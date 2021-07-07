Неловкий Симон – это нормально. Он пропускал в пустые ворота почти с центра поля
Вратарь Испании Унаи Симон уже запомнился на Евро-2020. Например, когда отбил два пенальти от Швейцарии и вытащил команду в полуфинал. Или когда пропустил самый дальний автогол в 1/8 финала с Хорватией. Его записали на Педри, который отдавал пас с 45 метров, но Симон показал: есть неуверенность.
Мы разбирали голевые ошибки Симона за «Атлетик» в отдельном материале. На клубном уровне за сезон-2020/21 таких набралось шесть (самый высокий показатель в топ-пять лиг):
Опять дурацкий автогол на Евро: вратарь Испании запустил мяч после паса с центра поля. У него и в лиге рекорд по голевым ошибкам
Игра Унаи Симона ногами – часть выхода Испании из-под прессинга в матче с Италией. Он пасовался с защитниками и несколько раз выскакивал из ворот. Тоже получилось неловко:
🗿 На 22-й минуте Симон побежал на край штрафной площади, но не успел и оставил ворота пустыми. Иммобиле затянул с пасом – удар Бареллы заблокировали защитники.
🗿 На 47-й минуте Симон хотел вынести мяч, но срезал. Италия не подсуетилась и не закатила в пустые.
В первом тайме Симон не пропустил – Италия не нанесла ни одного удара в створ. Когда Испания пропустила от Кьезы, Симон даже не прыгнул за мячом. Потому что не видел момента удара.
Такое исполнял Симон в марте, когда Испания играла с Косово в отборе на ЧМ-2022. Унаи, ты куда?
Манера игры Испании строится на взаимодействии Симона и защитников. После автогола в игре с Хорватией Симон объяснял: «Важно найти свободного партнера, которым часто оказываюсь я. Если соперники побегут меня прессинговать, то рядом окажется кто-то свободный. В этом есть риск, но у нас все отработано. Иногда что-то идет не так, но это не проблема. Риск необходим».
Симон проводит всю карьеру в «Атлетике». Сначала он вообще был четвертым вратарем, но продажа Кепы и травма Эррерина подняли его в основу. Перед этим Симон собирался в аренду. Он выиграл конкуренцию у Ремиро и заиграл в старте. Все было еще в сезоне-2018/19. После этого Симон был стартовым вратарем «Атлетика» два сезона подряд.
Раньше Симон всегда восхищался Буффоном. Считал его идеальным человеком в игре и за пределами поля. Сам Симон вынужденно стал вратарем – сначала бегал форвардом: «Мне нравилось забивать голы, но в детстве я был очень большим и ленивым. Тренер сделал меня вратарем, позже я так и остался на этом месте».
Симон не афиширует свою жизнь и избегает публичности – вообще не использует соцсети. Объяснял, что намеренно не читает критику и остается без лишнего давления. Жаль, потому что так он не увидит много мемов о своих выходах.
Основные события матча Италии и Испании: