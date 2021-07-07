Ольмо – самый невезучий игрок Евро. 20 раз пробил по воротам, но так и не забил

В декабре Squawka уже считала промахи игроков из топ-5 чемпионатов Европы. Ольмо тогда имел 21 удар подряд без забитых голов. Лидировал в этом рейтинге Чалханоглу – 23. Хотя забивать Ольмо тоже умеет. Еще перед Евро Испания играла с Грузией (2:1) в квалификации к ЧМ-2022. Там Ольмо забил победный гол на 92-й минуте.

Дани Ольмо 23 года. Этот сезон он провел в чемпионате Германии. За «РБ Лейпциг» Ольмо сыграл 32 матча Бундеслиги, забил пять голов и сделал девять голевых передач. В сборной Ольмо пока еще осваивается. Зато он попал в состав на летнюю Олимпиаду в Токио. Испания вообще берет туда сильный состав. Из участников Евро поедут Симон, Торрес, Гарсия, Педри и Ольмо.

Интересно, что Ольмо вообще мог не играть за Испанию. В 16 лет он уехал в Хорватию из академии «Барселоны». Там заиграл в загребском «Динамо», где и стал известным игроком. Хорватия выходила на окружение Ольмо и предлагала ему место в сборной. Ольмо отказался: «Я всегда говорил, что мечтаю играть за Испанию».