🤝 Италия и Испания – матч братанов: Кьеллини перед пенальти троллил Альбу, а Доннарумма обнимался с Симоном
Италия в полуфинале Евро-2020 победила Испанию в серии пенальти и впервые с 2012 года вышла в финал. Тогда она тоже играла против испанцев, но проиграла.
Италия и Испания играют друг с другом уже на четвертом Евро подряд. Пересекаются так часто, что без негатива.
🤝 Кьеза исполнил магию, когда забивал. Луис Энрике хлопал по спине – Кьеза смеялся:
🤝 УЕФА напомнил, в каких отношениях авторы голов:
🤝 Главный мем – между Кьеллини и Альбой, которые долго выбирали, в какие ворота пробивать серию пенальти. Кьеллини потрогал Альбу за щеку и обнял. Альба скромно улыбался:
🤝 Доннарумма и Симон потащили по первому удару в серии пенальти, а перед ней обнимались и улыбались:
Неловкий Симон – это нормально. Он пропускал в пустые ворота почти с центра поля
🤝 Объятия после завершения матча:
Слезы и утешение испанцев:
Праздник Италии: