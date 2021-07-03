🌋 Италия = вулканище эмоций (нет, мы не о гимне). Слезы, подкат к судье и вскочивший Иммобиле, который забыл о травме

Теперь Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал. Там сыграет с Испанией, как в финале Евро-2012. Этой победой Италия продлила серию без поражений до 32 матчей. На поле рождались вспышки:

🇮🇹 Леонардо Бонуччи забил первый гол на 13-й минуте. Но его отменили из-за офсайда. Бонуччи показал, кто больше всех хочет в полуфинал: