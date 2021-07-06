Почему Испания поменяла основного форварда на Италию. Все из-за тактики – резервист Оярсабаль важнее Мораты
Сборная Испании выпустила необычный состав на матч 1/4 финала Евро-2020 против Италии. Альваро Мората начинал в стартовом составе все пять матчей Евро-2020. Микель Оярсабаль во всех пяти матчах выходил после 70-й минуты. Мората забил на турнире два гола, Оярсабаль – один. Луис Энрике на игру с Италией выбрал Оярсабаля.
До этого Энрике никогда не доверял Оярсабалю. За все время он сыграл за Испанию 18 матчей, но только в пяти из них попадал в стартовой состав. Три выхода в старте были при Роберте Морено (мы рассказывали об их ссоре с Энрике). Перед полуфиналом с Италией Оярсабаль говорил, что Испании важно сыграть от сильных качеств на этом Евро. Но стал частью эксперимента.
Так от первого до последнего матча менялись стартовые атакующие тройки сборной Испании на Евро-2020:
1) Ольмо-Мората-Торрес
2) Ольмо-Мората-Морено
3) Морено-Мората-Сарабия
4) Сарабия-Мората-Торрес
5) Сарабия-Мората-Торрес
6) Ольмо-Оярсабаль-Торрес
Именно в плей-офф Луис Энрике определился. Единственное повторение атакующих троек было в матчах против Хорватии и Швейцарии. Против Италии Энрике никак не мог вернуться к этому варианту. За несколько часов до матча он подтвердил, что Сарабия недоступен на эту игру из-за травмы. Он забил на этом турнире два гола и сделал голевой пас.
Комментатор Станислав Минин объяснил в твиттере, почему Энрике мог принять такое решение с Оярсабалем конкретно на этот матч против Италии: «Без Мораты и Морено, то есть без девятки. Ставка на то, что тройка впереди будет активно прессинговать, помогать в контроле, смещаться в центр поля, если нужно. 4-6-0. Испанцы хотят забрать мяч».
Еще одно объяснение дал Зак Лоуи – автор Breaking The Lines. Он считает, что Энрике задумал смену позиций в атаке. Цитата из твиттера Лоуи: «Мы видели, как Кьеллини и Бонуччи закрыли традиционные девятки Лукаку и Йылмаза. Обращать внимание на постоянную перемену мест у Феррана Торреса, Ольмо и Оярсабаля может быть для них сложнее».
Мората хорошо знает Кьеллини и Бонуччи. Они пересекались в «Ювентусе» – там Морате было сложно даже на тренировках. Сам Кьеллини вспоминал слова Мораты об игре против него: «Будто ты заходишь в клетку с голодной гориллой и пытаешься отобрать у нее еду». Бывший игрок Испании Гаиска Мендьетта перед игрой тоже напомнил, что итальянцам знакома игра Мораты.
Микель Оярсабаль – это вообще кто?
«Реал Сосьедад» – главный и единственный клуб в карьере Оярсабаля. Там он занимался в молодежной команде, а потом начал профессиональную карьеру. Сейчас Оярсабалю 24 года. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро и указывает, что Оярсабаль может сыграть сразу на трех позициях в атаке. Но его лучшее место – левый фланг.
Сезон-2020/21 был одним из лучших в карьере Оярсабаля. Он отыграл в Примере 33 матча, забил 11 голов и сделал восемь результативных пасов. В октябре 2020-го Оярсабаль забил в Лиге наций в ворота Швейцарии. Тогда рассказывал, что тренер Луис Энрике добавляет команде уверенности и учит ее правильному прессингу.
Оярсабаль – кубковый игрок. Он проявил себя именно в плей-офф Евро-2020. Сначала забил Хорватии, потом реализовал победный пенальти в серии со Швейцарией. Еще Оярсабаль – автор единственного гола «Сосьедада» в финале Кубка Испании. Его клуб взял трофей в перенесенном матче сезона-2019/20.
Игра в «Сосьедаде» и работа тренера Иманола Альгуасиля сделала Оярсабаля универсалом: «Я считаю, что наш стиль помогает атакующим игрокам быть главными героями. У нас есть свобода принимать решения в последней трети. Мы стараемся всегда играть в атаку при передаче и ведении мяча».
Так Оярсабаль действует в атаке «Сосьедада» – вбегает в штрафную и раскатывает мяч:
Главные события матча Италии и Испании: