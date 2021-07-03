🌋 Италия = вулканище эмоций (нет, мы не о гимне). Слезы, подкат к судье и вскочивший Иммобиле, который забыл о травме
Теперь Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал. Там сыграет с Испанией, как в финале Евро-2012. Этой победой Италия продлила серию без поражений до 32 матчей. На поле рождались вспышки:
🇮🇹 Леонардо Бонуччи забил первый гол на 13-й минуте. Но его отменили из-за офсайда. Бонуччи показал, кто больше всех хочет в полуфинал:
🇮🇹 Лайфхак от Чиро Иммобиле. Пока Николо Барелла забивал первый гол, в штрафной площади бельгийцев лежал Иммобиле. После гола он забыл про травму, поднялся и рванул в толпу:
🇮🇹 В деталях:
🇮🇹 Сам Барелла прокатился по газону и повозил на спине Марко Верратти:
Барелла из Италии – фанат Леброна. Назвал в честь него собаку и взял игровой номер
🇮🇹 Второй гол прилетел под конец второго тайма. Это сделал Лоренцо Инсинье, который шумно отпраздновал с командой, а потом подкатился почти что к судье:
🇮🇹 Инсинье собрал на шее радующихся игроков и руками показал сердце:
🇮🇹 Классические споры с судьей:
🇮🇹 Боль Леонардо Спинаццолы. Он травмировался во втором тайме и заплакал:
Лучший защитник Италии на Евро плакал из-за травмы. Он 15 раз страдал от них за последние 5 лет и менял стоматолога из-за повреждений мышц
🇮🇹 Максимально спокойный Джанлуиджи Доннарумма. Он поговорил с Ромелу Лукаку перед пенальти, похлопал его по голове, но пропустил:
🇮🇹 Радость Роберто Манчини с пиджаком в руках. Наверное, вспомнил победу над «Спартаком»:
Целовать в лысину помощника тренера – счастливый ритуал сборной Италии. Сам он на удачу пьет чай с тремя ложками сахара
Вот в честь чего такие эмоции: