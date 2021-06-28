Аспиликуэта забил за Испанию на месте центрфорварда. Ничего странного: так он начинал карьеру, а играл на всех позициях кроме вратарской
Сесар Аспиликуэта при счете 1:1 вывел вперед сборную Испании в матче против Хорватии в 1/8 финала Евро-2020. Традиционно критикуемый центрфорвард Испании Альваро Мората отличился всего однажды на Евро, а в первом тайме игры с хорватами загубил супермомент.
Что не получилось у Мораты – сделал Аспиликуэта: внезапно прибежал на место центрального нападающего и завершил позиционную атаку. Блеск! Но Морате тоже плюс – отвлек на себя защитника.
Вот уж где точно не ждали увидеть 178-сантиметрового защитника.
Аспиликуэту весь мир знает как универсального защитника – он уже давно привык играть на разных позициях в обороне. Во взрослой карьере всегда играл на краю, а потом в «Челси» адаптировался к позиции в центре и стал одним из сильнейших на этой позиции. «Команда из 11 Аспиликуэт выиграла бы Лигу чемпионов», – говорилЖозе Моуринью, отмечая характер и индивидуальные качества игрока.
Чтобы проще понять, Как Аспиликуэта с такой легкостью забил гол на месте центрфорварда в плей-офф Евро, поможет понять цитата от него же самого:
«В юности я всегда был нападающим. Иногда играл на позиции правого полузащитника или защитника, но в основном был форвардом до 15-16 лет. И только в 18 лет я стал правым защитником в основной команде «Осасуны».
Это же подтверждал журналист испанской Diario de Navarra Санти Зуза: «В Англии людей могло бы удивить, что Аспиликуэта был нападающим в молодежке «Осасуны». Потом он был вингером. После дебюта в главной команде Куко Зиганда понял, что он может хорошо сыграть и в защите – где нужно и защищаться, и атаковать, и делать хорошие кроссы».
«Он всегда был игроком с большой способностью к адаптации», – говорил Зуза. Это подтвердила вся карьера: юный форвард превратился в умелого крайнего защитника, а затем и в центрального. Об этих же способностях рассуждал и Висенте дель Боске: «Куда бы мы его ни поставили – он везде сыграет отлично».
Аспиликуэта рассказывал, что поиграл практически на всех позициях кроме вратарской:
- Правый край обороны: привычная позиция.
- Левый край обороны: в «Челси», заменяя Эшли Коула, выиграв конкуренцию у Филипе Луиса.
- Центр обороны: переучился и на эту позицию, но даже дель Боске в сборной пробовал его там как резервный вариант.
- Полузащита: играл там на молодежном Евро.
- Правый край атаки: там дебютировал за «Осасуну».
- Левый край атаки: иногда выходил и там тоже в составе «Осасуны».
- Центрфорвард: это было в молодежке.
Универсальность Аспиликуэты помогла Испании забить. Это второй его матч на турнире. Полезно заменить в составе Маркоса Льоренте он смог еще и голом в ворота Хорватии.