Атлетик» потерял очки в игре с «Вальядолидом».
Луис Энрике отмечал в Симоне трудолюбие и реакцию, а еще – лидерские качества. Симон попал в сборную после успешного сезона, но игра стала хуже в следующем, что и привело к рекордному количеству ошибок. Однако Энрике продолжал доверять именно Симону.
Первый в карьере матч плей-офф большого турнира сборных Симон отметил чудовищным ляпом. В запасе продолжает томиться Давид Де Хеа. А у нас возникает вопрос, какой из автоголов на Евро был более странным – этот имени Педри и Симона или словака Дубравки?