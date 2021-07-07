Неловкий Симон – это нормально. Он пропускал в пустые ворота почти с центра поля

Игра Унаи Симона ногами – часть выхода Испании из-под прессинга в матче с Италией. Он пасовался с защитниками и несколько раз выскакивал из ворот. Тоже получилось неловко:

🗿 На 22-й минуте Симон побежал на край штрафной площади, но не успел и оставил ворота пустыми. Иммобиле затянул с пасом – удар Бареллы заблокировали защитники.

🗿 На 47-й минуте Симон хотел вынести мяч, но срезал. Италия не подсуетилась и не закатила в пустые.

В первом тайме Симон не пропустил – Италия не нанесла ни одного удара в створ. Когда Испания пропустила от Кьезы, Симон даже не прыгнул за мячом. Потому что не видел момента удара.

Такое исполнял Симон в марте, когда Испания играла с Косово в отборе на ЧМ-2022. Унаи, ты куда?