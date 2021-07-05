Италия и Испания – это бурная история встреч. Энрике ломал нос, форвард играл в воротах, жребий выпадает на четвертом Евро подряд
Сборные Италии и Испании встретятся в полуфинале Евро-2020. Матч пройдет в Лондоне 6 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
У них богатейшая и событийная история встреч.
Как Италия и Испания играли между собой
Из состоявшихся матчей у них по 11 побед плюс еще 15 ничьих. Иногда в статистике приписывается техническая победа Испании в квалификации к Олимпиаде-1968 – должны были играть между собой, но Италия снялась.
Италия и Испания пересекались в четырех турнирах:
⭐️ Чемпионат мира: дважды выигрывала Италия, один раз – Испания. Плюс две ничьи.
⭐️ Чемпионат Европы: тоже 2:1 по победам для Италии и еще три ничьи (по итогам одной из них Испания прошла по пенальти).
⭐️ Олимпийские игры: снова 2:1 по победам для Италии плюс ничья.
⭐️ Кубок конфедераций: ничья, но Испания прошла по пенальти.
В товарищеских матчах баланс 8:5 в пользу Испании плюс 8 ничьих.
Италия и Испания сыграют на чемпионате Европы в четвертый раз подряд
Они встречались в 1980-х дважды на Евро – 0:0 и победа Италии 1:0. Но их пересечения на последних чемпионатах Европы куда более уникальны.
Евро-2008: четвертьфинал без голов и победа Испании по пенальти.
Евро-2012: ничья 1:1 в группе
Евро-2012, финал: победа Испании 4:0.
Евро-2016: победа Италии 2:0 в матче 1/8 финала.
Евро-2020: встреча в полуфинале.
Их матчи на Евро – традиция уже с позапрошлого десятилетия.
Только один игрок может сыграть во всех пяти матчах на четырех Евро подряд
Сразу несколько человек выступали во всех четырех матчах – например, Рамос, Фабрегас, Давид Сильва или Де Росси. Но только у одного есть шанс сыграть и в пятый раз сейчас. Джорджо Кьеллини выходил на все эти игры и поехал на Евро-2020.
✅ Евро-2008: отыграл 120 минут.
✅ Евро-2012: отыграл 90 минут.
❎ Евро-2012, финал: уже на 21-й минуте заменился из-за травмы.
❇️ Евро-2016: забил победный гол
В полуфинале Кубка конфедераций-2013 Кьеллини тоже играл. Его баланс против Испании на крупных турнирах – три ничьи без учета серии пенальти, победа и поражение.
На чемпионате мира был крупный скандал – Луис Энрике сломал нос
Перед четвертьфиналом Евро Швейцария – Испания многие вспоминали, что именно швейцарцам Луис Энрике забил первый гол за сборную. Это произошло в игре 1/8 финала ЧМ-1994.
Но в следующем матче того турнира было очень больно. Италия и Испания играли в четвертьфинале, и полузащитник итальянцев Мауро Тассотти (сейчас – помощник Андрея Шевченко в сборной Украины) сломал нос Энрике. Произошло это в конце игры при счете 2:1 в пользу Италии.
⚔️ Тассотти отмахнулся от Энрике в своей штрафной – судья этого не увидел. Как минимум это был бы пенальти, а учитывая тяжесть травмы, наверняка еще и удаление.
⚔️ Энрике вообще не обратил внимания на травму – вскочил ругаться с судьей. Потом сам вышел за боковую линию и мгновенно вернулся с залитым кровью носом и окровавленной майкой. Судья отправил его обратно.
⚔️ Матч так и закончился 2:1 без наказания для итальянца.
Тассотти и так провел всего семь матчей за Италию, а с тех пор больше не играл. ФИФА после этого четвертьфинала влепила ему восьмиматчевый бан.
Извинения Тассотти Энрике тогда не устроили. Только в 2011-м они пожали друг другу руки – перед матчем «Ромы» и «Милана». «Рому» Энрике уже тренировал, а Тассотти был помощником Массимилиано Аллегри в «Милане».
Самый первый матч был 101 год назад, в нем нападающий встал в ворота. А финалист турнира бойкотировал финал
Первая игра в их истории состоялась на Олимпиаде-1920 в Бельгии. Турнир проходил по странной схеме:
🥇 Шесть матчей 1/8 финала, шесть победителей выходят на две команды, которые уже в 1/4. Далее – полуфиналы и финал, где разыгрывалось только золото.
🥈🥉 А серебряные и бронзовые медали доставались не в дополнительном матче между проигравшими полуфиналистами, как сейчас, а в специальном турнире проигравших с сложной для современного понимания системой (туда попадали все проигравшие чемпионы плюс неудачники четвертьфиналов).
Именно в таком турнире проигравших встретились Испания и Италия. Испанцы выиграли 2:0, но их вратарь Рикардо Замора за десять минут до конца врезал итальянцу и удалился. В ворота встал форвард Изагирре, и все закончилось хорошо для Испании.
Дисквалификаций на следующий матч тогда не было, так что Замора вышел на финал странного турнира и помог Испании выиграть – так она добилась серебра Олимпиады.
За золото же бились Бельгия и Чехословакия, а матч доигран не был: чехословаки в первом тайме уступали 0:2 и запротестовали против давления болельщиков – покинули поле на 40-й минуте и больше не вернулись. Бельгия была объявлена чемпионом Олимпиады.