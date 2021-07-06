Почему Испания поменяла основного форварда на Италию. Все из-за тактики – резервист Оярсабаль важнее Мораты

До этого Энрике никогда не доверял Оярсабалю. За все время он сыграл за Испанию 18 матчей, но только в пяти из них попадал в стартовой состав. Три выхода в старте были при Роберте Морено (мы рассказывали об их ссоре с Энрике). Перед полуфиналом с Италией Оярсабаль говорил, что Испании важно сыграть от сильных качеств на этом Евро. Но стал частью эксперимента.

Так от первого до последнего матча менялись стартовые атакующие тройки сборной Испании на Евро-2020:

1) Ольмо-Мората-Торрес

2) Ольмо-Мората-Морено

3) Морено-Мората-Сарабия

4) Сарабия-Мората-Торрес

5) Сарабия-Мората-Торрес

6) Ольмо-Оярсабаль-Торрес

Именно в плей-офф Луис Энрике определился. Единственное повторение атакующих троек было в матчах против Хорватии и Швейцарии. Против Италии Энрике никак не мог вернуться к этому варианту. За несколько часов до матча он подтвердил, что Сарабия недоступен на эту игру из-за травмы. Он забил на этом турнире два гола и сделал голевой пас.