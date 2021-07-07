Евро-2020
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#Евро-2020 #Италия #Испания

🤝 Италия и Испания – матч братанов: Кьеллини перед пенальти троллил Альбу, а Доннарумма обнимался с Симоном

07 июля, 01:46

Италия в полуфинале Евро-2020 победила Испанию в серии пенальти и впервые с 2012 года вышла в финал. Тогда она тоже играла против испанцев, но проиграла. 

Италия и Испания играют друг с другом уже на четвертом Евро подряд. Пересекаются так часто, что без негатива.

🤝 Кьеза исполнил магию, когда забивал. Луис Энрике хлопал по спине – Кьеза смеялся:

🤝 УЕФА напомнил, в каких отношениях авторы голов:

🤝 Главный мем – между Кьеллини и Альбой, которые долго выбирали, в какие ворота пробивать серию пенальти. Кьеллини потрогал Альбу за щеку и обнял. Альба скромно улыбался:

🤝 Доннарумма и Симон потащили по первому удару в серии пенальти, а перед ней обнимались и улыбались:

Неловкий Симон – это нормально. Он пропускал в пустые ворота почти с центра поля

Скриншот из трансляции «Матч ТВ»

🤝 Объятия после завершения матча:

Слезы и утешение испанцев:

УЕФА

Праздник Италии:

УЕФА

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Все фото: imago-images.de / Global Look Press
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Италия и Испания – это бурная история встреч. Энрике ломал нос, форвард играл в воротах, жребий выпадает на четвертом Евро подряд
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