Дани Ольмо
Евро-2020
Испания
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#Дани Ольмо #Евро-2020 #Испания

Ольмо – самый невезучий игрок Евро. 20 раз пробил по воротам, но так и не забил

07 июля, 01:39
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.

Дани Ольмо бьет выше ворот в серии пенальти против Италии.

LaPresse/Global Look Press

Испания проиграла Италии в полуфинале Евро-2020. Матч завершился со счетом 1:1, дальше – серия пенальти. Со стороны Испании удары смазали Ольмо и Мората. Решающим оказался промах Мораты, но он хотя бы попал в створ ворот. Ольмо просто пробил выше. На всем турнире он так и не забил. Единственное статистическое достижение – три ассиста.

Так Squawka считала удары Дани Ольмо на Евро-2020, которые не приводили к голам. Их набралось 20:

твиттер Squawka

В декабре Squawka уже считала промахи игроков из топ-5 чемпионатов Европы. Ольмо тогда имел 21 удар подряд без забитых голов. Лидировал в этом рейтинге Чалханоглу – 23. Хотя забивать Ольмо тоже умеет. Еще перед Евро Испания играла с Грузией (2:1) в квалификации к ЧМ-2022. Там Ольмо забил победный гол на 92-й минуте.

Дани Ольмо 23 года. Этот сезон он провел в чемпионате Германии. За «РБ Лейпциг» Ольмо сыграл 32 матча Бундеслиги, забил пять голов и сделал девять голевых передач. В сборной Ольмо пока еще осваивается. Зато он попал в состав на летнюю Олимпиаду в Токио. Испания вообще берет туда сильный состав. Из участников Евро поедут Симон, Торрес, Гарсия, Педри и Ольмо.

Интересно, что Ольмо вообще мог не играть за Испанию. В 16 лет он уехал в Хорватию из академии «Барселоны». Там заиграл в загребском «Динамо», где и стал известным игроком. Хорватия выходила на окружение Ольмо и предлагала ему место в сборной. Ольмо отказался: «Я всегда говорил, что мечтаю играть за Испанию».

твиттер Евро-2020

Даже без голов в матче Испании и Италии Ольмо был одним из лучших игроков. Сделал 73 касания, отметился ассистом на гол Мораты, заработал на себе пять фолов и выиграл девять единоборств. Промах с пенальти тоже объясним – в обычных матчах Ольмо обычно не исполняет одиннадцатиметровые. За карьеру у него набралось три гола и один промах в игровое время.

Теперь Испания вылетела с Евро-2020:

Матч завершен
Италия
Кьеза 60
1:1
(по пен. 4 : 2)
Матч завершен
Испания
Мората 80
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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