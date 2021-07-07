🤝 Италия и Испания – матч братанов: Кьеллини перед пенальти троллил Альбу, а Доннарумма обнимался с Симоном

Италия в полуфинале Евро-2020 победила Испанию в серии пенальти и впервые с 2012 года вышла в финал. Тогда она тоже играла против испанцев, но проиграла.

Италия и Испания играют друг с другом уже на четвертом Евро подряд. Пересекаются так часто, что без негатива.

🤝 Кьеза исполнил магию, когда забивал. Луис Энрике хлопал по спине – Кьеза смеялся: