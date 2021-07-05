Италия и Испания – это бурная история встреч. Энрике ломал нос, форвард играл в воротах, жребий выпадает на четвертом Евро подряд

Сборные Италии и Испании встретятся в полуфинале Евро-2020. Матч пройдет в Лондоне 6 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

У них богатейшая и событийная история встреч.

Как Италия и Испания играли между собой

Из состоявшихся матчей у них по 11 побед плюс еще 15 ничьих. Иногда в статистике приписывается техническая победа Испании в квалификации к Олимпиаде-1968 – должны были играть между собой, но Италия снялась.

Италия и Испания пересекались в четырех турнирах:

⭐️ Чемпионат мира: дважды выигрывала Италия, один раз – Испания. Плюс две ничьи.

⭐️ Чемпионат Европы: тоже 2:1 по победам для Италии и еще три ничьи (по итогам одной из них Испания прошла по пенальти).

⭐️ Олимпийские игры: снова 2:1 по победам для Италии плюс ничья.

⭐️ Кубок конфедераций: ничья, но Испания прошла по пенальти.

В товарищеских матчах баланс 8:5 в пользу Испании плюс 8 ничьих.