Аспиликуэта забил за Испанию на месте центрфорварда. Ничего странного: так он начинал карьеру, а играл на всех позициях кроме вратарской

Аспиликуэту весь мир знает как универсального защитника – он уже давно привык играть на разных позициях в обороне. Во взрослой карьере всегда играл на краю, а потом в «Челси» адаптировался к позиции в центре и стал одним из сильнейших на этой позиции. «Команда из 11 Аспиликуэт выиграла бы Лигу чемпионов», – говорилЖозе Моуринью, отмечая характер и индивидуальные качества игрока.

Чтобы проще понять, Как Аспиликуэта с такой легкостью забил гол на месте центрфорварда в плей-офф Евро, поможет понять цитата от него же самого:

«В юности я всегда был нападающим. Иногда играл на позиции правого полузащитника или защитника, но в основном был форвардом до 15-16 лет. И только в 18 лет я стал правым защитником в основной команде «Осасуны».

Это же подтверждал журналист испанской Diario de Navarra Санти Зуза: «В Англии людей могло бы удивить, что Аспиликуэта был нападающим в молодежке «Осасуны». Потом он был вингером. После дебюта в главной команде Куко Зиганда понял, что он может хорошо сыграть и в защите – где нужно и защищаться, и атаковать, и делать хорошие кроссы».