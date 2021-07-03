Италия
Евро-2020
Бельгия
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#Италия #Евро-2020 #Бельгия

🌋 Италия = вулканище эмоций (нет, мы не о гимне). Слезы, подкат к судье и вскочивший Иммобиле, который забыл о травме

03 июля, 02:15

Италия – всегда эмоции. Итальянцы кричат гимн и разжигают на поле. Так было после матча 1/8 финала Евро-2020 против Австрии:

Теперь Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал. Там сыграет с Испанией, как в финале Евро-2012. Этой победой Италия продлила серию без поражений до 32 матчей. На поле рождались вспышки:

🇮🇹 Леонардо Бонуччи забил первый гол на 13-й минуте. Но его отменили из-за офсайда. Бонуччи показал, кто больше всех хочет в полуфинал:

🇮🇹 Лайфхак от Чиро Иммобиле. Пока Николо Барелла забивал первый гол, в штрафной площади бельгийцев лежал Иммобиле. После гола он забыл про травму, поднялся и рванул в толпу:

🇮🇹 В деталях:

УЕФА

УЕФА

УЕФА

🇮🇹 Сам Барелла прокатился по газону и повозил на спине Марко Верратти:

Барелла из Италии – фанат Леброна. Назвал в честь него собаку и взял игровой номер

🇮🇹 Второй гол прилетел под конец второго тайма. Это сделал Лоренцо Инсинье, который шумно отпраздновал с командой, а потом подкатился почти что к судье:

🇮🇹 Инсинье собрал на шее радующихся игроков и руками показал сердце:

🇮🇹 Классические споры с судьей:

🇮🇹 Боль Леонардо Спинаццолы. Он травмировался во втором тайме и заплакал:

Лучший защитник Италии на Евро плакал из-за травмы. Он 15 раз страдал от них за последние 5 лет и менял стоматолога из-за повреждений мышц

🇮🇹 Максимально спокойный Джанлуиджи Доннарумма. Он поговорил с Ромелу Лукаку перед пенальти, похлопал его по голове, но пропустил:

🇮🇹 Радость Роберто Манчини с пиджаком в руках. Наверное, вспомнил победу над «Спартаком»:

Целовать в лысину помощника тренера – счастливый ритуал сборной Италии. Сам он на удачу пьет чай с тремя ложками сахара

Твиттер сборной Италии

Вот в честь чего такие эмоции:

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 45
1:2
Матч завершен
Италия
Барелла 31
Инсинье 44
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: SVEN SIMON, Keystone Press Agency, LaPresse / Global Look Press
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